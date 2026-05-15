The LYCRA Company y Dukane presentan avances en la unión ultrasónica de telas no tejidas en INDEX™ 26

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--The LYCRA Company, líder mundial en soluciones innovadoras y sostenibles de fibras para la industria del cuidado personal, y Dukane, fabricante de tecnologías de unión por ultrasonido para el mercado de la higiene y las telas no tejidas, presentarán sus últimos avances en unión por ultrasonido, desarrollados en colaboración, en INDEX™ 26, que se celebrará en Ginebra, Suiza, del 19 al 22 de mayo.

Desde 2014, ambas empresas han colaborado para desarrollar soluciones de unión por ultrasonido que ayudan a los fabricantes de pañales a mejorar la suavidad, el ajuste y el rendimiento de sus productos, al tiempo que reducen el consumo de energía, el desperdicio de materiales y los costos de mantenimiento. La unión por ultrasonido crea canales de unión entre dos capas de materiales no tejidos, fijando mecánicamente las fibras elásticas sin utilizar adhesivos. Los sistemas patentados de unión por ultrasonido rotativos y rígidos de Dukane permiten un ensamblaje a alta velocidad y sin adhesivos, al aplicar energía ultrasónica controlada con precisión en sustratos no tejidos.

La fibra LYCRA FUSION™, desarrollada originalmente para evitar que los enganches en las medias provocaran corridas, ahora puede fusionarse con capas no tejidas durante la unión por ultrasonido. Su estructura de núcleo y revestimiento se fusiona con los materiales circundantes, refuerza las uniones por ultrasonido y ofrece una resistencia superior a la deformación del hilo (recuperación elástica). Al combinar esta fibra con los módulos avanzados de unión ultrasónica de Dukane, los fabricantes pueden lograr una colocación precisa del elástico, una mayor integridad de la unión y un rendimiento constante del producto, al tiempo que eliminan la variabilidad asociada a los adhesivos termofusibles.

“A medida que la unión por ultrasonido va ganando terreno en la industria de la higiene, nuestra colaboración de larga data con Dukane tiene como objeto ampliar las capacidades técnicas y, al mismo tiempo, prepararnos para la expansión a escala comercial”, manifestó Doug Kelliher, vicepresidente ejecutivo de Productos de The LYCRA Company. “Nos complace presentar la fibra LYCRA FUSION™ para el cuidado personal, que ofrece un rendimiento excelente con menos puntos de rotura y una mayor integridad de la unión durante el proceso de unión por ultrasonido”.

Sobre la base de este compromiso conjunto con la innovación, The LYCRA Company y Dukane están combinando el desarrollo de fibras con la ingeniería de procesos ultrasónicos para impulsar una mayor adopción de la fijación elástica sin adhesivos en telas no tejidas.

“Desde la laminación por ultrasonido hasta el sellado y el corte de precisión, nuestras tecnologías están diseñadas para ofrecer una calidad constante, escalabilidad global y una producción sostenible”, dijo Justin Lafferty, gerente global de Desarrollo de Productos de Telas no Tejidas de Dukane. “Al fomentar la unión por ultrasonido con la fibra LYCRA FUSION™, ayudamos a los clientes a mejorar el rendimiento de sus productos y, al mismo tiempo, facilitamos una producción más eficiente”.

Descubra más soluciones de higiene y telas no tejidas en el stand de The LYCRA Company (2151) y el stand de Dukane (1568) en INDEX™ 26.

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company innova y produce soluciones de fibra y tecnología para los sectores de indumentaria y cuidado personal, además de ser dueña de las marcas de consumo LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® y TACTEL®. Con oficinas centrales en Wilmington (Delaware, Estados Unidos), The LYCRA Company es reconocida mundialmente por sus productos sostenibles, conocimientos técnicos y soporte de marketing. The LYCRA Company se enfoca en agregar valor a los productos de sus clientes mediante el desarrollo de innovaciones exclusivas diseñadas para satisfacer las necesidades de comodidad y rendimiento duradero de los consumidores. Más información en thelycracompany.com.

Acerca de Dukane

Con sede en St. Charles, DUKANE es líder mundial en tecnologías de unión por ultrasonido para los sectores de la higiene y el cuidado personal. A diferencia de los sistemas de unión de enfoque único, Dukane ofrece una gama de módulos de unión por ultrasonido diseñados para sustituir los procesos basados en adhesivos para fabricar productos de higiene y cuidado personal. Los fabricantes pueden elegir la tecnología de unión adecuada en función del diseño del producto, la velocidad de producción y los objetivos operativos a largo plazo. La plataforma flexible de Dukane permite la unión intermitente y continua, así como tecnologías de cuchilla y rotativas, sin limitar a los fabricantes a una única vía tecnológica. Para obtener más información, visite dukane.com/nonwoven.

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