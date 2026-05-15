STARTEEPO Invest kondigt 5% belang in Xerox Holdings Corporation aan

PRAAG--(BUSINESS WIRE)--STARTEEPO Invest ('STARTEEPO'), een alternatief beleggingsfonds gericht op beursgenoteerde aandelen, heeft vandaag aangekondigd dat het een significant belang heeft verworven in Xerox Holdings Corporation ('Xerox' of het 'bedrijf').

Op datum van dit persbericht bezitten STARTEEPO en zijn gelieerde ondernemingen 6,6 miljoen aandelen Xerox (exclusief opties), wat neerkomt op ongeveer 5,05% van de uitstaande gewone aandelen van het bedrijf. STARTEEPO heeft een Schedule 13D ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission ('SEC') met aanvullende details over haar zijn.

Beleggingsperspectief

STARTEEPO is van mening dat Xerox een interessante beleggingsmogelijkheid biedt, ondersteund door een combinatie van balansinitiatieven, voortdurende operationele verbeteringen en zijn positie in een veranderende en consoliderende sector.

