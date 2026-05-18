-

HistoSonics riceve l'approvazione storica dell'TFDA a Taiwan, accelerando l'espansione globale

Discover Non-Invasive Histotripsy

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, lo sviluppatore del sistema Edison® per l'istotripsia e la nuova piattaforma terapeutica per l'istotripsia, oggi ha annunciato di aver ricevuto l'approvazione dalla Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) per il sistema Edison®, che rappresenta un notevole traguardo negli sforzi dell'azienda per l'espansione globale e la crescita continua in tutta l'Asia.

Taiwan è ampiamente riconosciuta come uno dei mercati di dispositivi medici più avanzati e importanti dal punto di vista strategico nella regione, nota per il rigore dei suoi standard normativi e la comunità di medici altamente innovativa. Il processo di approvazione TFDA ha compreso una revisione dettagliata dei dossier clinici e normativi dell'azienda e si è concluso con un accordo unanime da parte di membri della commissione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per i media

Rebecca Koupal
Direttore senior del marketing
612-483-6378
Rebecca.Koupal@HistoSonics.com

Kimberly Ha
KKH Advisors
917-291-5744
kimberly.ha@kkhadvisors.com

Industry:

HistoSonics

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Contatti per i media

Rebecca Koupal
Direttore senior del marketing
612-483-6378
Rebecca.Koupal@HistoSonics.com

Kimberly Ha
KKH Advisors
917-291-5744
kimberly.ha@kkhadvisors.com

More News From HistoSonics

Riassunto: HistoSonics si prepara a portare avanti altre richieste di istotripsia annunciando l'inoltro all'FDA per i tumori al rene

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, lo sviluppatore del sistema Edison® per l'istotripsia e della nuova piattaforma terapeutica per l'istotripsia, oggi ha annunciato di aver inoltrato alla Food and Drug Administration statunitense una richiesta De Novo di autorizzazione ad ampliare l'utilizzo del suo sistema Edison® per l'istotripsia per includere la distruzione dei tumori al rene. Questo traguardo segna un notevole passo avanti verso la missione di trasformare il trattamento di tumori s...

Riassunto: HistoSonics arruola i primi pazienti per la valutazione del sistema Edison® per l'istotripsia nel trattamento dell'iperplasia prostatica benigna (IPB)

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, sviluppatore del sistema Edison® per l'istotripsia e dell'innovativa piattaforma terapeutica basata sull'istotripsia, oggi ha annunciato il riuscito trattamento dei primi pazienti arruolati in WOLVERINE, uno studio prospettico di fattibilità mirato alla valutazione del sistema Edison® per l'istotripsia nel trattamento dell'iperplasia prostatica benigna (IPB) presso il Prince of Wales Hospital di Hong Kong, l'ospedale universitario della Chinese Univers...

Riassunto: HistoSonics amplia la copertura assicurativa per i trattamenti per i tumori epatici non invasivi a 45,4 milioni di membri di Elevance Health

MINNEAPOLIS--(BUSINESS WIRE)--HistoSonics, lo sviluppatore del sistema di istotripsia Edison® e di un'innovativa piattaforma per la terapia dell'istotripsia, ha annunciato oggi che Elevance Health (in precedenza Anthem, Inc.) ha emesso una polizza medica vantaggiosa per l'uso dell'istotripsia nel trattamento dei tumori epatici. La polizza, valida dal 21 ottobre 2025, estende la copertura assicurativa dei piani commerciali di Elevance Health, Medicare e Medicaid in 14 Stati, tra cui California,...
Back to Newsroom