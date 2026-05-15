Pyxis Group et Principia Consulting créent une joint-venture stratégique pour renforcer leurs services de conseil et leur offre technologique à l'échelle mondiale

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Pyxis Group et Principia Consulting ont annoncé aujourd'hui la création d'une joint-venture stratégique qui desservira les marchés mondiaux des matières premières et de l'énergie. Ce partenariat permet de réunir deux entreprises très spécialisées dont les compétences viennent se compléter. Cette joint-venture propose une offre combinée qui couvre l'ensemble des besoins des sociétés de négoce de matières premières, des entreprises énergétiques et des établissements financiers afin de leur permettre de rester compétitifs et de se développer.

Pour Pyxis Group, ce partenariat repose sur une base solide acquise dans les domaines de la transformation d’entreprise, des fusions-acquisitions, de la gestion des changements organisationnels et de l’intelligence artificielle. Pyxis apporte une expertise pointue dans les secteurs intermédiaires et en aval du pétrole et du gaz, dans lesquels la société a apporté ses conseils pour des acquisitions et des cessions d’actifs, d’entreprises et d’opérations de négoce touchant le raffinage, les terminaux, la distribution, ainsi que l’approvisionnement et le négoce. Cette expérience en fusions-acquisitions, conjuguée aux capacités de transformation opérationnelle de Pyxis, offre aux clients le soutien d'un partenaire qui comprend comment acheter et vendre des entreprises, mais aussi comment les intégrer, les optimiser et les développer une fois la transaction conclue.

Pour Principia Consulting, ce partenariat confirme sa position au rang des spécialistes de la mise en œuvre de solutions CTRM les plus respectés du marché mondial des matières premières. Principia est reconnue comme un partenaire de déploiement majeur pour Aspect, avec une expertise exceptionnelle dans les secteurs de l’énergie, de l’agriculture, des matières premières agricoles et du négoce des métaux, là où la plateforme est principalement déployée. L’expertise de la société couvre également Openlink Endur, RightAngle et Allegro, faisant d’elle l’une des sociétés de déploiement de solutions CTRM les plus polyvalentes qui soient sur le marché mondial des matières premières actuel. L'ajout de RightAngle au portefeuille de plateformes de Principia renforce également la capacité de la joint-venture à répondre aux besoins de ses clients dans les secteurs des hydrocarbures liquides, des produits raffinés et des services intermédiaires, où RightAngle s'impose comme le système de prédilection de nombreuses grandes entreprises énergétiques à travers le monde.

À elles deux, ces sociétés offrent à leurs clients une solution intégrée, allant de la stratégie à la mise en œuvre, qui englobe la conception du modèle opérationnel, la sélection des systèmes, la mise en œuvre complète de la solution CTRM, la mise en place du middle office, la gestion du changement organisationnel et l’automatisation du cycle de vie des transactions grâce à l’IA.

« Les marchés des matières premières et de l’énergie sont plus complexes que jamais, et nos clients nous disent qu’ils ont besoin d’un partenaire capable de faire plusieurs choses avec le même niveau de qualité. Les compétences de Principia dans le domaine des produits agricoles et des métaux sont véritablement les plus pointues du secteur, et leur expertise étendue sur Endur, RightAngle et Allegro permet désormais d’offrir à nos clients une solution de conseil et de mise en œuvre totalement intégrée, n’importe où dans le monde. RightAngle est extrêmement pertinent pour nos clients du secteur pétrolier et gazier intermédiaire et en aval d'Amérique du Nord, et associer les compétences approfondies de Principia dans la mise en œuvre de cette plateforme à l'expertise de Pyxis en fusions-acquisitions et en transformation donne un résultat très convaincant. Si l'on ajoute à cela notre expertise en gestion du changement organisationnel, qui aide les équipes à adopter et à s'approprier de nouveaux systèmes et modes de travail, notre offre conjointe devient une solution à laquelle les clients n'avaient tout simplement pas accès auparavant avec un seul partenaire ».

