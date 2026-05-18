A Modon partnerségre lép a Montage Hotels & Resorts-szal, hogy elhozza az ultraluxus vendéglátóipari márkát az egyiptomi Ras El Hekmába

RAS EL HEKMA, Egyiptom--(BUSINESS WIRE)--Az Abu Dhabi-székhelyű Modon Holding és a Montage Hotels & Resorts bejelentették a Montage Ras El Hekma megnyitását, amely bemutatja az első márkás rezidenciákat Egyiptom földközi-tengeri partvidékén, Ras El Hekmában. Ez az első Montage üdülőhely Egyiptomban, amely támogatja a feltörekvő város növekedését, mint globális szabadidős, üzleti és turisztikai központ.

A Montage Ras El Hekma 200 vendégszobával és lakosztállyal, valamint 96 Montage rezidenciával (Montage Residences) várja vendégeit, és számos wellness- és szabadidős szolgáltatást kínál, beleértve a tengerparti úszásra alkalmas lagúnákat, a 13 kezelőszobával rendelkező Spa Montage gyógyfürdőt, hat étkezési helyszínt, valamint üzleteket és családbarát élményeket. A tágabb közösség élményközpontjaként tervezett üdülőhely rendezvényterekkel, hatalmas szabadtéri gyepterületekkel és teraszokkal, valamint egy különálló tulajdonosi klubházzal (Owners’ Clubhouse) is rendelkezik majd, amely kiegészíti a privát lakókörnyezetet.

A Ras El Hekma fejlesztés középpontjában álló üdülőhely egy vendéglátás-központú lakókörnyezetet teremt, amely a magántulajdont a Montage jellegzetes megközelítésével ötvözi az intuitív, visszafogott luxus és a teljes körű szolgáltatásokat nyújtó életmód iránt, amelyet a könnyedség, a magánélet és a diszkréció határoz meg. Mivel a gyűjteménynek nincsenek tervezett további fázisai, a rezidenciák ritka és rendkívül exkluzív tulajdonlási lehetőséget jelentenek egy 2,25 kilométernyi partszakaszt, hullámzó pályákat, integrált kikötőt és világszínvonalú vendéglátóipari élményeket kínáló, rétegzett tengerparti környezetben.

Bill O’Regan, a Modon Holding csoport vezérigazgatója elmondta: „A Montage Hotels & Resorts híres a tehetős utazók és a lakástulajdonosok kiszolgálásáról, valamint a magas színvonalú vendégélményről és a kifinomult élet iránti elkötelezettségéről, miközben hiteles marad a környezetéhez. Ez a szellemiség szorosan illeszkedik a Modon Ras El Hekmára vonatkozó elképzeléseihez, ahol egy a minőség, a tapasztalat és a hosszú távú érték által meghatározott jellegzetes mediterrán desztinációt alakítunk ki.”

A Montage Residences Ras El Hekma 96 márkás villából álló magánkollekciót foglal magában Wadi Yemmben, Ras El Hekma első körzetében, melyeket a tér, a fény, a magánélet és a zökkenőmentes beltéri-kültéri élet maximalizálására terveztek. A három-hat hálószobás villák a tengerre néznek, kiemelve a környező vidékkel és természeti környezettel való szoros kapcsolatot, egyes otthonokból pedig kettős kilátás nyílik a Földközi-tengerre, valamint egy verseny golfpályára.

A Montage Ras El Hekma a nemzetközi ultraluxus márka debütálását jelzi az országban, és egy szélesebb körű partnerség kezdetét jelenti a Modon és a Montage között, amely további együttműködési lehetőségeket rejt a Modon desztinációit illetően. Az új ingatlanok bővítik a Montage Hotels & Resorts az Egyesült Államokban és Mexikóban hat ultraluxus üdülőhelyből és rezidenciából álló portfólióját, valamint a Bahamákon, Punta Mitában és Valle de Guadalupe-ban is további ingatlanokat terveznek.

Alan J. Fuerstman, a Montage International alapítója, elnöke és vezérigazgatója a következőket nyilatkozta: „A Montage márka bemutatása Egyiptomban a Modonnal egy igazán izgalmas mérföldkövet jelent globális utazásunkon. Ras El Hekma egy figyelemre méltó desztináció, ahol a gazdag örökség és az átgondolt design olyan módon találkozik, amely újraértelmezi a luxust a Földközi-tenger partján. Hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy együttműködhetünk a Modonnal, hogy életre kelthessük ezt az elképzelést, és építhessünk a kiemelkedő hírnevükre, hogy élénk közösségeket hozzanak létre, és világszínvonalú sport- és életmód-élményeket nyújtsanak.”

