LogicMonitor y Deutsche Telekom amplían su alianza en Europa

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--LogicMonitor®, la plataforma centrada en la IA para una TI autónoma, anunció hoy la mayor disponibilidad de su plataforma dentro de la cartera de servicios administrados de Deutsche Telekom en algunos mercados europeos, incluidos DACH, Benelux y los países nórdicos.

Esta expansión llega tras el uso operativo de LogicMonitor en el Reino Unido en 2023, donde ha brindado soporte a los equipos de servicios de Deutsche Telekom en la mejora de la visibilidad en entornos de red, nube e infraestructura híbrida.

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