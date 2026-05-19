Modon sigla una partnership con Montage Hotels & Resorts per portare un marchio alberghiero di lusso a Ras El Hekma, in Egitto

Ras El Hekma, Egitto--(BUSINESS WIRE)--Modon Holding, con sede ad Abu Dhabi, e Montage Hotels & Resorts hanno presentato il Montage Ras El Hekma, che introdurrà le prime residenze brandizzate in vendita a Ras El Hekma, sulla costa mediterranea egiziana. Si tratta del primo resort Montage in Egitto, destinato a sostenere la crescita di questa città emergente come polo globale per il tempo libero, gli affari e il turismo.

Il Montage Ras El Hekma disporrà di 200 camere e suite, oltre a 96 Montage Residences, e offrirà un mix accuratamente selezionato di servizi per il benessere e il tempo libero, tra cui lagune balneabili fronte mare, una Spa Montage con 13 sale per trattamenti e sei punti ristoro, oltre a negozi ed esperienze pensate per le famiglie. Progettato come centro esperienziale per la comunità circostante, il resort disporrà anche di spazi per eventi, ampi prati e terrazze all'aperto e di una clubhouse dedicata ai proprietari che completa l'ambiente residenziale privato.

Situato nel cuore del complesso di Ras El Hekma, il resort darà vita a un ambiente residenziale incentrato sull'ospitalità, che coniuga la proprietà privata con l'approccio caratteristico di Montage: un lusso intuitivo e sobrio e uno stile di vita con servizi completi, all'insegna della comodità, della privacy e della discrezione. Non essendo previste fasi future per questa serie, le residenze rappresentano un'opportunità di acquisto rara ed estremamente esclusiva all'interno di un contesto costiero variegato che riunisce 2,25 chilometri di litorale, campi da golf panoramici, un porto turistico integrato ed esperienze di ospitalità di altissimo livello.

Bill O'Regan, Group CEO di Modon Holding, ha dichiarato: "I Montage Hotels & Resorts sono rinomati per l'accoglienza riservata a viaggiatori e proprietari di immobili di alto livello, offrendo un'esperienza di soggiorno di eccellenza e un impegno verso uno stile di vita raffinato, pur rimanendo fedele al contesto circostante. Questa filosofia è strettamente in linea con la visione di Modon per Ras El Hekma, dove stiamo creando una destinazione mediterranea distintiva, definita da qualità, esperienza e valore a lungo termine".

Montage Residences Ras El Hekma è costituito da una esclusiva serie di 96 ville di lusso situate a Wadi Yemm, il primo quartiere di Ras El Hekma, progettate per ottimizzare lo spazio, la luce, la privacy e la continuità tra gli ambienti interni ed esterni. Le ville da tre a sei camere da letto sono orientate verso il mare, rafforzando un forte legame con il territorio circostante e l'ambiente naturale, con abitazioni selezionate che offrono una doppia vista sul Mediterraneo e su un campo da golf professionale.

Montage Ras El Hekma rappresenta il debutto nel Paese di questo marchio internazionale di lusso e l'inizio di una partnership di ampio respiro tra Modon e Montage, con la prospettiva di ulteriori collaborazioni nelle destinazioni di Modon. I nuovi immobili andranno ad aggiungersi all'attuale portfolio di Montage Hotels & Resorts, che comprende sei resort e residenze di lusso negli Stati Uniti e in Messico, oltre a ulteriori strutture in programma alle Bahamas, a Punta Mita e nella Valle de Guadalupe.

Alan J. Fuerstman, fondatore, Presidente e CEO di Montage International, ha dichiarato: "L'introduzione del marchio Montage in Egitto in collaborazione con Modon rappresenta un traguardo davvero significativo nel nostro percorso globale. Ras El Hekma è una destinazione straordinaria, dove un ricco patrimonio e un design curato si fondono in un modo che ridefinisce il lusso lungo la costa mediterranea. Siamo onorati di collaborare con Modon per dare vita a questa visione e per sfruttare la sua eccezionale reputazione nella creazione di comunità vivaci e nell'offerta di esperienze sportive e di lifestyle di massimo livello".

