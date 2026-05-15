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The LYCRA Company与Dukane在INDEX™ 26展会上共同推进无纺布超声波粘合技术

适用于个人护理领域的LYCRA FUSION™纤维正式面世

original 欢迎莅临日内瓦INDEX™ 26展会，与The LYCRA Company和Dukane共同见证他们在无纺布超声波粘合技术领域的最新成果，其中包括专为个人护理领域研发、具备卓越回弹性能的全新LYCRA FUSION™纤维。

欢迎莅临日内瓦INDEX™ 26展会，与The LYCRA Company和Dukane共同见证他们在无纺布超声波粘合技术领域的最新成果，其中包括专为个人护理领域研发、具备卓越回弹性能的全新LYCRA FUSION™纤维。

威尔明顿市，特拉华州--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- The LYCRA Company个人护理行业创新与可持续纤维解决方案的全球领先企业，该公司将与专注于卫生用品及无纺布市场超声波粘合技术的制造商Dukane携手，在5月19日至22日于瑞士日内瓦举办的INDEX™ 26展会上，展示双方最新联合研发的超声波粘合技术成果。

自2014年以来，两家公司一直通力合作，致力于推进超声波粘合解决方案，帮助纸尿裤制造商在提升产品柔软度、贴合度和性能的同时，降低能耗、减少材料浪费并节省维护成本。超声波粘合技术可在两层无纺布之间形成粘合通道，无需使用粘合剂即可机械固定弹性纤维。Dukane的专利旋转式和刚性超声波粘合系统通过向无纺布基材传递精确控制的超声波能量，实现了高速、无粘合剂的组装。

LYCRA FUSION™纤维最初是为了防止丝袜勾丝形成脱线而开发的，如今可在超声波粘合过程中与无纺布层融合。其包芯结构能与周围材料融合，增强超声波粘合强度，并提供卓越的纱线回弹性能。当该纤维与Dukane的先进超声波粘合模块配合使用时，制造商不仅能实现精准的弹性纤维定位、提升粘合完整性并确保产品性能的一致性，还能彻底消除热熔胶带来的质量波动问题。

The LYCRA Company产品执行副总裁Doug Kelliher表示，“随着超声波粘合技术在卫生用品行业日益普及，我们与Dukane的长期合作正致力于拓展技术能力，同时为实现商业化规模生产做准备。我们很高兴推出专为个人护理领域设计的LYCRA FUSION™纤维，该产品在超声波粘合过程中具有出色的性能表现，断裂点更少，且粘合强度更高。”

基于对创新的共同承诺，The LYCRA Company与Dukane正将纤维研发与超声波工艺工程相结合，以推动无胶弹性材料在无纺布中的更广泛应用。

Dukane无纺布业务全球产品开发经理Justin Lafferty表示，“从超声波复合到精密热封和切割，我们的技术旨在实现稳定的质量、全球可扩展性以及可持续生产。通过结合LYCRA FUSION™纤维推进超声波粘合技术，我们不仅帮助客户提升产品性能，同时也实现了更高效的生产。”

欢迎莅临INDEX™ 26展会的The LYCRA Company展位（2151）和Dukane展位（1568），了解更多卫生用品及无纺布解决方案。

关于The LYCRA Company

The LYCRA Company为服装和个人护理行业从事纤维与技术解决方案的创新和生产，旗下拥有以下领先消费品牌：LYCRA®、LYCRA HyFit®、LYCRA® T400®、COOLMAX®、THERMOLITE®、ELASPAN®、SUPPLEX® 和TACTEL®。The LYCRA Company总部位于美国特拉华州威尔明顿，以可持续产品、技术专长和营销支持享誉全球。The LYCRA Company专注于通过开发独特的创新技术，满足消费者对舒适性和持久性能的需求，从而为客户的产品增添价值。如需了解更多信息，请访问 thelycracompany.com

关于Dukane

DUKANE总部位于圣查尔斯， 是卫生及个人护理行业超声波粘合技术的全球领导者。与单一方案的粘合系统不同，Dukane提供一系列超声波粘合模块，旨在取代卫生及个人护理制造中的粘合剂工艺。制造商可根据产品设计、生产速度和长期运营目标，选择合适的粘合技术。Dukane的灵活平台支持间歇式和连续式融合，以及刀片式和旋转式技术，不会将制造商局限于单一的技术路径。要了解更多信息，请访问 dukane.com/nonwoven

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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Karie J. Ford
Karie.j.ford@lycra.com

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ssingh@dukane.com

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