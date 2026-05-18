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Modon faz parceria com Montage Hotels & Resorts para levar sua marca de hospitalidade de altíssimo luxo em Ras El Hekma, no Egito

A Montage Ras El Hekma apresenta as primeiras residências de marca para compra neste destino mediterrâneo, junto com o primeiro resort da Montage da região.

original Modon partners with Montage Hotels & Resorts to bring ultra-luxury hospitality brand to Egypt’s Ras El Hekma (Photo: AETOSWire)

Modon partners with Montage Hotels & Resorts to bring ultra-luxury hospitality brand to Egypt’s Ras El Hekma (Photo: AETOSWire)

RAS EL HEKMA, Egito--(BUSINESS WIRE)--A Modon Holding, com sede em Abu Dhabi, e a Montage Hotels & Resorts anunciaram o lançamento da Montage Ras El Hekma, que irá oferecer as primeiras residências de marca para compra em Ras El Hekma, na costa mediterrânea do Egito. Este é o primeiro resort da Montage no Egito, apoiando o crescimento da cidade emergente como um centro internacional de lazer, negócios e turismo.

A Montage Ras El Hekma irá contar com 200 quartos e suítes, além de 96 residências da pMontage, e oferecer uma seleção exclusiva de comodidades de bem-estar e lazer, incluindo lagoas privativas para banho à beira-mar, um Spa Montage com 13 salas de tratamento e seis opções gastronômicas, além de lojas e experiências direcionadas a famílias. Projetado como o núcleo de experiências da comunidade em geral, o resort também irá contar com espaços para eventos, amplos gramados e terraços ao ar livre, e um clube exclusivo para proprietários que complementa o ambiente residencial privativo.

No centro do empreendimento de Ras El Hekma, o resort irá criar um ambiente residencial com foco na hospitalidade, combinando a propriedade privada com o enfoque exclusivo da Montage empll luxo intuitivo e discreto, além de um estilo de vida totalmente equipado, definido por facilidade, privacidade e discrição. Sem futuras fases planejadas para esta coleção, as residências representam uma oportunidade de propriedade rara e altamente exclusiva em um cenário costeiro diversificado que reúne 2,25 km de litoral, campos de golfe sinuosos, uma marina integrada e experiências de hospitalidade de classe internacional.

Bill O’Regan, Diretor Executivo do Modon Holding Group, disse: “A Montage Hotels & Resorts é reconhecida por atender viajantes e proprietários de alto poder aquisitivo, ao proporcionar uma experiência de hospedagem diferenciada e um compromisso com um estilo de vida refinado, sem perder a autenticidade em relação ao ambiente local. Está filosofia está em perfeita sintonia com a visão da Modon para Ras El Hekma, onde criamos um destino mediterrâneo singular, definido por qualidade, experiência e valor a longo prazo.”

A Montage Residences Ras El Hekma consiste em uma coleção exclusiva de 96 vilas de marca, localizadas em Wadi Yemm, o primeiro bairro de Ras El Hekma, projetadas para maximizar espaço, luz, privacidade e uma integração perfeita entre os ambientes internos e externos. As vilas, com três a seis quartos, estão voltadas para o mar, que reforçam uma forte conexão com a paisagem circundante e o ambiente natural, com algumas unidades oferecendo vistas duplas para o Mediterrâneo e um campo de golfe de campeonato.

A Montage Ras El Hekma marca a estreia da marca internacional de altíssimo luxo no país e o início de uma parceria mais ampla entre a Modon e a Montage, com potencial para futuras cooperações em outros destinos da Modon. Os novos empreendimentos irão se somar ao portfólio existente da Montage Hotels & Resorts, que conta com seis resorts e residências de altíssimo luxo nos EUA e no México, além de outras propriedades planejadas nas Bahamas, em Punta Mita e no Valle de Guadalupe.