Matt Flanagan, associé, Pyxis Group

« Principia a forgé sa réputation grâce à son expertise approfondie là où d’autres se limitent à une approche générale. Nous avons investi fortement dans Aspect, Endur, RightAngle et d’autres solutions CTRM, car ce sont les plateformes qui sont utilisées par les entreprises de négoce de matières premières parmi les plus importantes au monde, et nos clients attendent de nous que nous en connaissions tous les rouages. Grâce à l’étendue de notre offre de plateformes, couplée aux compétences de conseil clés de Pyxis dans les domaines des fusions-acquisitions, de la transformation d’entreprise et de la gestion du changement organisationnel, nous sommes désormais capables de proposer nos services à des clients issus d’un panel de secteurs et de zones géographiques beaucoup plus large que ce que chacune de nos sociétés pourrait atteindre seule. Ce partenariat s’articule autour des besoins réels des clients, et nous sommes très enthousiastes face aux perspectives qu’il offre ».

Doug Gyani, PDG et fondateur de Principia Consulting

Cette joint-venture accroît considérablement la couverture géographique offerte aux clients de nos deux sociétés. Principia apporte sa présence établie à Dubaï, Singapour et en Inde, et sert une clientèle s'étendant de l'Europe au Moyen-Orient et à l'Asie-Pacifique. Le groupe Pyxis, quant à lui, apporte son ancrage solide sur les marchés nord-américain et européen, et son expérience dans les secteurs intermédiaires et en aval de l'industrie pétrolière et gazière, très prisée par nos clients de la région du Golfe et d'Asie du Sud-Est. Ensemble, nos sociétés couvrent tous les principaux centres mondiaux de négoce de matières premières.

Les clients de Principia pourront accéder directement aux capacités de Pyxis dans le domaine des fusions-acquisitions, de la transformation d’entreprise, de la gestion du changement organisationnel et de l’innovation des processus basée sur l’IA aux premiers stades de tout projet technologique ou de modèle opérationnel. Quant aux clients de Pyxis, ils tireront parti de toute la richesse de la plateforme de Principia et de son expérience de mise en œuvre à l'international, en particulier sur les marchés où ASPECT, Endur, RightAngle et Allegro sont largement déployés.

À propos de Pyxis Group

Pyxis Group est un cabinet de conseil dédié aux marchés mondiaux des matières premières et de l'énergie. Le cabinet conseille des sociétés de négoce, des entreprises du secteur de l'énergie et des établissements financiers pour des opérations de fusion-acquisition, de cession, d'optimisation des processus métier, de transformation d'entreprise, de gestion du changement organisationnel et d'intelligence artificielle. Pyxis possède une expertise solide dans les secteurs intermédiaires et en aval du pétrole et du gaz, avec une longue expérience dans le conseil sur l'acquisition et la cession d'activités de négoce, d'actifs de terminaux, d'activités de raffinage et de réseaux de distribution. Pyxis est connue pour son approche pragmatique qui apporte à chaque mission une expérience concrète du négoce et des marchés.

Pour plus d'informations sur Pyxis Group, visitez le site PyxisAdvisory.com

À propos de Principia Consulting

Principia Consulting est une société de pointe dans le domaine de la mise en œuvre de solutions CTRM et des technologies destinées aux marchés des matières premières. Elle est reconnue comme l’un des principaux spécialistes du déploiement d’ASPECT à l’échelle mondiale, avec une expertise spécifique dans les secteurs du négoce agricole, des matières premières agricoles et des métaux. Créée par Doug Gyani, la société apporte son expertise de mise en œuvre sur ASPECT, Openlink Endur, RightAngle et Allegro, entre autres plateformes de premier plan. Implantée à Dubaï, Singapour et en Inde, et comptant des clients en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique, Principia offre une expertise poussée des plateformes, une connaissance pointue du secteur et une expérience reconnue dans la mise en œuvre de systèmes de négoce complexes et à grande échelle, toujours dans le respect des délais et à l'échelle souhaitée.

Pour plus d'informations sur Principia Consulting, visitez le site Principia-Consulting.com

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