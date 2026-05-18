Modon se asocia con Montage Hotels & Resorts para llevar una marca hotelera de ultralujo a Ras El Hekma, en Egipto

RAS EL HEKMA, Egipto--(BUSINESS WIRE)--Modon Holding, con sede en Abu Dabi, y Montage Hotels & Resorts anunciaron el proyecto Montage Ras El Hekma, que presentará las primeras residencias exclusivas en venta en Ras El Hekma, en la costa mediterránea de Egipto. Se trata del primer complejo Montage en Egipto, que contribuirá al crecimiento de esta ciudad emergente como centro global de ocio, negocios y turismo.

Montage Ras El Hekma contará con 200 habitaciones y suites, además de 96 residencias Montage, y ofrecerá una combinación selecta de servicios de bienestar y ocio, que incluyen lagunas frente al mar aptas para el baño, un Spa Montage con 13 salas de tratamiento y seis restaurantes, además de tiendas y experiencias pensadas especialmente para familias. Diseñado como el núcleo de experiencias de la comunidad en general, el resort también contará con espacios para eventos, amplios jardines y terrazas al aire libre, y un club exclusivo para propietarios como complemento del entorno residencial privado.

Situado en el corazón del complejo Ras El Hekma, el resort creará un entorno centrado en la hospitalidad, que combinará la propiedad privada con el enfoque característico de Montage, un lujo intuitivo y discreto, y un estilo de vida con todos los servicios que se define por la comodidad, la privacidad y la discreción. Dado que no hay previstas futuras fases para esta colección, las residencias representan una oportunidad de propiedad única y altamente exclusiva dentro de un entorno costero que combina 2,25 kilómetros de costa, campos de golf serpenteantes, un puerto deportivo integrado y experiencias de hospitalidad de clase mundial.

Bill O’Regan, director ejecutivo del grupo Modon Holding, declaró: “Montage Hotels & Resorts goza de reconocimiento por su atención a viajeros y propietarios de viviendas de alto poder adquisitivo, ofreciendo una experiencia de huésped superior y un compromiso con la vida refinada, sin dejar de ser fiel a su entorno. Esta filosofía combina a la perfección con la visión de Modon para Ras El Hekma, donde estamos creando un destino mediterráneo distintivo definido por la calidad, la experiencia y el valor a largo plazo”.

Montage Residences Ras El Hekma consta de una colección privada de 96 villas de marca ubicadas en Wadi Yemm, la primera zona residencial de Ras El Hekma, diseñadas para aprovechar al máximo el espacio, la luz, la privacidad y una experiencia que fusiona a la perfección los espacios interiores y exteriores. Las villas, de tres a seis recámaras, están orientadas al mar, lo que refuerza una fuerte conexión con el terreno circundante y el entorno natural; algunas de ellas ofrecen vistas dobles al Mediterráneo y a un campo de golf profesional.

Montage Ras El Hekma marca el debut de la marca internacional de ultralujo en el país y el inicio de una asociación más amplia entre Modon y Montage, con potencial para una colaboración de larga data en los destinos de Modon. Las nuevas propiedades se sumarán a la cartera actual de Montage Hotels & Resorts, que cuenta con seis resorts y residencias de ultralujo en los Estados Unidos y México, así como propiedades adicionales planeadas en las Bahamas, Punta Mita y el Valle de Guadalupe.

Alan J. Fuerstman, fundador, presidente y director ejecutivo de Montage International, declaró: “Introducir la marca Montage en Egipto junto con Modon es un hito verdaderamente emocionante en nuestra trayectoria global. Ras El Hekma es un destino extraordinario, donde el rico patrimonio y el diseño cuidado se unen de una manera que redefine el lujo a lo largo de la costa mediterránea. Nos sentimos honrados de colaborar con Modon para hacer realidad esta visión y aprovechar su excelente reputación en la creación de comunidades dinámicas y en la oferta de experiencias deportivas y de estilo de vida de clase mundial”.

