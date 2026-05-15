The LYCRA Company et Dukane font progresser le soudage par ultrasons pour les non-tissés au salon INDEX™ 26

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--The LYCRA Company, leader mondial des solutions de fibres innovantes et durables pour le secteur des soins personnels, et Dukane, fabricant de technologies de soudage par ultrasons pour le marché de l'hygiène et des non-tissés, présentent leurs dernières avancées co-développées en matière de soudage par ultrasons au salon INDEX™ 26, qui se tiendra à Genève, en Suisse, du 19 au 22 mai.

Depuis 2014, les deux entreprises collaborent au développement de solutions de soudage par ultrasons permettant aux fabricants de couches d'améliorer la douceur, l'ajustement et les performances de leurs produits, tout en réduisant la consommation d'énergie, le gaspillage de matériaux et les coûts de maintenance. Le soudage par ultrasons crée des canaux de liaison entre deux couches de matériaux non tissés, fixant ainsi mécaniquement les fibres élastiques sans aucun adhésif. Les systèmes de soudage par ultrasons rotatifs et rigides brevetés de Dukane permettent un assemblage rapide sans adhésif grâce à la diffusion d'énergie par ultrasons, contrôlée avec précision, dans les textiles non tissés.

La fibre LYCRA FUSION™, conçue initialement pour éviter les accrocs faisant filer les bas, peut désormais s'assembler avec des couches non tissées lors du soudage par ultrasons. Sa structure gaine/âme s'assemble aux matériaux environnants, renforce les liaisons par ultrasons et assure une excellente élasticité du fil (retour à la forme initiale). Associée aux modules avancés de soudage par ultrasons de Dukane, cette fibre permet aux fabricants d'obtenir un positionnement élastique précis, une meilleure intégrité de la liaison et des performances constantes du produit, tout en éliminant la variabilité liée aux adhésifs thermofusibles.

« Alors que le soudage par ultrasons gagne du terrain dans le secteur de l’hygiène, notre collaboration de longue date avec Dukane vise à développer nos capacités techniques tout en préparant une production à grande échelle », a déclaré Doug Kelliher, VPE produits de The LYCRA Company. « Nous sommes très heureux de présenter la fibre LYCRA FUSION™ dans le secteur des soins personnels, qui offre d’excellentes performances, une plus grande résistance aux accrocs et une meilleure intégrité du soudage lors du processus de soudage par ultrasons. »

S’appuyant sur cet engagement commun en faveur de l’innovation, The LYCRA Company et Dukane associent le développement des fibres à l’ingénierie des procédés par ultrasons afin de favoriser une adoption plus large de la fixation des fils élastiques sans adhésif dans les non-tissés.

« De la technique de lamination par ultrasons au scellage et à la découpe de précision, nos technologies sont conçues pour garantir une qualité constante, une évolutivité à l'échelle mondiale et une production durable », a déclaré Justin Lafferty, responsable mondial du développement des produits non tissés chez Dukane. « En perfectionnant le soudage par ultrasons avec la fibre LYCRA FUSION™, nous aidons nos clients à rendre leurs produits plus performants tout en optimisant leur production. »

Découvrez plus de solutions dans les secteurs de l'hygiène et des non-tissés sur le stand de The LYCRA Company (2151) et sur le stand de Dukane (1568) au salon INDEX™ 26.

À propos de The LYCRA Company

The LYCRA Company innove et produit des fibres et des solutions technologiques pour les industries de l’habillement et des soins personnels et possède des marques grand public de premier plan, dont®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® et TACTEL®. Basée à Wilmington, dans le Delaware, aux États-Unis, The LYCRA Company est reconnue dans le monde entier pour ses produits durables, son expertise technique et son support marketing. The LYCRA Company se concentre sur l’ajout de valeur aux produits de ses clients en développant des innovations uniques conçues pour répondre aux besoins de confort et de performance durable des consommateurs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur thelycracompany.com.

À propos de Dukane

Basé à St. Charles, DUKANE est un leader mondial des technologies de soudage par ultrasons dans les secteurs de l'hygiène et des soins personnels. Contrairement aux systèmes de soudage classiques, Dukane propose une gamme de modules de soudage par ultrasons conçus pour remplacer les procédés à base d'adhésifs dans la fabrication de produits d'hygiène et des soins personnels. Les fabricants peuvent ainsi choisir la technologie de soudage la plus adaptée à la conception de leurs produits, à leur cadence de production et à leurs objectifs opérationnels à long terme. La plateforme flexible de Dukane prend en charge le soudage intermittent et continu, ainsi que les technologies à lame et rotatives, sans obliger les fabricants à se limiter à une seule technologie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur dukane.com/nonwoven.

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