Modon gaat een samenwerking aan met Montage Hotels & Resorts om het ultraluxe hospitalitymerk naar Ras El Hekma in Egypte te brengen

Ras El Hekma, Egypte--(BUSINESS WIRE)--Het in Abu Dhabi gevestigde Modon Holding en Montage Hotels & Resorts hebben Montage Ras El Hekma aangekondigd dat ze de eerste merkwoningen te koop gaan introduceren in Ras El Hekma aan de Middellandse Zeekust van Egypte. Dit is het eerste Montage-resort in Egypte, ter ondersteuning van de groei van de opkomende stad als een wereldwijde hub voor vrije tijd, zaken en toerisme.

Montage Ras El Hekma krijgt 200 kamers en suites, naast 96 Montage Residences, en zal een samengestelde mix van wellness- en vrijetijdsvoorzieningen bieden, waaronder lagunes aan het strand voor zwemactiviteit, een Spa Montage met 13 behandelkamers en zes eetgelegenheden, naast winkels en gezinsgerichte ervaringen. Het resort is ontworpen als het belevingscentrum van de bredere gemeenschap en zal ook evenementenruimtes, uitgestrekte buitenweiden en terrassen hebben, plus een speciaal clubhuis voor eigenaren dat perfect aansluit bij de privéwoonomgeving.

In het hart van het Ras El Hekma-project creëert het resort een leefomgeving waarin hospitality centraal staat, waarbij privébezit wordt gecombineerd met de kenmerkende aanpak van Montage: intuïtieve, ingetogen luxe en een levensstijl met volledige service die wordt gekenmerkt door gemak, privacy en discretie. Aangezien er geen toekomstige fasen gepland zijn voor deze collectie, bieden de woningen een zeldzame en zeer exclusieve kans op eigendom in een veelzijdige kustomgeving die 2,25 kilometer kustlijn, glooiende fairways, een geïntegreerde jachthaven en hospitality-ervaringen van wereldklasse samenbrengt.

Bill O'Regan, CEO van Modon Holding, zei: “Montage Hotels & Resorts staan erom bekend dat ze welvarende reizigers en huiseigenaren bedienen, een superieure gastervaring bieden en zich inzetten voor een verfijnd leven, terwijl ze authentiek blijven in hun omgeving. Dit ethos sluit nauw aan bij de visie van Modon voor Ras El Hekma, waar we een onderscheidende mediterrane bestemming creëren die wordt gekenmerkt door kwaliteit, ervaring en langetermijnwaarde.”

Montage Residences Ras El Hekma bestaat uit een privécollectie van 96 merkvilla's in Wadi Yemm, het eerste district van Ras El Hekma, ontworpen om ruimte, licht, privacy en een naadloze overgang tussen binnen en buiten te bevorderen. De villa's met drie tot zes slaapkamers zijn gericht op de zee, wat een sterke band met het omliggende land en de natuurlijke omgeving versterkt. Sommige woningen bieden een uitzicht op zowel de Middellandse Zee als een kampioenschapsgolfbaan.

Montage Ras El Hekma markeert het debuut van het internationale ultraluxe merk in het land en het begin van een breder partnerschap tussen Modon en Montage, met potentie voor verdere samenwerking op de verschillende bestemmingen van Modon. Er zullen nieuwe accommodaties worden toegevoegd aan de bestaande portfolio van Montage Hotels & Resorts van zes ultraluxe resorts en woningen in de Verenigde Staten en Mexico, evenals extra accommodaties die zijn gepland op de Bahama's, in Punta Mita en in Valle de Guadalupe.

Alan J. Fuerstman, oprichter, voorzitter en CEO van Montage International, zei: “Het merk Montage naar Egypte brengen met Modon is een werkelijk spannende mijlpaal in onze wereldwijde reis. Ras El Hekma is een opmerkelijke bestemming, waar een rijk erfgoed en doordacht design samenkomen op een manier die luxe aan de Middellandse Zeekust herdefinieert. We zijn vereerd om met Modon samen te werken om deze visie tot leven te brengen en voort te bouwen op hun uitstekende reputatie voor het creëren van levendige gemeenschappen en het leveren van sport- en lifestyle-ervaringen van wereldklasse.”

