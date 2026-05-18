HistoSonics riceve l'approvazione storica dell'TFDA a Taiwan, accelerando l'espansione globale

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, lo sviluppatore del sistema Edison® per l'istotripsia e la nuova piattaforma terapeutica per l'istotripsia, oggi ha annunciato di aver ricevuto l'approvazione dalla Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) per il sistema Edison®, che rappresenta un notevole traguardo negli sforzi dell'azienda per l'espansione globale e la crescita continua in tutta l'Asia.

Taiwan è ampiamente riconosciuta come uno dei mercati di dispositivi medici più avanzati e importanti dal punto di vista strategico nella regione, nota per il rigore dei suoi standard normativi e la comunità di medici altamente innovativa. Il processo di approvazione TFDA ha compreso una revisione dettagliata dei dossier clinici e normativi dell'azienda e si è concluso con un accordo unanime da parte di membri della commissione.

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