Alan J. Fuerstman, Fundador, Presidente e Diretor Executivo da Montage International, disse: “Trazer a marca Montage ao Egito com a Modon é um marco verdadeiramente promissor em nossa jornada mundial. Ras El Hekma é um destino extraordinário, onde uma rica herança cultural e um design sofisticado se unem de modo que redefine o luxo na costa do Mediterrâneo. Temos a honra de cooperar com a Modon para dar vida a esta visão e consolidar sua excelente reputação em criar comunidades vibrantes e oferecer experiências esportivas e de estilo de vida de classe internacional.”

A Montage Ras El Hekma é parte do plano diretor de Ras El Hekma, um empreendimento de 170,8 milhões de metros quadrados avaliado em US$ 35 bilhões, que irá transformar a costa norte do Egito em uma cidade de última geração, com previsão de atrair investimentos de US$ 110 bilhões até 2045. O resort e as residências serão construídos em Wadi Yemm, o primeiro dos 17 bairros planejados para Ras El Hekma a entrar em fase de desenvolvimento. Como a primeira comunidade costeira totalmente integrada da cidade, representa a etapa inicial da visão mais ampla do plano diretor.

Wadi Yemm também irá contar com uma série de marcos culturais que ajudarão a moldar a identidade da cidade como um todo, incluindo o farol de Ras El Hekma e um anfiteatro projetado para receber até 10.000 pessoas em uma programação anual de eventos culturais e de entretenimento.

Ras El Hekma foi criada para oferecer acesso facilitado por via terrestre, marítima e aérea, que a coloca a quatro horas de voo de quase metade da população do mundo. O destino irá incluir um novo aeroporto internacional integrado a redes ferroviárias de alta velocidade, rodovias principais e marinas, além de um terminal de cruzeiros exclusivo.

Abrangendo 44 km de litoral mediterrâneo, Ras El Hekma irá propiciar uma combinação de opções de lazer, hotelaria e cultura. Em seu núcleo, o destino irá contar com um distrito comercial e financeiro central, apoiado por áreas educacionais, residenciais e de uso misto, projetadas para sustentar uma comunidade vibrante durante todo o ano.

Após a conclusão, é esperado que Ras El Hekma contribua com cerca de US$ 25 bilhões ao ano para o PIB do Egito e crie cerca de 750.000 empregos, se consolidando como um dos maiores projetos de desenvolvimento urbano e investimento da região.

Para mais informações, os compradores podem acessar o site modon.com ou ligar para 800 MODON nos EAU, 7734 no Egito ou +201122222734 para consultas internacionais.

Para mais informações sobre a Montage Ras El Hekma, acesse www.montage.com e siga @montagehotels e @montageraselhekma.

Sobre a Modon

A Modon é uma holding internacional com sede em Abu Dhabi, EAU, e cotada na Bolsa de Valores de Abu Dhabi (ADX). A Modon está na vanguarda da inovação urbana, criando projetos e experiências icônicas que superam continuamente as expectativas. De imóveis à hotelaria, gestão de ativos e investimentos, eventos, gastronomia e turismo, além de infraestrutura urbana, damos vida às cidades, gerando valor sustentável a longo prazo.

Sobre a Montage Hotels & Resorts

A Montage Hotels & Resorts é uma empresa de gestão hoteleira de altíssimo luxo fundada por Alan J. Fuerstman. Criada para atender viajantes e proprietários de imóveis exigentes e de alto poder aquisitivo, a empresa apresenta uma coleção artística de hotéis, resorts e residências exclusivos. Cada propriedade DalMontage oferece elegância e conforto, uma identidade e um espírito únicos, hospitalidade impecável e experiências gastronômicas, de spa e de estilo de vida memoráveis. O portfólio de hotéis, resorts e residências inclui: Montage Laguna Beach, Montage Deer Valley, Montage Palmetto Bluff, Montage Los Cabos, Montage Healdsburg e Montage Big Sky. Os futuros destinos incluem Montage Cay, Montage Punta Mita, Montage Valle de Guadalupe e Montage Ras El Hekma. A Montage Hotels & Resorts é membro da Preferred Hotels & Resorts. Para mais informações, siga @montagehotels ou acesse www.montage.com.

*Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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