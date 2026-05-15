The LYCRA Company und Dukane präsentieren auf der INDEX™ 26 die neuesten Entwicklungen im Bereich der Ultraschallverklebung für Vliesstoffe

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--The LYCRA Company, ein weltweit führender Anbieter innovativer und nachhaltiger Faserlösungen für die Körperpflegeindustrie, und Dukane, ein Hersteller von Ultraschall-Schweißtechnologien für den Hygiene- und Vliesstoffmarkt, präsentieren ihre neuesten gemeinsam entwickelten Fortschritte im Bereich der Ultraschallverschweißung auf der INDEX™ 26, die vom 19. bis 22. Mai in Genf, Schweiz, stattfindet.

Seit 2014 arbeiten beide Unternehmen gemeinsam an der Weiterentwicklung von Ultraschall-Klebetechnologien, die Windelherstellern dabei helfen, die Weichheit, Passform und Leistungsfähigkeit ihrer Produkte zu verbessern und gleichzeitig den Energieverbrauch, den Materialabfall und die Wartungskosten zu senken. Durch Ultraschallverschweißung entstehen Verbindungskanäle zwischen zwei Lagen von Vliesstoffen, wodurch elastische Fasern ohne den Einsatz von Klebstoffen mechanisch fixiert werden. Die patentierten rotierenden und starren Ultraschallschweißsysteme von Dukane ermöglichen eine schnelle, klebstofffreie Montage, indem sie präzise dosierte Ultraschallenergie in Vliesstoffe einbringen.

Die LYCRA FUSION™-Faser, die ursprünglich entwickelt wurde, um zu verhindern, dass kleine Laufmaschen in Strumpfwaren zu größeren Laufmaschen werden, lässt sich nun beim Ultraschallverschweißen mit Vliesstofflagen verbinden. Die Mantel-Kern-Konstruktion verbindet sich mit den umgebenden Materialien, verstärkt die Ultraschallverbindungen und sorgt für eine hervorragende Rückstellkraft des Garns. In Kombination mit den fortschrittlichen Ultraschall-Verklebungsmodulen von Dukane können Hersteller eine präzise Platzierung des Elastikmaterials, eine verbesserte Haftfestigkeit und eine gleichbleibende Produktleistung erzielen und gleichzeitig die mit Schmelzklebstoffen verbundenen Schwankungen vermeiden.

„Da das Ultraschallschweißen in der Hygieneindustrie zunehmend an Bedeutung gewinnt, konzentriert sich unsere langjährige Zusammenarbeit mit Dukane darauf, die technischen Möglichkeiten zu erweitern und gleichzeitig die Voraussetzungen für eine kommerzielle Skalierung zu schaffen“, sagte Doug Kelliher, Executive Vice President, Product, bei The LYCRA Company. „Wir freuen uns, die LYCRA FUSION™-Faser für den Bereich Körperpflege vorstellen zu dürfen, die sich durch hervorragende Leistungsmerkmale auszeichnet, weniger Bruchstellen aufweist und eine verbesserte Verbindungsfestigkeit während des Ultraschall-Verbindungsvorgangs bietet.“

Aufbauend auf diesem gemeinsamen Engagement für Innovation verbinden The LYCRA Company und Dukane die Faserentwicklung mit der Ultraschallverfahrenstechnik, um die breitere Einführung klebstofffreier elastischer Befestigungen in Vliesstoffen zu fördern.

„Von der Ultraschalllaminierung bis hin zum präzisen Versiegeln und Schneiden sind unsere Technologien auf gleichbleibende Qualität, weltweite Skalierbarkeit und nachhaltige Produktion ausgelegt“, sagte Justin Lafferty, Global Product Development Manager – Nonwovens bei Dukane. „Durch die Weiterentwicklung der Ultraschallverklebung mit LYCRA FUSION™-Fasern unterstützen wir unsere Kunden dabei, die Produktleistung zu verbessern und gleichzeitig eine effizientere Produktion zu ermöglichen.“

Entdecken Sie weitere Lösungen für Hygieneartikel und Vliesstoffe am Stand von The LYCRA Company (2151) und am Stand von Dukane (1568) auf der INDEX™ 26.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert innovative Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie und ist Eigentümerin der führenden Verbrauchermarken: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® und TACTEL®. The LYCRA Company mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, ist weltweit für seine nachhaltigen Produkte, sein technisches Know-how und seine Marketingunterstützung bekannt. The LYCRA Company konzentriert sich darauf, den Produkten seiner Kunden einen Mehrwert zu verleihen, indem es einzigartige Innovationen entwickelt, die auf die Bedürfnisse der Verbraucher nach Komfort und dauerhafter Leistung zugeschnitten sind. Weitere Informationen finden Sie unter thelycracompany.com.

Über Dukane

Das Unternehmen DUKANE mit Hauptsitz in St. Charles ist ein weltweit führender Anbieter von Ultraschall-Schweißtechnologien für die Hygiene- und Körperpflegeindustrie. Im Gegensatz zu Ein-Schritt-Klebesystemen bietet Dukane eine Reihe von Ultraschall-Schweißmodulen an, die darauf ausgelegt sind, klebstoffbasierte Verfahren in der Hygiene- und Körperpflegeindustrie zu ersetzen. Hersteller können die geeignete Klebetechnik auf der Grundlage des Produktdesigns, der Produktionsgeschwindigkeit und der langfristigen betrieblichen Ziele auswählen. Die flexible Plattform von Dukane unterstützt sowohl intermittierendes als auch kontinuierliches Kleben sowie Flügel- und Rotationstechnologien, ohne die Hersteller auf einen einzigen Technologiepfad festzulegen. Erfahren Sie mehr unter dukane.com/nonwoven.

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