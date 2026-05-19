Modon nawiązuje współpracę z Montage Hotels & Resorts – ultraluksusowa marka hotelarska zagości w egipskim kurorcie Ras El Hekma

RAS EL HEKMA, Egipt--(BUSINESS WIRE)--Przedsiębiorstwo Modon Holding z Abu Zabi i Montage Hotels & Resorts poinformowały o powstaniu przedsięwzięcia Montage Ras El Hekma, które zaoferuje dostępne do zakupu pierwsze obiekty mieszkalne pod szyldem marki w egipskim kurorcie Ras El Hekma położonym nad Morzem Śródziemnym. Pierwszy kurort Montage w Egipcie przyczyni się do rozwoju powstającego miasta jako globalnego ośrodka o charakterze wypoczynkowym, biznesowym i turystycznym.

Montage Ras El Hekma obejmować będzie 200 pokoi i apartamentów, a także 96 obiektów mieszkalnych „Montage Residences”, oraz zapewni starannie dobraną ofertę zabiegów wellness i udogodnień wypoczynkowych, w tym znajdujące się przy plaży laguny, w których można pływać, centrum Spa Montage z 13 gabinetami zabiegowymi oraz sześć obiektów gastronomicznych, jak również szereg obiektów handlowych i atrakcji dla całej rodziny. Kurort, który zaprojektowano jako centrum doświadczeń szerszej lokalnej społeczności, zapewni również przestrzenie do organizacji wydarzeń, obszerne tereny plenerowe i tarasy, a także dedykowany ośrodek Owners’ Clubhouse dopełniający ofertę prywatnych obiektów mieszkalnych.

Ideą kompleksu Ras El Hekma jest zaoferowanie warunków mieszkalnych w hotelowym wymiarze, łącząc prywatną własność z autorskim podejściem Montage do intuicyjnego, subtelnego luksusu oraz pełnej obsługi zapewniającej komfort, prywatność i dyskrecję. Jako że nie planuje się żadnych dalszych etapów w ramach tej kolekcji, tworzące ją obiekty stanowią rzadką i niezwykle ekskluzywną okazję do nabycia lokalu mieszkalnego w wielopłaszczyznowym kurorcie łączącym 2,25 km linii brzegowej, idealnie wygładzone alejki golfowe, zintegrowaną marinę oraz światowej klasy doświadczenia hotelarsko-gastronomiczne.

Bill O’Regan, dyrektor generalny Grupy Modon Holding, powiedział: „Montage Hotels & Resorts słynie z obsługi zamożnych podróżnych i właścicieli obiektów mieszkalnych, zapewniając im wysokiej jakości doświadczenia oraz wykazując niezachwiane zaangażowanie na rzecz zapewnienia warunków mieszkalnych dopracowanych pod każdym względem przy zachowaniu autentycznej więzi z otoczeniem. Ten etos doskonale wpisuje się w wizję Modon dla kurortu Ras El Hekma, gdzie pragniemy stworzyć unikalny śródziemnomorski ośrodek słynący z jakości, doświadczeń i długofalowych korzyści”.

Montage Residences Ras El Hekma stanowi prywatną kolekcję 96 willi pod szyldem marki, położonych w Wadi Yemm, pierwszej dzielnicy kompleksu Ras El Hekma stworzonej z myślą o maksymalizacji przestrzeni, dopływu światła, ochrony prywatności i możliwości niezakłóconego korzystania z lokali mieszkalnych oraz terenów zewnętrznych. Wille, które obejmują od trzech do sześciu sypialni, oferują widok na morze, podkreślając solidną więź z otoczeniem i przyrodą, przy czym z niektórych obiektów rozciąga się widok zarówno na Morze Śródziemne, jak i na pobliskie pole golfowe klasy mistrzowskiej.

Montage Ras El Hekma stanowi międzynarodowy debiut ultraluksusowej marki w kraju, a zarazem wyznacza początek szerzej zakrojonej współpracy Modon i Montage, którą firmy mogą kontynuować w innych ośrodkach Modon. Nowe obiekty wzbogacą portfolio Montage Hotels & Resorts, które liczy obecnie sześć ultraluksusowych kurortów i obiektów mieszkalnych w Stanach Zjednoczonych i Meksyku i do którego niebawem mają dołączyć obiekty na Bahamach, na półwyspie Punta Mita oraz w regionie Valle de Guadalupe.

