The LYCRA Company和Dukane在INDEX™ 26展會展示先進不織布超音波貼合技術

德拉瓦州，威明頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- The LYCRA Company是個人護理產業的創新與永續纖維解決方案的全球先驅；Dukane是為衛生用品和不織布市場提供超音波貼合技術的製造商。這兩所公司將聯手在5月19日至22日間在瑞士日內瓦舉行的INDEX™ 26展示最新超音波貼合技術合作研發成果。

The LYCRA Company與Dukane自2014年起開始合作改良超音波貼合解決方案，協助尿布製造商提升產品柔軟度、貼合度與機能性，同時減低能源消耗、材料浪費與維護成本。超音波貼合技術可在兩層不織布材料之間形成貼合，以機械方式固定彈性纖維，無需使用黏合劑。Dukane的專利旋轉式及剛性超音波貼合系統能夠將超音波能量準確傳送到不織布材料中，高速完成無黏著劑的貼合。

最初為了防止襪類織物的勾絲進一步導致脫線而開發的LYCRA FUSION™纖維現在可以藉由超音波貼合技術與不織布層熔合。其獨特的外層/內芯結構能夠與周圍材料熔合，提高超音波貼合的強度，並賦予紗線優越的蠕變性能（回彈力）。製造商若搭配Dukane的先進超音波貼合模組處理這種纖維，不僅能精準固定彈性材料、提高貼合的一整性並確保產品機能一致穩定，還能消除因使用熱熔黏合劑而產生的種種不確定性。

「衛生用品產業逐漸擴大使用超音波貼合技術，我們與Dukane的長期合作側重拓展技術能力，同時做好大規模商業化生產的準備。」The LYCRA Company產品部執行副總裁Doug Kelliher說，「我們很榮幸向各界介紹應用於個人護理的LYCRA FUSION™纖維。它的斷裂點較少、機能高強，可提高超音波貼合過程的貼合一體性。」

The LYCRA Company與Dukane一致承諾創新，結合纖維開發與超音波製程，推動不織布無黏合劑貼合技術的擴大應用。

「我們的技術從超音波層壓發展到精準縫線密封和切割，目的是穩定品質、全球擴展和永續生產。」Dukane全球不織布產品開發經理Justin Lafferty說，「我們利用LYCRA FUSION™纖維推動超音波貼合技術進步，協助客戶提升產品機能，同時改進生產效率。」

請前來INDEX™ 26參觀The LYCRA Company展位 (2151) 和Dukane展位 (1568)，認識更多衛生與不織布解決方案。

關於The LYCRA Company

The LYCRA Company為服飾和個人照護產業從事纖維與技術解決方案的創新和生產，旗下擁有以下領先消費品牌：LYCRA®、LYCRA HyFit®、LYCRA® T400®、COOLMAX®、THERMOLITE®、ELASPAN®、SUPPLEX® 和TACTEL®。The LYCRA Company總部位於美國德拉瓦州威爾明頓，以永續產品、技術專長和行銷支援享譽全球。The LYCRA Company專注于透過開發獨特的創新技術，滿足消費者對舒適性和持久性能的需求，從而為客戶的產品增添價值。如欲瞭解更多資訊，請造訪 thelycracompany.com。

關於Dukane

總部位於聖查爾斯市的DUKANE是應用超音波貼合技術製造衛生與個人護理產業的全球先驅。Dukane的技術與單一模式貼合系統不同，它用一系列超音波貼合模組取代衛生及個人護理產品生產過程中的黏合製程。製造商可依產品設計、生產速度以及長期營運目標選擇合適的貼合技術。Dukane的靈活平台不僅支援間歇貼合與連續貼合，也適用於刮刀式與旋轉式技術，故製造商得免於被綑綁於單一技術路徑中。進一步資訊，請見：dukane.com/nonwoven。

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