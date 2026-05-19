Hitachi annonce un partenariat stratégique avec Anthropic visant à renforcer « Lumada 3.0 » grâce à l’IA de pointe

SANTA CLARA, Californie, et TOKYO--(BUSINESS WIRE)--Hitachi, Ltd. (TSE:6501, « Hitachi ») a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Anthropic PBC (« Anthropic »), leader mondial de la recherche sur la sécurité de l’IA et des modèles d’IA fiables, afin de renforcer davantage le modèle commercial « Lumada 3.0 ».

Alors que l’intelligence artificielle évolue au-delà du cyberespace pour influencer directement les systèmes du monde réel, ce que l’on appelle l’IA physique, la demande pour un déploiement sûr et transparent de l’IA dans des environnements critiques connaît une croissance rapide.

Cette alliance combinera les connaissances approfondies de Hitachi, acquises depuis plus de 110 ans, ainsi que son expertise en matière d’informatique, d’OT (technologies opérationnelles) et de produits, avec les capacités de pointe d’Anthropic en matière d’IA. Ensemble, les deux entreprises accéléreront les progrès en matière d’ingénierie des systèmes, d’exploitation et de cybersécurité pour les secteurs des infrastructures critiques, notamment l’énergie, les transports, l’industrie manufacturière et la finance. En permettant une exploitation plus sûre, plus résiliente et plus intelligente de ces infrastructures, ce partenariat contribuera à faire progresser la transformation par l’IA (AX) pour les clients et la société dans son ensemble.

Afin de maximiser la création de valeur pour les clients, Hitachi et Anthropic mèneront également une transformation au sein des propres organisations d’Hitachi. Hitachi déploiera une IA avancée, y compris les modèles Claude d’Anthropic, dans tous les processus métier pour ses quelque 290 000 employés à travers le monde afin d’améliorer considérablement la productivité. En parallèle, les deux entreprises développeront et mettront en œuvre conjointement des programmes de formation visant à former environ 100 000 professionnels de l’IA. Hitachi qualifie cette transformation interne à grande échelle de « Customer Zero », en tirant parti des enseignements et des meilleures pratiques acquis pour faire progresser davantage HMAX by Hitachi, une suite de solutions de nouvelle génération qui met la puissance de l’IA au service des infrastructures sociales.

En tant que moteur central visant à générer de la valeur pour ses clients dans plus de 190 pays et à faire progresser sa propre transformation à l’échelle mondiale, Hitachi mettra en place le « Frontier AI Deployment Center », une organisation mondiale couvrant l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie. Dans le cadre de sa première initiative, le Centre lancera une équipe conjointe composée d’experts en IA appliquée d’Anthropic et de spécialistes d’Hitachi dans les domaines de l’informatique, des technologies opérationnelles, des produits et de la cybersécurité, réunissant ainsi les atouts et l’expertise des deux entreprises.

À l’avenir, Hitachi s’appuiera sur ce centre pour établir des bonnes pratiques en matière de déploiement à l’échelle de l’entreprise, accélérer la création de valeur sur le terrain chez ses clients et contribuer à la réalisation d’une société harmonisée grâce à la mise en œuvre sûre et évolutive de l’IA de pointe.

Contexte

L’intelligence artificielle évolue rapidement, passant d’un outil confiné aux domaines numériques à des technologies qui interagissent directement avec les systèmes du monde réel et les contrôlent. Cette transition vers l’IA physique crée des opportunités sans précédent pour relever les défis sociétaux urgents, notamment la pénurie de main-d’œuvre et la charge de travail croissante des travailleurs de première ligne dans des secteurs tels que la fabrication, la maintenance et l’exploitation des infrastructures.

En tant que leader mondial de l’innovation sociale, Hitachi considère cette transition comme une mission majeure. Hitachi développe son modèle d’affaires « Lumada 3.0 », qui intègre les données issues des systèmes IT, OT et des produits déployés à l’échelle mondiale, ainsi qu’une connaissance approfondie des domaines et l’IA, afin de résoudre les défis sociétaux. Cependant, à mesure que l’IA s’intègre profondément dans les infrastructures et les opérations du monde réel, des niveaux exceptionnels de sécurité, de fiabilité et de confiance sont essentiels. Grâce à ce partenariat stratégique avec Anthropic, fournisseur du modèle d’IA avancé Claude, qui répond à ces exigences et possède une solide expérience dans le domaine de l’entreprise, Hitachi renforcera encore ses solutions HMAX, qui incarnent son modèle commercial Lumada 3.0, et accélérera l’autonomisation des travailleurs de première ligne.

