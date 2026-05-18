Modon 與 Montage Hotels & Resorts 合作，將超豪華酒店品牌引入埃及 Ras El Hekma

埃及 RAS EL HEKMA--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 阿布扎比 Modon Holding 與 Montage Hotels & Resorts 宣布攜手打造 Montage Ras El Hekma，將於埃及地中海沿岸的 Ras El Hekma 推出首個可供購買的品牌住宅。這是 Montage 在埃及開設的首間度假村，將助力這座新興城市發展成為全球休閒、商務及旅遊樞紐。

Montage Ras El Hekma 將設有 200 間客房及套房，以及 96 間 Montage Residences 品牌住宅，並提供精心策劃的健康與休閒設施，包括可供暢泳的海濱潟湖、設有 13 間療程室的 Spa Montage 水療中心，以及六間餐飲場所，另配備零售及親子體驗設施。作為整個社區的體驗核心，度假村亦將設有活動空間、廣闊的戶外草坪與露台，以及專屬業主會所，與私人住宅環境相得益彰。

該度假村位於 Ras El Hekma 發展項目的核心地帶，將打造以酒店服務為主導的生活環境，融合私人擁有權與 Montage 標誌性的細緻周到、低調奢華風格，以從容、私隱及含蓄為主調，提供全方位服務生活方式。由於此系列住宅未有規劃後續新增期數，因此這批住宅將成為極為罕有且高度專屬的置業機會。整個海岸社區融合長達 2.25 公里的海岸線、起伏綿延的高爾夫球道、一體化遊艇碼頭，以及世界級酒店體驗。

Modon Holding 集團行政總裁 Bill O’Regan 表示：「Montage Hotels & Resorts 以服務高資產旅客及業主而聞名，致力提供卓越賓客體驗與精緻生活方式，同時忠於當地風土人情。這一理念與 Modon 對 Ras El Hekma 的願景高度一致，我們正致力打造一個以品質、體驗及長遠價值為核心的獨特地中海目的地。」

Montage Residences Ras El Hekma 由 96 間品牌別墅組成，座落於 Ras El Hekma 首個社區 Wadi Yemm，設計著重空間感、自然採光、私隱，打造室內外無縫生活體驗。別墅提供三至六房戶型，全部面向大海，強化與周邊土地及自然環境的連繫，部分精選住宅更可同時飽覽地中海及錦標級高爾夫球場景觀。

Montage Ras El Hekma 標誌著這個國際超豪華品牌首次進駐埃及市場，亦為 Modon 與 Montage 更廣泛合作的起點，未來雙方有望於 Modon 旗下其他目的地進一步合作。新項目將加入 Montage Hotels & Resorts 現有組合，目前品牌已於美國及墨西哥擁有六間超豪華度假村及住宅項目，並計劃於 Bahamas、Punta Mita 及 Valle de Guadalupe 推出更多新項目。

Montage International 創辦人、主席兼行政總裁 Alan J. Fuerstman 表示：「與 Modon 攜手將 Montage 品牌帶到埃及，是我們全球發展旅程中的重要里程碑。Ras El Hekma 是一個非凡的目的地，當地深厚文化底蘊與精心設計相互融合，正在重新定義地中海沿岸的奢華生活。我們很榮幸能與 Modon 合作，將此願景化為現實，並延續其在打造活力社區及提供世界級運動與生活體驗方面的卓越聲譽。」

Montage Ras El Hekma 為總值 350 億美元 Ras El Hekma 總體規劃的一部分。該項目佔地 1.708 億平方米，將埃及北部海岸轉型為新一代城市，預計至 2045 年可吸引 1,100 億美元投資。度假村及住宅將座落於 Wadi Yemm，該區為 Ras El Hekma 規劃中的 17 個社區中首個正式進入開發階段的區域。作為城市首個全面綜合海岸社區，Wadi Yemm 將成為總體規劃願景的開篇之作。

Wadi Yemm 亦將設有一系列文化地標，以塑造整座城市的整體形象，包括 Ras El Hekma 燈塔，以及一座可容納 10,000 名觀眾的圓形劇場，用於舉辦年度文化及娛樂活動。

Ras El Hekma 將透過公路、海路及航空網絡實現無縫連接，全球近半人口可於四小時航程內抵達。項目將設有全新國際機場，並連接高速鐵路網絡、主要公路及碼頭，同時配備專屬郵輪碼頭。

Ras El Hekma 橫跨長達 44 公里的地中海海岸線，將匯聚休閒、酒店及文化體驗於一身。該目的地的核心將設有中央商業及金融區，並配合教育、住宅及綜合用途區域，打造一個全年充滿活力的社區。

項目落成後，Ras El Hekma 預計每年將為埃及國內生產總值（GDP）貢獻約 250 億美元，並創造約 75 萬個就業機會，成為區內規模最大的城市發展及投資項目之一。

如欲了解更多資訊，有意購買人士可瀏覽 modon.com，或致電阿聯酋熱線 800 MODON、埃及熱線 7734，國際查詢請致電 +201122222734。

有關 Montage Ras El Hekma 的更多資訊，請瀏覽 www.montage.com，並關注 @montagehotels 及 @montageraselhekma。

關於 Modon

Modon 為一家國際控股公司，總部位於阿聯酋阿布扎比，並於阿布扎比證券交易所（ADX）上市。Modon 致力推動城市創新發展，打造具標誌性的設計與體驗，不斷超越預期。業務涵蓋房地產、酒店、資產及投資管理、活動策劃、餐飲與旅遊，以及城市基建，透過創造長遠及可持續價值，為城市注入活力。

關於 Montage Hotels & Resorts

Montage Hotels & Resorts 為由 Alan J. Fuerstman 創立的超豪華酒店管理公司，專為高資產及品味講究的旅客與業主而設。品牌旗下擁有一系列別具藝術氣息的特色酒店、度假村及住宅。每間 Montage 物業均融合舒適優雅氛圍、獨特地域特色與品牌格調、無微不至的款待服務，以及令人難忘的美食、水療與生活體驗。旗下酒店、度假村及住宅組合包括：Montage Laguna Beach、Montage Deer Valley、Montage Palmetto Bluff、Montage Los Cabos、Montage Healdsburg 及 Montage Big Sky。未來新增目的地包括 Montage Cay、Montage Punta Mita、Montage Valle de Guadalupe 及 Montage Ras El Hekma。Montage Hotels & Resorts 為 Preferred Hotels & Resorts 成員。如需更多資訊，請關注 @montagehotels 或瀏覽 www.montage.com。

*來源：AETOSWire

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