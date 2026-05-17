STARTEEPO Invest 宣布购入 Xerox Holdings Corporation 5% 股权

捷克布拉格--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 专注于公开股票投资机会的另类投资基金 STARTEEPO Invest（以下简称“STARTEEPO”）今日宣布，已购入 Xerox Holdings Corporation（以下简称“Xerox”或“公司”）的重要股权。

截至本新闻稿发布之日，STARTEEPO 及其关联机构合计实益持有 Xerox 约 660 万股股份（不含期权），约占公司已发行普通股的 5.05%。STARTEEPO 已向美国证券交易委员会（SEC）提交 Schedule 13D 文件，进一步披露其此次投资相关详情。

投资观点

STARTEEPO 认为，Xerox 当前具备具有吸引力的投资机会。该判断主要基于公司在优化资产负债表方面持续取得进展、运营效率不断提升，以及其在行业持续变革与整合进程中所占据的有利战略位置。

STARTEEPO 认为，Xerox 正处于一项多阶段转型进程之中，核心目标在于稳定收入基础、改善利润水平，并持续增强公司的财务实力。STARTEEPO 相信，即便公司在上述关键领域仅实现渐进式进展，亦有望改善资本市场对其整体价值与发展前景的认知。

股东参与策略

STARTEEPO 计划以建设性长期股东的身份参与 Xerox 未来发展，并可能围绕公司的业务运营、战略规划、资本结构以及提升股东价值的潜在机会，与公司管理层及董事会保持积极沟通。与此同时，STARTEEPO 亦可能向机构投资者及其他市场参与者阐述其投资理念与相关观点。

STARTEEPO Invest 董事会主席 František Bostl 表示：

“我们认为，Xerox 是一项极具深度价值的投资机会。目前，Xerox 已成为我们投资组合中最重要的核心持仓之一，这充分反映出我们对公司长期发展前景的高度信心。能够成为这家标志性科技企业发展历程的一部分，我们倍感荣幸。”

更多信息请访问：www.starteepo.com/xerox。

关于 STARTEEPO Invest

STARTEEPO Invest 是一家总部位于捷克布拉格的另类投资基金，专注于挖掘公开股票市场中具备高确定性的投资机会。公司坚持以基本面研究为核心的长期投资理念，强调严谨深入的分析框架，以及与被投企业开展建设性沟通与长期价值共创。

本通讯所表达的观点仅代表 STARTEEPO 及其关联方自身立场，并不代表任何其他机构或个人的意见。本通讯仅供参考之用，不构成任何投资建议，亦不构成买卖任何证券的要约或邀约。本文所载观点系 STARTEEPO 基于公开信息及其自身分析作出。STARTEEPO 可能基于自身判断，在任何时间且无需另行通知的情况下，买入、卖出、增持、减持或以其他方式调整其投资头寸，而相关操作可能与本通讯中所表达的观点存在差异。证券投资具有重大风险，投资者可能面临本金损失。过往表现并不构成未来业绩的可靠指标。投资者在作出任何投资决定前，均应自行进行独立研究与尽职调查，或咨询持牌财务、法律或税务顾问。

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