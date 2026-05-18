Modon与Montage Hotels & Resorts合作在埃及拉斯伊尔赫克马引入超豪华酒店品牌

埃及拉斯伊尔赫克马--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 总部位于阿布扎比的Modon Holding与Montage Hotels & Resorts（蒙太奇酒店及度假村）宣布建设Montage Ras El Hekma（拉斯伊尔赫克马蒙太奇酒店），并推出首批对外开放销售的品牌住宅。该项目位于埃及地中海沿海的拉斯伊尔赫克马，将是埃及的首个Montage度假村，以支持这座新兴城市的成长，建设全球休闲、商务和旅游之都。

Montage Ras El Hekma将设200间客房和套房、96套Montage住宅，以及精选的养生和休闲设施，包括可游泳的滨海环礁湖、拥有13间理疗室的Spa Montage水疗中心、六处餐饮设施以及多种零售和家庭活动体验。该度假村采用大社区式体验核心设计，还设有丰富的活动空间宽阔的室外草坪和露台，以及作为私人住宅环境补充的业主会所。

该度假村是拉斯伊尔赫克马地区建设的中心，旨在建设酒店式的人居环境，将私人住宅与Montage经典的直观、低调奢华主义以及全服务式公寓生活方式相结合，融便利、私密和慎独于一体。住宅组团坐落于错落有致的海岸环境中，融2.25公里的海岸线、多条高尔夫球道、综合游艇码头以及世界一流的酒店体验于一体，仅此一期，无未来建设规划，是极为罕见的甄荣私宅机会。

Modon Holding集团首席执行官Bill O’Regan表示：“Montage Hotels & Resorts以服务高端游客和业主闻名，善于在保持原生态环境的同时，提供尊贵的宾客体验和典雅人居生活。这一理念与Modon建设拉斯伊尔赫克马地区的愿景不谋而合，建设以质量、体验和长期价值为典范的杰出地中海景区。”

拉斯伊尔赫克马蒙太奇住宅项目（Montage Residences Ras El Hekma）由96套品牌珍藏别墅组成，位于拉斯伊尔赫克马的第一个社区Wadi Yemm，以最大化空间、采光、私密性以及室外生活区的无缝衔接为设计特色。别墅设三至六个卧室，全部海景朝向，进一步强化了与周围土地和自然环境的融洽，部分别墅还拥有地中海和锦标赛级高尔夫球场双重景观。

Montage Ras El Hekma标志着首个国际超豪华酒店品牌进入埃及，也是Modon与Montage更全面合作的开端，为在Modon的更多景区进一步潜在合作奠定基础。Montage Hotels & Resorts在美国和墨西哥已有六个超豪华度假村与住宅项目，此项目将为此再添新成员，同时该品牌还计划在巴哈马、蓬他米塔以及瓜达卢佩谷建设新酒店。

Montage International创始人、董事长兼首席执行官Alan J. Fuerstman表示：“与Modon携手将Montage品牌引入埃及，是我们全球发展道路上一个无比令人振奋的里程碑。拉斯伊尔赫克马是一个十分杰出的景区，将深厚的历史底蕴与巧妙的精心设计相结合，改写地中海沿岸的豪华含义。我们非常荣幸能与Modon携手合作，将这一愿景变为现实，依托他们杰出的声誉建设生机勃勃的社区，提供世界一流的运动和生活方式体验。”

Montage Ras El Hekma是350亿美元拉斯伊尔赫克马景区总体规划的组成部分。景区总建筑面积1.708亿平方米，旨在将埃及的北部海岸建设成为新一代的城市，预计到2045年将吸引投资1100亿美元。该度假村和住宅项目将位于Wadi Yemm，是拉斯伊尔赫克马17个规划社区中第一个将积极交付的社区。作为该市第一个全面一体化的海岸社区，它将是该市整体总体愿景的开篇。

Wadi Yemm还将建设一系列文化地标，帮助塑造整座城市的形象，包括拉斯伊尔赫克马灯塔（Ras El Hekma Lighthouse）以及一个设计容纳10,000人的圆形剧场，后者将用于常年举办各种文化和娱乐活动。

拉斯伊尔赫克马将采用无缝的陆海空交通设计，距离全世界近半数人口的飞行距离在四小时内。该景区将包括新建一座与高速铁路网络、主要高速公路、游艇码头一体衔接的国际机场，此外还将设专门的邮轮码头。

拉斯伊尔赫克马涵盖44公里的地中海海岸线，将集休闲、酒店和文化于一体。该景区的核心将建设一座中央商务与金融区，并配套建设各种教育、住宅和综合区域，维系全年都生机勃勃的大社区。

拉斯伊尔赫克马建成后预计将每年为埃及贡献大约250亿美元的GDP，创造大约750,000个就业岗位，成为该地区规模最大的城市建设和投资项目之一。

要了解更多信息，有意向的购买者可访问modon.com，也可拨打800 MODON（阿联酋）、7734（埃及）或201122222734（国际咨询）。

有关Montage Ras El Hekma的更多信息，请访问www.montage.com和关注@montagehotels与@montageraselhekma。

关于Modon

Modon是一家总部位于阿拉伯联合酋长国阿布扎比的国际控股公司，在阿布扎比证券交易所（ADX）上市。Modon是城市创新的先行者，创造各种能够持续超越预期的标志性设计和体验。从房地产到酒店、资产与投资管理、活动、餐饮与旅游以及城市基础设施，我们通过实现长期可持续的价值来赋予城市生命。

关于Montage Hotels & Resorts

Montage Hotels & Resorts（蒙太奇酒店及度假村）是一家由Alan J. Fuerstman创立的超豪华酒店管理公司。该公司专注于服务高端尊贵游客和业主，旗下拥有多个艺术级的独特酒店、度假村和住宅。每个Montage项目都集舒适典雅、独特环境与精神统一、无可比拟的热忱服务和难忘的美食、水疗养生以及生活方式体验于一体。该公司旗下已开业的酒店、度假村和住宅项目包括：Montage Laguna Beach（拉古纳海滩蒙太奇酒店）、Montage Deer Valley（鹿谷蒙太奇酒店）、Montage Palmetto Bluff（帕梅托布拉夫蒙太奇酒店）、Montage Los Cabos（洛斯卡波斯蒙太奇酒店）、Montage Healdsburg（希尔德斯伯格蒙太奇酒店）以及Montage Big Sky（天空蒙太奇酒店）。未来将开业的项目包括Montage Cay（凯伊蒙太奇酒店）、Montage Punta Mita（蓬他米塔蒙太奇酒店）、Montage Valle de Guadalupe（瓜达卢佩谷蒙太奇酒店）以及Montage Ras El Hekma（拉斯伊尔赫克马蒙太奇酒店）。Montage Hotels & Resorts是Preferred Hotels & Resorts（璞富腾酒店及度假村）集团成员。要了解更多信息，请关注@montagehotels或访问www.montage.com。

*来源：AETOSWire

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