STARTEEPO Invest、Xerox Holdings Corporation株式5%の保有を発表

プラハ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 上場株式の投資機会に特化したオルタナティブ投資ファンドであるSTARTEEPO Invest（以下「STARTEEPO」）は本日、Xerox Holdings Corporation（以下「Xerox」または「同社」）の相当規模の株式を取得したと発表しました。

本リリース日現在、STARTEEPOおよびその関連会社は、オプションを除きXerox株式660万株を受益的に保有しており、これは同社の発行済普通株式の約5.05%に相当します。STARTEEPOは、本投資に関する詳細を記載したSchedule 13Dを米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出しています。

投資方針に関する見解

STARTEEPOは、バランスシート改善に向けた取り組み、継続的な業務改善、そして変化と業界再編が進む環境における同社の立ち位置を総合的に勘案した結果、Xeroxは注目に値する投資機会であると考えています。

STARTEEPOの見解では、同社は売上高の安定化、利益率の改善、そして中長期的な財務体質の強化を柱とする段階的な変革を進めています。STARTEEPOは、これらの領域において着実な進展が見られれば、市場からの評価がより適正なものになり得ると考えています。

株主としての姿勢

STARTEEPOは、建設的かつ長期的な株主として行動する方針であり、Xeroxの事業、戦略、資本構成および株主価値向上の機会について、同社の経営陣および取締役会と対話を行う可能性があります。また同社は、機関投資家や市場参加者に対して投資に関する見解を発信する可能性もあります。

STARTEEPO Investの取締役会会長であるフランティシェク・ボストル氏は、次のように述べています。

「当社はXeroxをディープバリュー投資機会と捉えており、現在では当社ポートフォリオにおける最大規模のポジションの一つとなっています。これは、同社の長期的な潜在力に対する当社の強い確信の表れです。この象徴的なテクノロジー企業の歴史の一翼を担えることを、大変光栄に思います」

詳細はwww.starteepo.com/xeroxでご覧いただけます。

STARTEEPO Investについて

STARTEEPO Investは、チェコ共和国プラハを拠点とするオルタナティブ投資ファンドであり、上場株式市場において高い確信を持てる投資機会の発掘に注力しています。同社は、規律ある分析と建設的な対話を重視した、ファンダメンタルズに基づく長期投資アプローチを採用しています。

本資料に表明された見解は、STARTEEPOおよびその関連会社のみのものであり、他のいかなる当事者の見解をも表すものではありません。本資料は情報提供を目的としたものに過ぎず、投資助言、有価証券の購入もしくは売却の推奨または勧誘を構成するものではありません。本資料に記載されたSTARTEEPOの見解は、公開情報および独自の分析に基づくものです。STARTEEPOは、本資料に示された見解と整合しない理由によるものを含め、いつでも予告なく、投資ポジションの買い増し、売却、縮小、拡大、またはその他の変更を行うことがあります。有価証券への投資には、投資元本を全額失う可能性を含む重大なリスクが伴います。過去の運用実績は、将来の結果を保証するものではありません。投資判断を行う前に、すべての投資家は独立した調査およびデュー・デリジェンスを自ら実施するか、金融・法務・税務に関する有資格のアドバイザーに相談されることをお勧めします。

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