Alan J. Fuerstman, założyciel, prezes i dyrektor generalny Montage International, powiedział: „[d]ebiut marki Montage w Egipcie u boku Modon wyznacza prawdziwie emocjonujący etap w historii naszej działalności na całym świecie. Ras El Hekma to niesamowity ośrodek, łączący bogate dziedzictwo z przemyślanym designem, aby nadać nowy wymiar luksusowi nad Morzem Śródziemnym. Jesteśmy zaszczyceni możliwością współpracy z Modon w celu realizacji tej wizji oraz wykorzystania wybitnej reputacji tej firmy do tworzenia tętniących życiem społeczności i zapewnienia klientom światowej klasy doświadczeń sportowych i rekreacyjnych”.

Montage Ras El Hekma stanowi element szeroko zakrojonego przedsięwzięcia Ras El Hekma o wartości 35 mld USD i powierzchni 170,8 mln metrów kwadratowych, które przekształci północne wybrzeże Egiptu w miasto nowej generacji, które do 2045 r. ma przyciągnąć inwestycje rzędu 110 mld USD. Kurort i obiekty mieszkalne będą położone w Wadi Yemm, pierwszej z 17 planowanych dzielnic kompleksu Ras El Hekma, która ma zostać przekazana do użytkowania. Jako pierwsza w pełni zintegrowana społeczność przybrzeżna miasta, stanowi ona przedsmak wizji szerzej zakrojonego przedsięwzięcia.

Wadi Yemm obejmować będzie również szereg kulturalnych wizytówek szerzej pojmowanego miasta, które przyczynią się do nadania mu charakteru, w tym latarnię morską Ras El Hekma oraz amfiteatr zaprojektowany dla 10 000 osób, który będzie miejscem organizacji licznych wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych przez cały rok.

Przedsięwzięcie Ras El Hekma zaprojektowano z zapewnieniem bezproblemowego dostępu drogą lądową, morską i powietrzną – dla niemal połowy ludności świata ośrodek ten znajduje się w zasięgu czterogodzinnego lotu. Będzie się w nim znajdować nowe międzynarodowe lotnisko połączone z siecią kolei szybkobieżnej, głównymi autostradami i marinami, a także specjalnym terminalem dla rejsowych statków pasażerskich.

Rozciągający się na 44 km linii brzegowej Morza Śródziemnego ośrodek Ras El Hekma zapewni bogatą ofertę wypoczynkową, hotelowo-gastronomiczną i kulturalną. W samym centrum znajdować się będzie dzielnica biznesowo-finansowa, a inne dzielnice powstaną z myślą o edukacji, mieszkalnictwie oraz różnych formach użytkowania, aby zapewnić wszystko, co niezbędne dla tętniącej życiem społeczności przez cały rok.

Po ukończeniu Ras El Hekma ma corocznie zapewniać wkład rzędu 25 mld USD do PKB Egiptu oraz zaoferować około 750 000 miejsc pracy, stając się jednym z największych miejskich przedsięwzięć deweloperskich i inwestycyjnych w regionie.

Informacje o Modon

Modon to międzynarodowa spółka holdingowa z siedzibą w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie), notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych Abu Zabi (ADX). Spółka wiedzie prym pod względem innowacji miejskich, tworząc kultowe projekty i doświadczenia, które nie tylko spełniają oczekiwania, ale również nieustannie wykraczają poza nie. Od nieruchomości i usług hotelowo-gastronomicznych po zarządzanie aktywami i inwestycjami oraz obsługę wydarzeń, catering i usługi turystyczne, spółka nadaje dynamizmu miastom, zapewniając im długofalowe, trwałe korzyści.

Informacje o Montage Hotels & Resorts

Firmę Montage Hotels & Resorts, która zajmuje się zarządzaniem ultraluksusowymi obiektami hotelowo-gastronomicznymi, założył Alan J. Fuerstman. Firma powstała z myślą o zapewnieniu obsługi zamożnym i wymagającym podróżnym i właścicielom domów oraz oferuje ona artystyczną kolekcję unikalnych hoteli, kurortów i obiektów mieszkalnych. Każdy obiekt Montage charakteryzuje się komfortem i elegancją, niezrównaną tożsamością i atmosferą, nienagannym poziomem zakwaterowania i doświadczeniami kulinarnymi, pielęgnacyjnymi i wypoczynkowymi, które na długo pozostają w pamięci. Wachlarz hoteli, kurortów i obiektów mieszkalnych firmy obejmuje takie ośrodki jak: Montage Laguna Beach, Montage Deer Valley, Montage Palmetto Bluff, Montage Los Cabos, Montage Healdsburg i Montage Big Sky. Trwa również realizacja ośrodków Montage Cay, Montage Punta Mita, Montage Valle de Guadalupe i Montage Ras El Hekma. Montage Hotels & Resorts należy do sieci Preferred Hotels & Resorts. Więcej informacji można znaleźć na profilu @montagehotels w mediach społecznościowych lub na stronie www.montage.com.

