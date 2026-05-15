STARTEEPO Invest verkündet 5%ige Beteiligung an Xerox Holdings Corporation

PRAG--(BUSINESS WIRE)--STARTEEPO Invest („STARTEEPO“), ein alternativer Investmentfonds, der Investitionsmöglichkeiten in börsennotierte Aktien verfolgt, gab heute bekannt, dass er eine wesentliche Beteiligungsposition an der Xerox Holdings Corporation („Xerox“ oder das „Unternehmen“) erworben hat.

Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung befinden sich 6,6 Millionen Aktien von Xerox (unter Ausschluss von Optionen) im wirtschaftlichen Besitz von STARTEEPO und seinen Tochtergesellschaften, was etwa 5,05 % der ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht. STARTEEPO hat einen Schedule 13D bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission („SEC“) mit zusätzlichen Details zu dieser Investition eingereicht.

Investitionsperspektive

STARTEEPO ist der Meinung, dass Xerox angesichts der Kombination aus Maßnahmen zur Bilanzoptimierung, laufenden betrieblichen Verbesserungen und seiner Stellung innerhalb einer sich wandelnden und konsolidierenden Branche eine interessante Investitionsmöglichkeit darstellt.

Nach Ansicht von STARTEEPO durchläuft das Unternehmen eine mehrschrittige Transition mit Schwerpunkt auf der Stabilisierung der Umsätze, der Verbesserung der Margen und der Stärkung des Finanzprofils. STARTEEPO meint, dass selbst inkrementelle Fortschritte in diesen Bereichen zu einer ausgeglicheneren Marktwahrnehmung beitragen können.

Shareholder-Ansatz

STARTEEPO beabsichtigt, als konstruktiver, langfristiger Shareholder aufzutreten, und kann mit der Führungsebene und dem Vorstand von Xerox über das Geschäft, die Strategie, die Kapitalstruktur und die Chancen des Unternehmens sprechen, um den Shareholder-Value zu steigern. Die Firma kann zudem ihre Investitionsperspektive institutionellen Investoren und Marktteilnehmern mitteilen.

František Bostl, Vorstandsvorsitzender von STARTEEPO Invest, sagte:

„Wir sehen Xerox als Deep-Value-Chance, und heute ist das Unternehmen eine der größten Positionen in unserem Portfolio, was unsere starke Überzeugung hinsichtlich des langfristigen Potenzials des Unternehmens zum Ausdruck bringt. Wir fühlen uns geehrt, Teil der Geschichte dieses symbolträchtigen Technologieunternehmens zu werden.“

Weitere Informationen finden Sie unter www.starteepo.com/xerox.

Über STARTEEPO Invest

STARTEEPO Invest ist ein alternativer Investmentfonds mit Sitz in Prag, Tschechien, der auf die Identifizierung überzeugender Chancen auf öffentlichen Aktienmärkten spezialisiert ist. Die Firma verwendet einen grundlegenden, langfristigen Investitionsansatz mit Schwerpunkt auf disziplinierter Analyse und konstruktiver Beteiligung.

Diese Mitteilung stellt ausschließlich die Meinung von STARTEEPO und seinen Tochtergesellschaften und von keiner anderen Partei dar. Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder eine Investitionsberatung oder Empfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die hierin angegebenen Meinungen von STARTEEPO basieren auf öffentlich verfügbaren Informationen und den eigenen Analysen der Firma. STARTEEPO kann jederzeit und ohne Ankündigung Anteile kaufen oder verkaufen, seine Investitionsposition reduzieren, vergrößern oder anderweitig ändern, selbst aus Gründen, die den in dieser Mitteilung ausgedrückten Ansichten entgegenlaufen. Die Investition in Wertpapiere ist mit erheblichen Risiken verbunden, darunter der potenzielle Verlust der investierten Kapitalsumme. Die vergangene Leistung ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Jeder Investor sollte eigene unabhängige Nachforschungen anstellen und eine eigene sorgfältige Prüfung durchführen oder einen zugelassenen Finanz-, Rechts- oder Steuerberater konsultieren, bevor Investitionsentscheidungen getroffen werden.

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