Modon s'associe à Montage Hotels & Resorts pour implanter une marque hôtelière ultra-luxueuse à Ras El Hekma, en Égypte

RAS EL HEKMA, Égypte--(BUSINESS WIRE)--Modon Holding, basé à Abu Dhabi, et Montage Hotels & Resorts ont annoncé l'ouverture de Montage Ras El Hekma, qui proposera les premières résidences de marque à l'achat à Ras El Hekma, sur la côte méditerranéenne égyptienne. Il s'agit du premier complexe hôtelier Montage en Égypte, contribuant à l'essor de cette ville émergente en tant que pôle mondial des loisirs, des affaires et du tourisme.

Montage Ras El Hekma comprendra 200 chambres et suites, ainsi que 96 résidences Montage, et offrira une sélection raffinée d'installations de bien-être et de loisirs, notamment des lagons aménagés en bord de mer, un spa Montage avec 13 cabines de soins et six restaurants, ainsi que des boutiques et des activités pour toute la famille. Conçu comme le cœur expérientiel de la communauté, le complexe hôtelier comprendra des espaces événementiels, de vastes pelouses et terrasses extérieures, ainsi qu'un club-house réservé aux propriétaires, en harmonie avec le cadre résidentiel privé.

Au cœur du développement de Ras El Hekma, le complexe offrira un cadre de vie axé sur l'hospitalité, alliant la propriété privée à l'approche signature de Montage : un luxe intuitif et discret, et un style de vie tout compris placé sous le signe de la simplicité, de l'intimité et de la discrétion. Aucun projet d'extension n'étant prévu pour cette collection, les résidences représentent une opportunité d'acquisition rare et exclusive au sein d'un environnement côtier exceptionnel, combinant 2,25 kilomètres de littoral, des fairways vallonnés, une marina intégrée et des prestations hôtelières de renommée internationale.

Bill O’Regan, PDG du groupe Modon Holding, a déclaré : « Montage Hotels & Resorts est réputé pour son service haut de gamme auprès des voyageurs et propriétaires exigeants, offrant une expérience client d’exception et un engagement envers un art de vivre raffiné, tout en préservant l’authenticité de son environnement. Cette philosophie est en parfaite adéquation avec la vision de Modon pour Ras El Hekma, où nous créons une destination méditerranéenne unique, synonyme de qualité, d’expérience et de valeur à long terme. »

Montage Residences Ras El Hekma se compose d’une collection privée de 96 villas de marque, situées à Wadi Yemm, le premier quartier de Ras El Hekma. Conçues pour optimiser l’espace, la luminosité, l’intimité et une transition harmonieuse entre intérieur et extérieur, ces villas de trois à six chambres sont orientées vers la mer, renforçant ainsi le lien avec la terre et la nature environnantes. Certaines offrent une double vue sur la Méditerranée et un parcours de golf de championnat.

Montage Ras El Hekma marque l’arrivée de la marque internationale de luxe dans le pays et le début d’un partenariat plus large entre Modon et Montage, avec un potentiel de collaboration accrue au sein des autres destinations de Modon. Ces nouveaux établissements viendront s'ajouter au portefeuille actuel de Montage Hotels & Resorts, qui compte six complexes hôteliers et résidences ultra-luxueux aux États-Unis et au Mexique, ainsi qu'à d'autres propriétés prévues aux Bahamas, à Punta Mita et à Valle de Guadalupe.