Initiatives stratégiques

1. Accélérer l’AX grâce à l’intégration de Claude d’Anthropic et des capacités d’Hitachi

En combinant les capacités avancées de génération et d’analyse de code de Claude d’Anthropic avec l’expertise d’Hitachi en ingénierie des systèmes dans les domaines critiques, ce partenariat apportera des améliorations significatives en termes d’efficacité et de qualité dans le développement et l’exploitation des systèmes des clients. Cela apportera un soutien décisif à l’AX client, permettant le lancement rapide de nouveaux services et la poursuite de la transformation numérique axée sur les données dans des environnements de marché en constante évolution. De plus, ce partenariat renforcera la cybersécurité dans les secteurs d’infrastructures critiques tels que la finance, les transports, ainsi que le transport et la distribution d’électricité. Grâce à une étroite collaboration entre le Cyber Center of Excellence d’Hitachi et Anthropic, les deux entreprises feront progresser leurs capacités en matière de détection et de réponse aux cybermenaces, renforçant ainsi de manière fondamentale la cyber-résilience des infrastructures sociales et offrant un environnement robuste pour un déploiement sûr et sécurisé de l’IA.

2. Transformation à l’échelle de l’entreprise chez Hitachi

Hitachi vise à devenir l’une des plus grandes entreprises au monde à adopter Claude, en déployant une IA avancée dans tous les processus métier pour environ 290 000 employés.

Cela inclut :

La réduction des efforts de développement en ingénierie logicielle

L’amélioration de l’efficacité des fonctions internes

L’automatisation des processus de maintenance et d’exploitation dans les environnements matériels

En étendant l’adoption de l’IA au-delà des ingénieurs à des fonctions commerciales telles que les ventes et la planification, Hitachi accélérera la transformation à l’échelle de l’entreprise. En parallèle, un programme de développement des talents à grande échelle sera lancé pour permettre à environ 100 000 employés de devenir des professionnels de l’IA intégrés dans les opérations quotidiennes. Les enseignements tirés de cette initiative « Customer Zero » seront continuellement réinjectés dans les offres destinées aux clients.

3. Faire progresser HMAX grâce à l’IA de pointe

En combinant son expertise en matière d’OT et de produits avec une IA avancée, Hitachi va continuer à améliorer les solutions HMAX. Les capacités de raisonnement de haut niveau de Claude seront intégrées à HMAX afin d’étendre les applications de l’IA dans les environnements critiques. Cela inclut l’amélioration :

De la gestion intuitive des équipements grâce à une interaction en langage naturel afin de minimiser les temps d’arrêt

De l’optimisation des opérations de maintenance grâce à des algorithmes avancés afin de réduire les coûts

Ces capacités contribueront directement à une plus grande résilience et durabilité des opérations et des infrastructures des clients.

4. Accélérer la création de valeur grâce au Centre de déploiement de l’IA de pointe

Le Centre de déploiement de l’IA de pointe servira de cœur à l’écosystème de collaboration en IA d’Hitachi. Composée au départ d’une équipe conjointe d’environ 100 experts, qui devrait passer à 300 au fil du temps, cette organisation favorisera :

La co-création de cas d’utilisation concrets de l’IA

Le déploiement de technologies d’IA avancées dans des environnements réels

Le développement de solutions de nouvelle génération

Commentaire de Jun Abe, vice-président exécutif et directeur du secteur Systèmes et services numériques chez Hitachi

« Grâce à notre activité d’innovation sociale, Hitachi contribue depuis longtemps à la mise en place d’une société durable. Aujourd’hui, alors que les défis auxquels sont confrontés les travailleurs de première ligne s’accentuent en raison d’une main-d’œuvre en baisse, nous sommes très heureux que, grâce à ce partenariat stratégique, Hitachi puisse relever conjointement les défis des clients et de la société en combinant la technologie d’IA hautement fiable d’Anthropic avec l’expertise sectorielle d’Hitachi dans des domaines critiques, ainsi que nos capacités en matière d’informatique, de technologies opérationnelles et de produits. En tant que leader mondial continuant à innover dans le domaine des infrastructures sociales grâce aux technologies numériques, et en tirant nous-mêmes parti de l’IA avancée en tant que praticiens, nous accélérerons la transformation sur les lignes de front de nos clients et promouvrons une véritable transformation numérique dans le monde réel, en œuvrant ensemble à la réalisation d’une société harmonisée. »

À propos de HMAX et Lumada

Avis concernant les marques commerciales : toutes les marques commerciales et tous les noms de produits sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

À propos d’Hitachi, Ltd.

Grâce à son activité Social Innovation Business (SIB), qui rassemble l’informatique, l’OT (technologies opérationnelles) et les produits, Hitachi vise à devenir un leader mondial dans la transformation continue des infrastructures sociales par le numérique, contribuant ainsi à une société harmonieuse où l’environnement, le bien-être et la croissance économique sont en équilibre. Hitachi opère à l’échelle mondiale dans quatre secteurs (Systèmes et services numériques, Énergie, Mobilité et Industries connectées) ainsi qu’au sein d’une unité commerciale SIB stratégique axée sur les nouveaux domaines de croissance. Avec Lumada en son cœur, Hitachi crée de la valeur en combinant données, technologie et expertise sectorielle pour relever les défis des clients et de la société. Le chiffre d’affaires pour l’exercice 2025 (clos le 31 mars 2026) s’est élevé à 10 586,7 milliards de yens, avec 606 filiales consolidées et environ 290 000 employés dans le monde entier. Rendez-vous sur www.hitachi.com.

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