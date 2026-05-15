Pyxis Group und Principia Consulting gründen strategisches Joint Venture zur Ausweitung globaler Beratungs- und Technologiedienstleistungen

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Die Pyxis Group und Principia Consulting gaben heute die Gründung eines strategischen Joint Ventures bekannt, um gemeinsam die globalen Rohstoff- und Energiemärkte zu bedienen. Die Partnerschaft bringt zwei hochspezialisierte Unternehmen zusammen, deren Kompetenzen sich gegenseitig ergänzen. Dieses Joint Venture schafft ein kombiniertes Angebot, das das gesamte Spektrum der Anforderungen abdeckt, die Rohstoffhandelsunternehmen, Energieunternehmen und Finanzinstitute benötigen, um wettbewerbsfähig zu bleiben und zu wachsen.

Für die Pyxis Group baut die Partnerschaft auf einer soliden Grundlage in den Bereichen Geschäftstransformation, Fusionen und Übernahmen, organisatorisches Veränderungsmanagement sowie künstliche Intelligenz auf. Pyxis verfügt über besondere Tiefe in den Midstream- und Downstream-Sektoren der Öl- und Gasbranche, wo das Unternehmen bei Akquisitionen und Veräußerungen von Vermögenswerten, Unternehmen und Handelsaktivitäten in den Bereichen Raffinerie, Terminals, Vertrieb sowie Beschaffung und Handel beraten hat. Diese M&A-Erfahrung, kombiniert mit den Kompetenzen von Pyxis im Bereich der operativen Transformation, bietet Kunden einen Partner, der nicht nur versteht, wie man Unternehmen kauft und verkauft, sondern auch, wie man sie nach Abschluss der Transaktion integriert, optimiert und weiter ausbaut.

Für Principia Consulting spiegelt die Partnerschaft den Ruf des Unternehmens als einer der angesehensten CTRM-Implementierungsspezialisten auf den globalen Rohstoffmärkten wider. Principia gilt als führender Implementierungspartner für Aspect und verfügt über besondere Stärken in den Bereichen Energie, Agrarprodukte, Soft Commodities und Metallhandel, in denen die Plattform am häufigsten eingesetzt wird. Die Expertise des Unternehmens erstreckt sich zudem auf Openlink Endur, RightAngle und Allegro, was es zu einem der vielseitigsten CTRM-Implementierungsunternehmen macht, die heute die globalen Rohstoffmärkte bedienen. Die Aufnahme von RightAngle in das Plattformportfolio von Principia stärkt die Fähigkeit des Joint Ventures, Kunden in den Bereichen flüssige Kohlenwasserstoffe, Raffinerieprodukte und Midstream zu bedienen, wo RightAngle für viele der weltweit größten Energieunternehmen das System der Wahl ist.

Gemeinsam bieten die beiden Unternehmen ihren Kunden eine nahtlose Lösung von der Strategie bis zur Umsetzung, die die Gestaltung des Betriebsmodells, die Systemauswahl, die vollständige CTRM-Implementierung, den Aufbau des Middle Office, das Management organisatorischer Veränderungen und die KI-gestützte Automatisierung des Handelslebenszyklus umfasst.

„Die Rohstoff- und Energiemärkte waren noch nie so komplex wie heute, und Kunden sagen uns, dass sie einen Partner brauchen, der mehr als nur eine Sache gut kann. Die Aspect-Kompetenz von Principia im Agrar- und Metallbereich ist wirklich erstklassig, und dank der Breite des Portfolios, das Endur, RightAngle und Allegro umfasst, können wir unseren Kunden nun weltweit eine vollständig integrierte Beratungs- und Implementierungslösung anbieten. RightAngle ist für unsere Kunden im Midstream- und Downstream-Bereich der Öl- und Gasindustrie in Nordamerika von großer Bedeutung, und die Kombination aus Principias Implementierungskompetenz auf dieser Plattform und Pyxis’ M&A- sowie Transformations-Expertise ist äußerst leistungsstark. Wenn wir unsere Kompetenz im organisatorischen Veränderungsmanagement hinzufügen, um Teams bei der Einführung und Akzeptanz neuer Systeme und Arbeitsweisen zu unterstützen, entsteht ein kombiniertes Angebot, das Kunden bisher von keinem einzelnen Partner erhalten konnten.“

