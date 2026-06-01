Rapport de segment de marché de Best : AM Best a révisé ses perspectives sur le segment de l’assurance non-vie en France de négatives à stables, reflétant ainsi la croissance du chiffre d’affaires et la rentabilité technique.

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--AM Best a révisé ses perspectives sur le segment de l’assurance non-vie en France de négatives à stables, reflétant ainsi la croissance du chiffre d’affaires soutenue par des hausses de tarifs, ainsi que la rentabilité technique malgré les pressions concurrentielles.

Dans son nouveau Rapport de Segment de marché de Best, intitulé « Perspectives de marché : Assurance non-vie en France », AM Best s’attend à ce que le chiffre d’affaires des assureurs non-vie en France continue de croître au cours des 12 prochains mois, sous l’effet d’ajustements tarifaires visant à compenser l’impact de l’inflation continue des sinistres.

James Kenfack, analyste financier chez AM Best et l’un des auteurs du rapport, déclare : « Grâce à ces ajustements, la rentabilité globale du segment a été rétablie. Les augmentations tarifaires devraient se poursuivre en 2026, bien qu’à un rythme moindre. »

Morgane Hillebrandt, directrice associée au sein du département analytique, ajoute : « Si la France reste un marché mature hautement concurrentiel, la rigueur dont font preuve les assureurs français, ainsi que leurs systèmes de gestion des risques et de contrôle des coûts développés, devraient contribuer à améliorer encore les marges techniques et à soutenir la rentabilité. »

Pour obtenir un exemplaire gratuit de ce rapport, rendez-vous sur http://www3.ambest.com/bestweek/purchase.asp?record_code=364961.

AM Best est une agence de notation de crédit mondiale, un éditeur de presse et un prestataire d’analyses de données spécialisé dans le secteur de l’assurance. Basée aux États-Unis, la société est présente dans plus de 100 pays et possède des bureaux régionaux à Londres, Amsterdam, Dubaï, Hong Kong, Singapour et Mexico. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ambest.com.

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