Montage Ras El Hekma fa parte del masterplan di Ras El Hekma, del valore di 35 miliardi di dollari, un complesso di 170,8 milioni di metri quadrati che trasformerà la costa settentrionale dell'Egitto in una città di nuova generazione, che dovrebbe attrarre investimenti per 110 miliardi di dollari entro il 2045. Il resort e le residenze saranno situati all'interno di Wadi Yemm, il primo dei 17 quartieri previsti di Ras El Hekma a passare alla fase di realizzazione attiva. In quanto prima comunità costiera completamente integrata della città, rappresenta il capitolo di apertura della visione più ampia del piano regolatore.

Wadi Yemm sarà inoltre dotato di una serie di punti di riferimento culturali che contribuiranno a plasmare l'identità della città in senso più ampio, tra cui il faro di Ras El Hekma e un anfiteatro progettato per ospitare fino a 10.000 persone nell'ambito di un programma annuale di eventi culturali e di intrattenimento.

Ras El Hekma è progettata per essere facilmente accessibile via terra, mare e aria, trovandosi a quattro ore di volo da quasi la metà della popolazione mondiale. La destinazione includerà un nuovo aeroporto internazionale integrato con reti ferroviarie ad alta velocità, importanti autostrade e porti turistici, oltre a un terminal crociere dedicato.

Estendendosi per 44 chilometri di costa mediterranea, Ras El Hekma offrirà un mix di proposte per il tempo libero, l'ospitalità e la cultura. Al suo centro, la destinazione sarà caratterizzata da un distretto commerciale e finanziario centrale, supportato da quartieri educativi, residenziali e a uso misto progettati per sostenere una vivace comunità per tutto l'anno.

Una volta completata, Ras El Hekma dovrebbe contribuire al PIL dell'Egitto con circa 25 miliardi di dollari all'anno e creare circa 750.000 posti di lavoro, affermandosi come uno dei più grandi progetti di sviluppo urbano e di investimento della regione.

Per maggiori informazioni, i potenziali acquirenti possono visitare modon.com o chiamare il numero 800 MODON negli Emirati Arabi Uniti, il numero 7734 in Egitto o il numero +201122222734 per richieste internazionali.

Per ulteriori informazioni sul Montage Ras El Hekma, visitare www.montage.com e seguire @montagehotels e @montageraselhekma.

Informazioni su Modon

Modon è una holding internazionale, con sede ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, e quotata alla Abu Dhabi Securities Exchange (ADX). Modon è all'avanguardia nell'innovazione urbana, creando progetti ed esperienze iconici che superano costantemente le aspettative. Dal settore immobiliare all'ospitalità, alla gestione patrimoniale e degli investimenti, agli eventi, alla ristorazione e al turismo, alle infrastrutture urbane, diamo vita alle città offrendo un valore sostenibile e a lungo termine.

Informazioni su Montage Hotels & Resorts

Montage Hotels & Resorts è la società di gestione alberghiera di lusso fondata da Alan J. Fuerstman. Pensata per soddisfare le esigenze dei viaggiatori e dei proprietari di immobili più esigenti e facoltosi, l'azienda propone una serie esclusiva di hotel, resort e residenze di grande pregio. Ogni struttura Montage offre comfort ed eleganza, una sensazione di unicità e un'atmosfera particolare, un'ospitalità impeccabile ed esperienze indimenticabili in ambito gastronomico, benessere e lifestyle. Il portfolio di hotel, resort e residenze comprende: Montage Laguna Beach, Montage Deer Valley, Montage Palmetto Bluff, Montage Los Cabos, Montage Healdsburg e Montage Big Sky. Le destinazioni future includono Montage Cay, Montage Punta Mita, Montage Valle de Guadalupe e Montage Ras El Hekma. Montage Hotels & Resorts è membro di Preferred Hotels & Resorts. Per ulteriori informazioni, seguire @montagehotels o visitare www.montage.com.

*Fonte: AETOSWire