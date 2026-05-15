STARTEEPO Invest annonce une participation de 5 % dans Xerox Holdings Corporation

PRAGUE--(BUSINESS WIRE)--STARTEEPO Invest (« STARTEEPO »), un fonds d’investissement alternatif orienté vers les opportunités d’investissement en actions cotées en bourse, a annoncé aujourd’hui avoir acquis une participation substantielle dans Xerox Holdings Corporation (« Xerox » ou la « Société »).

À la date du présent communiqué, STARTEEPO et ses sociétés affiliées détiennent 6,6 millions d'actions Xerox (hors options), représentant environ 5,05 % du capital social de la société. STARTEEPO a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») un formulaire 13D fournissant des informations complémentaires concernant cet investissement.

Perspectives d'investissements

STARTEEPO estime que Xerox représente une opportunité d'investissement intéressante, soutenue par une combinaison de mesures en matière de bilan, d'améliorations opérationnelles continues et par sa position au sein d'un secteur en pleine mutation et consolidation.

Selon STARTEEPO, la société est engagée dans une transition en plusieurs étapes qui vise à stabiliser ses revenus, à améliorer ses marges et à consolider progressivement sa situation financière. STARTEEPO estime que même des progrès graduels dans ces domaines peuvent contribuer à une perception plus équilibrée du marché.

Approche actionnariale

STARTEEPO entend agir en tant qu'actionnaire constructif sur le long terme et pourrait entamer des discussions avec la direction et le conseil d'administration de Xerox concernant l'activité, la stratégie, la structure du capital et les possibilités d'augmentation de la valeur actionnariale de l'entreprise. Le cabinet pourrait également faire part de ses perspectives d'investissement aux investisseurs institutionnels et aux acteurs du marché.

František Bostl, président du conseil d'administration de STARTEEPO Invest, a déclaré :

« Nous considérons Xerox comme une opportunité de valeur considérable et l'entreprise représente aujourd'hui l'une des positions les plus importantes de notre portefeuille, témoignant de notre forte conviction quant à son potentiel à long terme. Nous sommes honorés de contribuer à l'histoire de cette entreprise technologique emblématique. »

Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.starteepo.com/xerox.

À propos de STARTEEPO Invest

STARTEEPO Invest est un fonds d'investissement alternatif basé à Prague, en République tchèque, spécialisé dans l'identification d'opportunités à fort potentiel sur les marchés boursiers. Le cabinet recourt à une approche d'investissement fondamentale sur le long terme, privilégiant une analyse rigoureuse et un dialogue constructif.

Ce communiqué exprime exclusivement l'opinion de STARTEEPO et de ses sociétés affiliées, et en aucun cas celle d'une autre partie. Il est fourni uniquement à titre d'information et ne constitue ni un conseil en investissement, ni une recommandation, ni une offre d'achat ou de vente de titres. Les opinions exprimées par STARTEEPO dans le présent document reposent sur des informations publiques et ses propres analyses. STARTEEPO peut, à tout moment et sans préavis, acheter, vendre, réduire, augmenter ou modifier de toute autre manière sa position d'investissement, y compris pour des raisons qui pourraient être incompatibles avec les opinions exprimées dans le présent communiqué. Investir dans des valeurs mobilières comporte des risques importants, notamment la perte potentielle du capital investi. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Chaque investisseur doit effectuer ses propres recherches et vérifications, ou consulter un conseiller financier, juridique ou fiscal agréé, avant de prendre une décision d'investissement.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.