Alan J. Fuerstman, fondateur, président et directeur général de Montage International, a déclaré : « L’implantation de la marque Montage en Égypte, en partenariat avec Modon, représente une étape majeure et enthousiasmante dans notre développement international. Ras El Hekma est une destination remarquable, où un riche patrimoine et un design raffiné se conjuguent pour redéfinir le luxe sur la côte méditerranéenne. Nous sommes honorés de collaborer avec Modon pour donner vie à cette vision et nous appuyer sur son excellente réputation en matière de création de communautés dynamiques et d’offre d’expériences sportives et de loisirs de classe mondiale. »

Le Montage Ras El Hekma s’inscrit dans le cadre du plan directeur de Ras El Hekma, un projet de 35 milliards de dollars américains s’étendant sur 170,8 millions de mètres carrés et transformant la côte nord de l’Égypte en une ville de nouvelle génération qui devrait attirer 110 milliards de dollars d’investissements d’ici 2045. Le complexe hôtelier et les résidences seront situés à Wadi Yemm, le premier des 17 quartiers prévus à Ras El Hekma à entrer en phase de développement. Première communauté côtière entièrement intégrée de la ville, il marque le début de la réalisation du plan directeur global.

Wadi Yemm abritera également plusieurs sites culturels emblématiques qui contribueront à forger l'identité de la ville, notamment le phare de Ras El Hekma et un amphithéâtre pouvant accueillir jusqu'à 10 000 personnes pour une programmation annuelle d'événements culturels et de divertissement.

Ras El Hekma est conçue pour être facilement accessible par la route, la mer et les airs, la plaçant ainsi à moins de quatre heures de vol de près de la moitié de la population mondiale. La destination comprendra un nouvel aéroport international relié aux réseaux ferroviaires à grande vitesse, aux grands axes routiers et aux ports de plaisance, ainsi qu'un terminal de croisière dédié.

S'étendant sur 44 kilomètres de littoral méditerranéen, Ras El Hekma offrira un mélange d'activités de loisirs, d'hôtellerie et de culture. Au cœur de la destination se trouvera un quartier d'affaires et financier, complété par des zones éducatives, résidentielles et à usage mixte, conçues pour favoriser une vie communautaire dynamique tout au long de l'année.

Une fois achevé, Ras El Hekma devrait contribuer à hauteur d'environ 25 milliards de dollars américains au PIB égyptien et créer près de 750 000 emplois, s'imposant ainsi comme l'un des plus importants projets de développement et d'investissement urbains de la région.

Pour plus d'informations, les acheteurs potentiels peuvent consulter le site modon.com ou appeler le 800 MODON aux Émirats arabes unis, le 7734 en Égypte, ou le +201122222734 pour les demandes internationales.

Pour plus d'informations sur le Montage Ras El Hekma, veuillez consulter le site https://www.montage.com/ et suivre @montagehotels et @montageraselhekma.

À propos de Modon

Modon est une société holding internationale, dont le siège social est situé à Abou Dabi, aux Émirats arabes unis, et cotée à la Bourse d'Abou Dabi (ADX). Modon est à la pointe de l'innovation urbaine, créant des designs et des expériences emblématiques qui surpassent constamment les attentes. De l'immobilier à l'hôtellerie, en passant par la gestion d'actifs et d'investissements, l'événementiel, la restauration, le tourisme et les infrastructures urbaines, nous donnons vie aux villes en créant une valeur durable et pérenne.

À propos de Montage Hotels & Resorts

Montage Hotels & Resorts est une société de gestion hôtelière de très grand luxe fondée par Alan J. Fuerstman. Conçue pour une clientèle exigeante et aisée, la société propose une collection raffinée d'hôtels, de complexes hôteliers et de résidences d'exception. Chaque établissement Montage offre une élégance confortable, une atmosphère unique, un accueil irréprochable et des expériences culinaires, de bien-être et de style de vie mémorables. Le portefeuille d'hôtels, de complexes hôteliers et de résidences comprend : Montage Laguna Beach, Montage Deer Valley, Montage Palmetto Bluff, Montage Los Cabos, Montage Healdsburg et Montage Big Sky. Parmi les destinations à venir : Montage Cay, Montage Punta Mita, Montage Valle de Guadalupe et Montage Ras El Hekma. Montage Hotels & Resorts est membre de Preferred Hotels & Resorts. Pour plus d'informations, suivez @montagehotels ou consultez notre site web : www.montage.com.

*Source: AETOSWire