STARTEEPO Invest宣布持有Xerox Holdings Corporation百分之五的股份

布拉格--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 專門在公開上市股票中尋找投資機會的另類投資基金STARTEEPO Invest（以下簡稱「STARTEEPO」）今天宣布已取得相當程度的Xerox Holdings Corporation（以下簡稱「Xerox」或「該公司」）股權。

截至本新聞稿發布日，STARTEEPO及其子公司實益持有660萬股Xerox股票（不含選擇權），約佔該公司已發行普通股的5.05%。STARTEEPO已向美國證券交易委員會 (SEC) 遞交Schedule 13D文件，內含有關其投資的進一步詳細資訊。

投資觀點

STARTEEPO相信Xerox是一個極具吸引力的投資對象，理由包括Xerox執行的一連串優化資產負債表行動、持續改善營運工作，以及在一個正經歷變革與整合的產業中據有有利地位。

在STARTEEPO看來，Xerox正經歷一個分階段轉型過程，全力穩定營收、提高利潤率，並逐日強化其財務狀況。STARTEEPO相信，即使只是在這些方面循序漸進緩步進展，也有助於改善市場對該公司的觀感。

股東至上模式

STARTEEPO計畫將自身設定為一名建設性長期股東，並可能就Xerox的業務、策略、資本結構以及提高股東收益的機會與該公司管理層及董事會交換意見。此外，該機構也可能會向機構投資人及市場參與者傳達其投資觀點。

STARTEEPO Invest董事長František Bostl表示：

「我們視Xerox為一個極具深層價值的投資機會。如今它已成為我們投資組合中最大的部位之一，這說明我們堅信該公司具有長期發展潛力。能夠成為這家代表性科技公司發展過程中的參與者，我們深感榮幸。」

如需進一步資訊，請參見：www.starteepo.com/xerox。

關於STARTEEPO Invest

STARTEEPO Invest是一家總部位於捷克布拉格的另類投資基金，專門在公開股票市場中發掘具有高確信度的投資機會。該公司奉行基本面導向的長期投資策略，並重視嚴謹分析與建設性參與。

本通訊僅代表STARTEEPO及其子公司的觀點，不代表任何其他方的觀點。本通訊僅供參考用，並不構成任何投資建議、推薦，亦不構成買賣任何證券的要約。STARTEEPO在本通訊中陳述的觀點都以公開可得的資訊以及自己的分析為依據。STARTEEPO可能會在任何時間且不另行通知的情況下，買入、賣出、減持、增持或以其他方式調整其投資部位；這類調整的原因可能與本通訊中所表達的觀點不一致。證券投資涉及重大風險，包括可能損失全部投資本金。過往業績並非未來投資成果的可靠指標。每一位投資人在做出任何投資決策之前，應自行進行獨立研究與盡職調查，或諮詢持照的財務、法律或稅務顧問。

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