Společnost Modon uzavřela partnerství se společností Montage Hotels & Resorts s cílem přivést značku ultra luxusního pohostinství do egyptského Ras El Hekma
Společnost Modon uzavřela partnerství se společností Montage Hotels & Resorts s cílem přivést značku ultra luxusního pohostinství do egyptského Ras El Hekma
Společnost Montage Ras El Hekma představuje první značkové rezidence k prodeji v této středomořské destinaci, spolu s prvním resortem značky Montage v regionu
RAS EL HEKMA, Egypt--(BUSINESS WIRE)--Společnost Modon Holding se sídlem v Abú Zabí a společnost Montage Hotels & Resorts oznámily projekt Montage Ras El Hekma, který představí první značkové rezidence k prodeji v Ras El Hekma na egyptském pobřeží Středozemního moře. Jedná se o první resort Montage v Egyptě – podporující růst tohoto rozvíjejícího se města jako globálního centra pro volný čas, obchod a cestovní ruch.
Resort Montage Ras El Hekma bude disponovat 200 pokoji a apartmány, k nimž se přidá 96 rezidencí Montage, a nabídne pečlivě vybranou kombinaci wellness a volnočasových zařízení, včetně lagun u pláže vhodných ke koupání, lázní Spa Montage s 13 procedurálními místnostmi a šesti restaurací, spolu s obchodními a rodinnými zážitky. Resort, navržený jako zážitkové jádro širší komunity, bude disponovat také prostory pro pořádání akcí, rozlehlými venkovními trávníky a terasami a speciálním klubem pro majitele, který doplňuje prostředí soukromého bydlení.
V samém srdci projektu Ras El Hekma vytvoří resort životní prostředí zaměřené na pohostinnost, spojující soukromé vlastnictví s charakteristickým přístupem značky Montage k intuitivnímu, nenápadnému luxusu a životnímu stylu s kompletními službami, který se vyznačuje pohodlím, soukromím a diskrétností. Vzhledem k tomu, že pro tuto kolekci nejsou plánovány žádné další fáze, představují tyto rezidence vzácnou a vysoce exkluzivní příležitost k vlastnictví v rozmanitém pobřežním prostředí, které spojuje 2,25 kilometru pobřeží, zvlněné fairwaye, integrovaný přístav a pohostinské zážitky světové třídy.
Bill O’Regan, generální ředitel skupiny Modon Holding, řekl: „Letoviska Montage Hotels & Resorts jsou proslulé tím, že obsluhují movité cestovatele a majitele nemovitostí, poskytují hostům zážitky na vysoké úrovni a zavazují se k kultivovanému životnímu stylu, přičemž zůstávají věrné svému okolí. Tato filozofie úzce souvisí s vizí společnosti Modon pro Ras El Hekma, kde vytváříme jedinečnou středomořskou destinaci charakterizovanou kvalitou, zážitky a dlouhodobou hodnotou.“
Komplex Montage Residences Ras El Hekma tvoří soukromou kolekci 96 značkových vil umístěných ve Wadi Yemm, první čtvrti Ras El Hekma, navržených tak, aby maximalizovaly prostor, světlo, soukromí a plynulý přechod mezi vnitřním a venkovním prostorem. Vily se třemi až šesti ložnicemi jsou orientovány směrem k moři, což posiluje silné spojení s okolní krajinou a přírodním prostředím, přičemž vybrané domy nabízejí dvojí výhled na Středozemní moře a mistrovské golfové hřiště.
Projekt Montage Ras El Hekma představuje debut této mezinárodní ultra-luxusní značky v zemi a začátek širšího partnerství mezi společnostmi Modon a Montage, s potenciálem pro další spolupráci v rámci destinací společnosti Modon. Nové nemovitosti doplní stávající portfolio společnosti Montage Hotels & Resorts, které zahrnuje šest ultra-luxusních resortů a rezidencí ve Spojených státech a Mexiku, stejně jako další nemovitosti plánované na Bahamách, v Punta Mita a Valle de Guadalupe.
