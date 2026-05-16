STARTEEPO Invest adquiere una participación del 5 % en Xerox Holdings Corporation

PRAGA--(BUSINESS WIRE)--STARTEEPO Invest (“STARTEEPO”), un fondo de inversión alternativo especializado en oportunidades de renta variable en mercados públicos, anunció hoy la adquisición de una participación accionaria significativa en Xerox Holdings Corporation (“Xerox” o la “Empresa”).

A la fecha de este comunicado, STARTEEPO y sus filiales poseen de manera efectiva 6,6 millones de acciones de Xerox (sin incluir opciones), equivalentes a aproximadamente el 5,05 % de las acciones ordinarias en circulación de la Empresa. STARTEEPO presentó un Schedule 13D ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), con más detalles sobre su inversión.

Perspectiva de inversión

STARTEEPO considera que Xerox representa una oportunidad de inversión atractiva, impulsada por una combinación de iniciativas destinadas a reforzar su perfil financiero, mejoras operativas en curso y un sólido posicionamiento dentro de un sector que atraviesa un proceso de transformación y consolidación.

Según STARTEEPO, la Empresa atraviesa un proceso de transformación en varias etapas, enfocado en estabilizar los ingresos, mejorar los márgenes y fortalecer progresivamente su perfil financiero. La firma considera que incluso avances graduales en estos frentes podrían favorecer una percepción más equilibrada por parte del mercado.

Enfoque como accionista

STARTEEPO busca posicionarse como un accionista constructivo y con una visión de largo plazo, y podría mantener un diálogo con la dirección y el Directorio de Xerox acerca del negocio de la Empresa, su estrategia, su estructura de capital y distintas oportunidades orientadas a generar mayor valor para los accionistas. Asimismo, la firma podría compartir su visión de inversión con inversores institucionales y otros participantes del mercado.

František Bostl, presidente del Directorio de STARTEEPO Invest, comentó:

“Consideramos que Xerox representa una oportunidad de inversión muy atractiva y, actualmente, constituye una de las posiciones más importantes de nuestra cartera, lo que refleja nuestra fuerte convicción en el potencial de largo plazo de la empresa. Es un honor formar parte de la historia de esta emblemática empresa tecnológica”.

Puede encontrar más información en www.starteepo.com/xerox.

Acerca de STARTEEPO Invest

STARTEEPO Invest es un fondo de inversión alternativo con sede en Praga, República Checa, especializado en identificar oportunidades de alta convicción en los mercados públicos de renta variable. La firma adopta un enfoque de inversión fundamental y de largo plazo, respaldado por un análisis disciplinado y una participación activa y constructiva.

Este comunicado refleja exclusivamente la opinión de STARTEEPO y sus filiales, y no la de ninguna otra parte. El presente comunicado tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación u oferta para comprar o vender valores. Las opiniones expresadas por STARTEEPO se basan en información de acceso público y en análisis propios. STARTEEPO podrá, en cualquier momento y sin previo aviso, comprar, vender, reducir, aumentar o modificar de cualquier otra manera su posición de inversión, incluso por motivos que puedan diferir de las opiniones expresadas en este comunicado. Invertir en valores implica riesgos significativos, incluida la posible pérdida del capital invertido. Los resultados pasados no constituyen un indicador confiable de resultados futuros. Cada inversor deberá realizar su propia investigación y el correspondiente proceso de debida diligencia, o consultar con un asesor financiero, legal o impositivo debidamente autorizado antes de tomar cualquier decisión de inversión.

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