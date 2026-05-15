The LYCRA Company e Dukane promuovono la saldatura ultrasonica per non tessuti a INDEX™ 26

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--The LYCRA Company, leader globale in soluzioni di fibre sostenibili e innovative per la cura personale, e Dukane, un produttore di tecnologie di saldatura ultrasonica per il mercato dell'igiene e dei non tessuti, presentano le loro ultime novità in materia di saldatura ultrasonica sviluppate congiuntamente a INDEX™ 26, la fiera che si svolgerà a Ginevra, Svizzera, dal 19 al 22 maggio.

Dal 2014, entrambe le aziende hanno collaborato per portare avanti le soluzioni di saldatura ultrasonica che aiutano i produttori di pannolini a migliorare la morbidezza del prodotto, la vestibilità e le prestazioni, riducendo al contempo i consumi energetici, gli scarti di materiali e i costi di manutenzione.

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