Healthfirst incorpora trabajadores comunitarios de la salud en consultorios pediátricos para reducir las brechas en la atención del desarrollo infantil y la salud conductual

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Healthfirst, uno de los principales planes de salud sin fines de lucro que presta servicio a dos millones de neoyorquinos, lanzará un nuevo modelo de atención que suma trabajadores comunitarios de la salud (CHW, por sus siglas en inglés) directamente a consultorios de atención primaria pediátrica. La iniciativa incorpora estos profesionales en consultorios pediátricos de la red de seguridad sanitaria y en Centros de Salud Calificados Federalmente (FQHC, por sus siglas en inglés) para apoyar evaluaciones del desarrollo, ofrecer acompañamiento en salud conductual y conectar a las familias con recursos en el propio punto de atención. La propuesta busca reducir las brechas en la atención y garantizar que niños y familias accedan a un acompañamiento cultural y lingüísticamente adecuado para afrontar desafíos vinculados al desarrollo infantil, el estrés asociado a la crianza y la depresión posparto. En 2026, el programa comenzará a implementarse en tres consultorios pediátricos comunitarios del Bronx y el Alto Manhattan.

“Los primeros años de vida son fundamentales para la salud y el bienestar futuros de un niño. Sin embargo, durante mucho tiempo la atención pediátrica se centró casi exclusivamente en la salud física infantil, sin contemplar de manera integral las necesidades de toda la familia, aun cuando el entorno familiar desempeña un papel clave en esta etapa. Este modelo propone un enfoque diferente”, afirmó la Dra. Maja Castillo, directora médica de Pediatría y subvicepresidenta adjunta de Healthfirst. “La incorporación de pediatras y trabajadores comunitarios de la salud en un mismo equipo asistencial permite abordar de forma más integral la depresión posparto, el estrés asociado a la crianza y las necesidades del desarrollo infantil, con un enfoque clínicamente relevante y efectivo”.

Healthfirst amplía este programa a través de colaboraciones con NYC REACH y el TEAM UP Scaling and Sustainability Center del Boston Medical Center (BMC). La propuesta integra el modelo de CHW de Healthfirst, orientado a acompañar a niños de entre 0 y 6 años y a sus familias en el cumplimiento de hitos clave del desarrollo, con el TEAM UP ModelTM de BMC, que suma especialistas en salud conductual y CHW a los consultorios de atención primaria pediátrica para brindar servicios integrales de apoyo emocional y conductual. En conjunto, ambas iniciativas impulsan un enfoque más continuo e integral para acompañar el desarrollo infantil y fortalecer la salud mental pediátrica.

“A través de esta colaboración con Healthfirst, podemos crear un sistema integral de acompañamiento que responda de manera continua a las necesidades de las familias, desde la salud conductual hasta la atención física”, señaló Anita Morris, enfermera especializada y directora ejecutiva del TEAM UP Scaling and Sustainability Center del BMC. “La incorporación de trabajadores comunitarios de la salud en los consultorios de atención primaria pediátrica amplía el acceso de las familias a recursos esenciales, evaluaciones del desarrollo, apoyo posparto y muchos otros servicios. Juntos podemos ofrecer una respuesta más efectiva a las necesidades de las familias a las que prestamos servicio”.

“Expandir el modelo de trabajadores comunitarios de la salud en los consultorios pediátricos es fundamental para reducir las brechas de atención que históricamente persisten en comunidades desatendidas de toda la ciudad de Nueva York”, afirmó Ernesto Fana, máster en Administración Pública y director ejecutivo de NYC REACH. “Gracias a esta iniciativa y a nuestra colaboración con Healthfirst, podremos ampliar el acceso a servicios esenciales y garantizar que más familias reciban el apoyo que necesitan y merecen”.

En 2026, Healthfirst también pondrá en marcha un programa piloto integral de formación para trabajadores comunitarios de la salud pediátrica, desarrollado junto con especialistas de NYC Health and Hospitals, The Community Health Worker Institute at Montefiore y el BMC TEAM UP Center, con el objetivo de que más profesionales pediátricos puedan incorporar modelos de atención basados en equipos multidisciplinarios. A través de esta alianza educativa, los CHW recibirán formación para desempeñarse al máximo de sus competencias profesionales, lo que permitirá ampliar su participación dentro de los equipos de atención primaria pediátrica y mejorar la experiencia de niños y familias. El programa se apoya en la cobertura de Medicaid del estado de Nueva York para servicios de trabajadores comunitarios de la salud destinados a menores de 21 años, vigente desde 2024.

La iniciativa pediátrica de trabajadores comunitarios de la salud cuenta con el respaldo de subvenciones plurianuales de Robin Hood, organización filantrópica dedicada a combatir la pobreza, y del Carmel Hill Fund.

Acerca de Healthfirst

Fundada hace más de 30 años por destacados sistemas hospitalarios del sur del estado de Nueva York, Healthfirst impulsa un modelo de colaboración que promueve la alineación estratégica y el trabajo conjunto entre hospitales, sistemas de salud y prestadores comunitarios de su red, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial y los resultados de salud de sus afiliados. Actualmente, Healthfirst presta servicio a 2 millones de afiliados en la ciudad de Nueva York, Long Island y los condados de Westchester, Rockland, Sullivan y Orange. La empresa ofrece productos líderes en el mercado adaptados a cada etapa de la vida, incluidos Medicaid, Medicare Advantage, Child Health Plus, Essential Plan, atención a largo plazo y planes de salud calificados. Para obtener más información sobre Healthfirst, visite healthfirst.org.

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