Montage Ras El Hekma maakt deel uit van het 35 miljard USD kostende masterplan voor Ras El Hekma, een ontwikkeling van 170,8 miljoen vierkante meter die de noordkust van Egypte transformeert in een stad van de volgende generatie die naar verwachting tegen 2045 investeringen van 110 miljard USD zal aantrekken. Het resort en de woningen zullen worden gebouwd in Wadi Yemm, het eerste van de 17 geplande districten van Ras El Hekma waar actief wordt gebouwd. Als eerste volledig geïntegreerde kustgemeenschap van de stad vormt het de start van de bredere visie van het masterplan.

Wadi Yemm krijgt ook een reeks culturele bezienswaardigheden die de identiteit van de hele stad zullen helpen vormgeven, waaronder de vuurtoren van Ras El Hekma en een amfitheater dat plaats biedt aan maximaal 10.000 gasten voor een jaarlijks programma van culturele en amusementsactiviteiten.

Ras El Hekma is ontworpen voor naadloze bereikbaarheid over de weg, over zee en door de lucht, waardoor het voor bijna de helft van de wereldbevolking binnen vier uur vliegen ligt. De bestemming krijgt een nieuwe internationale luchthaven die is geïntegreerd met hogesnelheidsspoorwegnetwerken, belangrijke snelwegen en jachthavens, naast een speciale cruiseterminal.

Ras El Hekma strekt zich uit over 44 kilometer mediterrane kustlijn en biedt een mix van vrijetijds-, hospitality- en culturele mogelijkheden. De kern van deze bestemming wordt gevormd door een centraal zakelijk en financieel district, aangevuld met onderwijs-, woon- en gemengde districten die zijn ontworpen om het hele jaar door een bruisende gemeenschap te ondersteunen.

Na voltooiing zal Ras El Hekma naar verwachting jaarlijks ongeveer 25 miljard USD bijdragen aan het BBP van Egypte en zo’n 750.000 banen opleveren, waarmee het zich profileert als een van de grootste stedelijke ontwikkelings- en investeringsprojecten in de regio.

Voor meer informatie kunnen potentiële kopers terecht op modon.com of bellen naar 800 MODON in de VAE, 7734 in Egypte of +201122222734 voor internationale vragen.

Over Modon

Modon is een internationale holdingmaatschappij, met het hoofdkantoor in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten, en is genoteerd aan de Abu Dhabi Securities Exchange (ADX). Modon loopt voorop op het gebied van stedelijke innovatie en creëert iconische ontwerpen en ervaringen die de verwachtingen steeds weer overtreffen. Van onroerend goed tot hospitality, vermogens- en investeringsbeheer, evenementen, catering en toerisme, en stedelijke infrastructuur: we brengen steden tot leven door langdurige en duurzame waarde te leveren.

Over Montage Hotels & Resorts

Montage Hotels & Resorts is het ultraluxe hospitalitybedrijf dat is opgericht door Alan J. Fuerstman. Het bedrijf is ontworpen om de welvarende en veeleisende reiziger en huiseigenaar van dienst te zijn en beschikt over een artistieke collectie van kenmerkende hotels, resorts en woningen. Elk Montage-pand biedt comfortabele elegantie, een uniek gevoel van plaats en sfeer, een onberispelijke hospitality-ervaring en onvergetelijke culinaire, spa- en lifestyle-ervaringen. De portfolio van hotels, resorts en woningen omvat: Montage Laguna Beach, Montage Deer Valley, Montage Palmetto Bluff, Montage Los Cabos, Montage Healdsburg en Montage Big Sky. Toekomstige bestemmingen zijn onder meer Montage Cay, Montage Punta Mita, Montage Valle de Guadalupe en Montage Ras El Hekma. Montage Hotels & Resorts is lid van Preferred Hotels & Resorts. Volg @montagehotels of bezoek www.montage.com voor meer informatie.

*Bron: AETOSWire