Montage Ras El Hekma forma parte del plan maestro de Ras El Hekma, valorado en 35 000 millones de dólares, un proyecto urbanístico de 170,8 millones de metros cuadrados que transformará la costa norte de Egipto en una ciudad de última generación y que se espera que atraiga inversiones por valor de 110 000 millones de dólares para 2045. El complejo turístico y las residencias se ubicarán en Wadi Yemm, el primero de los 17 distritos planificados de Ras El Hekma que entrará en fase de ejecución. Como la primera comunidad costera totalmente integrada de la ciudad, representa el capítulo inicial de la visión más amplia del plan maestro.

Wadi Yemm también contará con una serie de hitos culturales que ayudarán a definir la identidad de la ciudad en su conjunto, incluyendo el Faro de Ras El Hekma y un anfiteatro diseñado para acoger hasta 10 000 visitantes en un programa anual de eventos culturales y de entretenimiento.

Ras El Hekma está diseñado para ofrecer un acceso directo por carretera, mar y aire, lo que lo sitúa a menos de cuatro horas de vuelo de casi la mitad de la población mundial. El destino contará con un nuevo aeropuerto internacional integrado con redes ferroviarias de alta velocidad, autopistas principales y puertos deportivos, además de una terminal dedicada a cruceros.

Con una extensión de 44 kilómetros a lo largo de la costa mediterránea, Ras El Hekma ofrecerá una combinación de actividades de ocio, hotelería y cultura. El destino contará con un distrito central de negocios y financiero, respaldado por distritos educativos, residenciales y de uso mixto diseñados para mantener una comunidad dinámica durante todo el año.

Una vez finalizado, se prevé que Ras El Hekma aporte aproximadamente 25 000 millones de dólares anuales al PBI de Egipto y genere alrededor de 750 000 puestos de trabajo, lo que lo consolidará como uno de los proyectos de desarrollo urbano e inversión más grandes de la región.

Para obtener más información, los posibles compradores pueden visitar modon.com o llamar al 800 MODON en los Emiratos Árabes Unidos, al 7734 en Egipto o al +201122222734 para consultas internacionales.

Para obtener más información sobre Montage Ras El Hekma, visite www.montage.com y siga a @montagehotels y @montageraselhekma.

Acerca de Modon

Modon es una sociedad de cartera internacional con sede en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, que cotiza en la Bolsa de Valores de Abu Dabi (ADX). Modon está a la vanguardia de la innovación urbana, creando diseños y experiencias emblemáticos que superan continuamente las expectativas. Desde el sector inmobiliario hasta la hostelería, pasando por la gestión de activos e inversiones, la organización de eventos, el catering y el turismo, así como las infraestructuras urbanas, damos vida a las ciudades aportando un valor sostenible a largo plazo.

Acerca de Montage Hotels & Resorts

Montage Hotels & Resorts es una empresa de gestión hotelera de ultralujo fundada por Alan J. Fuerstman. Diseñada para atender a viajeros y propietarios de viviendas exigentes y de alto poder adquisitivo, la empresa cuenta con una colección artística de hoteles, resorts y residencias con un estilo propio. Cada establecimiento de Montage ofrece una elegancia confortable, un sentido único del lugar y su espíritu, una hospitalidad impecable y experiencias gastronómicas, de spa y de estilo de vida memorables. La cartera de hoteles, resorts y residencias incluye: Montage Laguna Beach, Montage Deer Valley, Montage Palmetto Bluff, Montage Los Cabos, Montage Healdsburg y Montage Big Sky. Los destinos futuros incluyen Montage Cay, Montage Punta Mita, Montage Valle de Guadalupe y Montage Ras El Hekma. Montage Hotels & Resorts es miembro de Preferred Hotels & Resorts. Para obtener más información, siga a @montagehotels o visite www.montage.com.

*Fuente: AETOSWire

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