A Montage Ras El Hekma a 35 milliárd dolláros Ras El Hekma fejlesztési terv részét képezi, és egy 170,8 millió négyzetméteres fejlesztés, amely Egyiptom északi partvidékét egy következő generációs várossá alakítja, és várhatóan 2045-re 110 milliárd dolláros beruházást vonz majd. Az üdülőhely és a rezidenciák Wadi Yemmben helyezkednek el, Ras El Hekma 17 tervezett övezete közül az elsőn, amely aktív megvalósítási fázisba lép. A város első teljesen integrált tengerparti közösségeként a tágabb fejlesztési terv első fejezetét képviseli.

Wadi Yemm a tágabb város identitását formáló számos kulturális nevezetességet is kínál majd, beleértve a Ras El Hekma világítótornyot és egy amfiteátrumot, amely akár 10 000 vendég befogadására is képes lesz az éves kulturális és szórakoztató rendezvények során.

Ras El Hekma-t úgy tervezték, hogy közúton, tengeren és légiközlekedéssel is könnyen megközelíthető legyen, így a világ népességének mintegy felétől négy órás repülőútra található. A desztináció egy új nemzetközi repülőtérrel is rendelkezik majd, amely nagysebességű vasúti hálózatokat, nagy autópályákat és kikötőket, valamint egy külön erre a célra kialakított tengerjáró terminált is magában foglal.

A 44 kilométer hosszú mediterrán partszakaszon átívelő Ras El Hekma a szabadidős, vendéglátóipari és kulturális kínálat keverékét kínálja. A desztináció középpontjában egy oktatási, lakó- és vegyes használatú negyedekkel támogatott központi üzleti és pénzügyi negyed áll, amelynek célja egy élénk, egész évben működő közösség fenntartása.

Miután elkészült, Ras El Hekma várhatóan évi mintegy 25 milliárd dollárral járul majd hozzá Egyiptom GDP-jéhez, és közel 750 000 munkahelyet teremt majd, ezzel a régió egyik legnagyobb városfejlesztési és beruházási projektje lesz.

Amit a Modonról tudni érdemes:

A Modon egy nemzetközi holdingtársaság, amelynek székhelye az egyesült arab emírségekbeli Abu Dhabiban található, és az Abu Dhabi Értéktőzsdén (ADX) jegyzik. A Modon az urbán innováció élvonalában jár, olyan ikonikus terveket és élményeket alkotva, amelyek folyamatosan felülmúlják az elvárásokat. Az ingatlanügyletektől a vendéglátáson, vagyon- és befektetéskezelésen, rendezvényeken, vendéglátáson és turizmuson át a városi infrastruktúráig, hosszú távú és fenntartható értéket teremtve keltjük életre a városokat.

Amit a Montage Hotels & Resortsról tudni érdemes:

A Montage Hotels & Resorts egy Alan J. Fuerstman által alapított ultraluxus vendéglátóipari menedzsment vállalat. A tehetős és igényes utazók és lakástulajdonosok kiszolgálására tervezett vállalat jellegzetes szállodák, üdülőhelyek és rezidenciák művészi gyűjteményével rendelkezik. Minden egyes Montage ingatlan kényelmes eleganciát, egyedi hely- és szellemiséget, kifogástalan vendégszeretetet és emlékezetes kulináris, gyógyfürdői és életmódbeli élményeket kínál. A szállodák, üdülőhelyek és rezidenciák portfóliója a következőket tartalmazza: Montage Laguna Beach, Montage Deer Valley, Montage Palmetto Bluff, Montage Los Cabos, Montage Healdsburg és Montage Big Sky. A jövőbeli desztinációk közé tartozik a Montage Cay, a Montage Punta Mita, a Montage Valle de Guadalupe, valamint a Montage Ras El Hekma. A Montage Hotels & Resorts a Preferred Hotels & Resorts tagja. További információkért kövesse a @montagehotels oldalt, vagy látogasson el a következő weboldalra: www.montage.com.