Alan J. Fuerstman, zakladatel, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Montage International, řekl: „Uvedení značky Montage do Egypta ve spolupráci se společností Modon je skutečně vzrušujícím milníkem na naší globální cestě. Ras El Hekma je pozoruhodná destinace, kde se bohaté dědictví a promyšlený design spojují způsobem, který předefinovává luxus na pobřeží Středozemního moře. Je nám ctí spolupracovat se společností Modon na realizaci této vize a navázat na její vynikající pověst v oblasti vytváření živých komunit a poskytování sportovních a lifestylových zážitků světové úrovně.“
Projekt Montage Ras El Hekma je součástí masterplánu Ras El Hekma v hodnotě 35 miliard USD, což je developerský projekt o rozloze 170,8 milionů metrů čtverečních, který promění severní pobřeží Egypta v město nové generace, které by do roku 2045 mělo přilákat investice ve výši 110 miliard USD. Resort a rezidence budou situovány ve Wadi Yemm, první z 17 plánovaných čtvrtí Ras El Hekma, která se dostává do fáze aktivní výstavby. Jako první plně integrovaná pobřežní komunita města představuje úvodní kapitolu širší vize masterplanu.
Ve Wadi Yemm bude také řada kulturních památek, které pomohou utvářet identitu celého města, včetně majáku Ras El Hekma a amfiteátru navrženého pro až 10 000 návštěvníků v rámci celoročního programu kulturních a zábavních akcí.
Projekt Ras El Hekma je navržen tak, aby byl snadno dostupný po silnici, po moři i letecky, a nachází se tak do čtyř hodin letu od téměř poloviny světové populace. Součástí destinace bude nové mezinárodní letiště propojené s vysokorychlostními železničními sítěmi, hlavními dálnicemi a přístavy, stejně jako specializovaný terminál pro výletní lodě.
Projekt Ras El Hekma, rozkládající se na 44 kilometrech středomořského pobřeží, nabídne kombinaci volnočasových, pohostinských a kulturních aktivit. Jádrem destinace bude centrální obchodní a finanční čtvrť, doplněná o vzdělávací, rezidenční a smíšené čtvrti navržené tak, aby udržovaly živou komunitu po celý rok.
Po dokončení by projekt Ras El Hekma měl přispívat přibližně 25 miliardami USD ročně k egyptskému HDP a vytvořit kolem 750 000 pracovních míst, čímž se stane jedním z největších projektů městského rozvoje a investic v regionu.
Další informace mohou zájemci o koupi získat na stránkách modon.com nebo na telefonním čísle 800 MODON ve Spojených arabských emirátech, 7734 v Egyptě nebo +201122222734 pro mezinárodní dotazy.
K získání dalších informací o projektu Montage Ras El Hekma navštive www.montage.com a sledujte @montagehotels a @montageraselhekma.
O společnosti Modon
Společnost Modon je mezinárodní holdingová společnost se sídlem v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech, kótovaná na burze cenných papírů v Abú Dhabí (ADX). Modon stojí v čele městských inovací a vytváří ikonické návrhy a zážitky, které neustále překračují očekávání. Od nemovitostí po pohostinství, správu aktiv a investic, pořádání akcí, catering a cestovní ruch až po městskou infrastrukturu – oživujeme města tím, že přinášíme dlouhodobou a udržitelnou hodnotu.
O společnosti Montage Hotels & Resorts
Společnost Montage Hotels & Resorts je společnost zabývající se správou ultra-luxusních hotelů, kterou založil Alan J. Fuerstman. Společnost, jejíž cílem je uspokojit náročné a náročné cestovatele a majitele nemovitostí, nabízí uměleckou kolekci jedinečných hotelů, resortů a rezidencí. Každá nemovitost společnosti Montage nabízí pohodlnou eleganci, jedinečnou atmosféru a ducha místa, bezchybnou pohostinnost a nezapomenutelné kulinářské, lázeňské a lifestylové zážitky. Portfolio hotelů, resortů a rezidencí zahrnuje: Montage Laguna Beach, Montage Deer Valley, Montage Palmetto Bluff, Montage Los Cabos, Montage Healdsburg a Montage Big Sky. Mezi budoucí destinace patří Montage Cay, Montage Punta Mita, Montage Valle de Guadalupe a Montage Ras El Hekma. Montage Hotels & Resorts je členem sítě Preferred Hotels & Resorts. Pro více informací sledujte @montagehotels nebo navštivte www.montage.com.
*Zdroj AETOSWire
Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.
Contacts
Pro další informace prosím kontaktujte
press@modon.com, navštivte internetové stránky www.modon.com nebo sledujte