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Gradiant宣布完成E輪募資，公司估值達20億美元，協助加快AI、半導體以及工業水處理基建領域布局

隨著Gradiant憑藉AI基建和先進製造業務實現業績大幅成長，新資金將用於支援策略性購併、下一代技術研發以及上市籌備工作

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波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Gradiant今日宣布完成E輪募資，公司估值達到20億美元。本輪募資由Safar Partners和Hostplus Superannuation Fund領投，ClearVision Ventures及其他全球投資機構跟投。

本次所募資金將協助Gradiant持續推進全球化布局，包括展開策略性收購、加快技術研發、擴大營運規模以及推進上市籌備各項工作。此次公告發表之際正值Gradiant迎來空前強勁的商業發展動力，這得益於AI基建、半導體製造以及其他亟需先進水處理解決方案的核心產業的高速發展。

目前Gradiant手握創立以來規模最大的訂單儲備和最強勁的專案儲備，在資料中心、半導體晶圓廠以及電力領域均實現大幅成長，同時在食品飲料、製藥、石油化工、礦產以及能源領域也持續保持強勁發展動力。隨著AI基建以空前速度擴充建設，水資源已經成為制約相關產業發展規模、營運穩定性以及綠色永續發展的關鍵因素之一。

Gradiant的專有技術憑藉其數位化AI平台，協助全球核心產業客戶穩定取得水資源、充分提升水資源循環利用率、減少廢水排放量，同時在全球各類高耗水生產營運場景中降低能源消耗。憑藉具有差異化優勢的技術體系、垂直整合的執行模式以及獨樹一幟的領導力，Gradiant近幾年已發展成為水處理產業史上發展速度最快的公司之一。

Gradiant共同創辦人兼執行董事長Anurag Bajpayee表示：「AI正在重塑全球經濟格局，而每一顆晶片以及每一座資料中心的背後，都存在龐大且持續上漲的用水需求。Gradiant正處在這場產業變革的中心。我們著力解決全球各類重大用水難題，協助支柱產業實現穩健、永續發展。這筆新的募資將賦予我們更強大的實力，讓我們能夠更快地擴張並加大研發投入，繼續打造AI時代的標竿型水處理公司。」

Hostplus Superannuation Fund執行長David Elia表示：「AI基建建設、半導體製造業成長、工業永續發展以及水資源緊缺等多重趨勢交匯，正在帶來千載難逢的機會。我們欣然支援Gradiant邁入全新發展階段，鞏固其深厚的技術領先地位、成熟的執行能力以及強勁的市場發展動力。」

Safar Partners執行合夥人Nader Motamedy表示：「Gradiant是業界唯一一家擁有真正的差異化技術，同時能夠實現規模化盈利營運，並且服務於眾多全球大型核心企業的水處理公司。我們十分榮幸能夠與Gradiant攜手合作，協助其成長為全球舉足輕重的工業技術企業。」

關於戈潤公司

Gradiant是一家獨樹一幟的水處理公司。公司匯聚大批水處理領域專業人才，擁有一整套具有差異化優勢的專有端對端水處理及污水處理解決方案，服務於半導體、資料中心、再生能源、食品飲料、石油化工、製藥、礦產以及關鍵礦產資源等全球眾多核心產業。Gradiant創立于麻省理工學院，總部位於波士頓，已開發出業界最全面的差異化技術組合之一，這些技術能夠減少用水量和廢水排放，回收寶貴資源，並將廢水轉化為淡水。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.gradiant.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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企業連絡人
Felix Wang
Gradiant全球行銷負責人
fwang@gradiant.com

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