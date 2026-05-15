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The LYCRA Company e Dukane promuovono la saldatura ultrasonica per non tessuti a INDEX™ 26

Debutta la fibra LYCRA FUSION™ per applicazioni di cura personale

original Join The LYCRA Company and Dukane at INDEX™ 26 in Geneva, as they showcase their latest advances in ultrasonic bonding for nonwovens, including new LYCRA FUSION™ fiber for personal care that delivers superior snapback.

Join The LYCRA Company and Dukane at INDEX™ 26 in Geneva, as they showcase their latest advances in ultrasonic bonding for nonwovens, including new LYCRA FUSION™ fiber for personal care that delivers superior snapback.

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--The LYCRA Company, leader globale in soluzioni di fibre sostenibili e innovative per la cura personale, e Dukane, un produttore di tecnologie di saldatura ultrasonica per il mercato dell'igiene e dei non tessuti, presentano le loro ultime novità in materia di saldatura ultrasonica sviluppate congiuntamente a INDEX™ 26, la fiera che si svolgerà a Ginevra, Svizzera, dal 19 al 22 maggio.

Dal 2014, entrambe le aziende hanno collaborato per portare avanti le soluzioni di saldatura ultrasonica che aiutano i produttori di pannolini a migliorare la morbidezza del prodotto, la vestibilità e le prestazioni, riducendo al contempo i consumi energetici, gli scarti di materiali e i costi di manutenzione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Karie J. Ford
Karie.j.ford@lycra.com

Shivani Singh
ssingh@dukane.com

Industry:

The LYCRA Company

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Karie J. Ford
Karie.j.ford@lycra.com

Shivani Singh
ssingh@dukane.com

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