Matt Flanagan, Partner, Pyxis Group

„Principia hat sich seinen Ruf dadurch erarbeitet, dass es in die Tiefe geht, wo andere in die Breite gehen. Wir haben stark in Aspect, Endur, RightAngle und andere CTRMs investiert, da dies die Plattformen sind, die einige der wichtigsten Rohstoffhandelsunternehmen der Welt antreiben, und unsere Kunden erwarten von uns, dass wir sie in- und auswendig kennen. Die Breite unserer Plattformabdeckung in Verbindung mit den Kernkompetenzen von Pyxis in den Bereichen M&A, Geschäftstransformation und organisatorisches Veränderungsmanagement bedeutet, dass wir nun Kunden in einem weitaus breiteren Spektrum von Branchen und Regionen bedienen können, als es jede der beiden Firmen allein könnte. Dies ist eine Partnerschaft, die sich an den tatsächlichen Bedürfnissen der Kunden orientiert, und wir sind sehr gespannt darauf, was sie leisten wird.“

Doug Gyani, CEO und Gründer, Principia Consulting

Das Joint Venture erweitert die geografische Reichweite für die Kunden beider Unternehmen erheblich. Principia bringt etablierte Niederlassungen in Dubai, Singapur und Indien mit und bedient einen Kundenstamm, der sich über Europa, den Nahen Osten und den asiatisch-pazifischen Raum erstreckt. Die Pyxis Group verfügt über eine starke Präsenz auf dem nordamerikanischen und europäischen Markt sowie über spezialisierte Erfahrung im Midstream- und Downstream-Bereich der Öl- und Gasbranche, die für Kunden in der Golfregion und in Südostasien von großer Relevanz ist. Gemeinsam decken die Unternehmen alle wichtigen Rohstoffhandelszentren der Welt ab.

Kunden von Principia erhalten direkten Zugang zu den M&A-Kompetenzen von Pyxis in den Bereichen Akquisitionen und Veräußerungen, Geschäftstransformation, organisatorisches Veränderungsmanagement und KI-gesteuerte Prozessinnovation bereits in den frühesten Phasen eines Technologie- oder Betriebsmodellprojekts. Kunden von Pyxis profitieren von der Tiefe der Plattform von Principia und der globalen Erfolgsbilanz bei der Umsetzung, insbesondere in Märkten, in denen ASPECT, Endur, RightAngle und Allegro am weitesten verbreitet sind.

Über die Pyxis Group

Die Pyxis Group ist ein spezialisiertes Beratungsunternehmen für die globalen Rohstoff- und Energiemärkte. Das Unternehmen berät Handelsunternehmen, Energieunternehmen und Finanzinstitute in den Bereichen Fusionen und Übernahmen, Veräußerungen, Geschäftsprozessoptimierung, Geschäftstransformation, organisatorisches Veränderungsmanagement und künstliche Intelligenz. Pyxis verfügt über fundierte Fachkenntnisse im Midstream- und Downstream-Bereich der Öl- und Gasbranche und kann auf eine starke Erfolgsbilanz bei der Beratung zu Akquisitionen und Veräußerungen von Handelsaktivitäten, Terminalanlagen, Raffineriegeschäften und Vertriebsnetzen verweisen. Pyxis ist bekannt für einen praxisorientierten Ansatz, der echte Handels- und Markterfahrung in jedes Projekt einbringt.

Weitere Informationen zur Pyxis Group finden Sie unter PyxisAdvisory.com

Über Principia Consulting

Principia Consulting ist ein führendes Unternehmen für CTRM-Implementierung und Rohstoffmarkttechnologie, das weltweit als einer der führenden Spezialisten für ASPECT-Implementierungen anerkannt ist und besondere Stärken in den Bereichen Agrar-, Soft-Commodities- und Metallhandel aufweist. Das von Doug Gyani gegründete Unternehmen verfügt über Implementierungskompetenz unter anderem für ASPECT, Openlink Endur, RightAngle und Allegro sowie weitere führende Plattformen. Mit Niederlassungen in Dubai, Singapur und Indien sowie einem Kundenstamm, der sich über Europa, den Nahen Osten und den asiatisch-pazifischen Raum erstreckt, verfügt Principia über fundiertes Plattform-Know-how, Branchenkenntnisse und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der termingerechten und maßgeschneiderten Umsetzung komplexer, groß angelegter Handelssystem-Implementierungen.

Weitere Informationen zu Principia Consulting finden Sie unter Principia-Consulting.com

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