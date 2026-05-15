ザ・ライクラ・カンパニーとデュケイン、INDEX™ 26で不織布向け超音波接合技術の進化を発表

デラウェア州ウィルミントン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 革新的でサステナブルな繊維ソリューションを提供する世界的リーダーのザ・ライクラ・カンパニー（パーソナルケア業界向け）と衛生用品・不織布市場向けの超音波接合技術を専門とするデュケインは、5月19日から22日までスイス・ジュネーブで開催されるINDEX™ 26で、両社が共同で開発を進めてきた超音波接合技術の最新の進展を披露します。

両社は2014年から、おむつメーカーが製品のやわらかさ、フィット感、性能を高めると同時に、エネルギー消費、材料ロス、メンテナンスコストを削減できるよう、超音波接合ソリューションの開発を進めてきました。超音波接合は、2枚の不織布層の間に接合部（ボンドチャネル）を形成し、接着剤を使わずに弾性繊維を機械的に固定する技術です。デュケインの特許取得済みロータリー式およびリジッド式超音波接合システムは、不織布基材に精密に制御された超音波エネルギーを伝えることで、接着剤を使用しない高速接合を実現します。

LYCRA FUSION™繊維はもともと、レッグウエアのひっかけが伝線に発展するのを防ぐ目的で開発されましたが、現在では超音波接合工程で不織布層と融着できるようになりました。シース／コア構造によって周囲の素材と融着し、超音波接合を強化するとともに、優れた弾性回復（スナップバック）性能を発揮します。この繊維をデュケインの高度な超音波接合モジュールと組み合わせることで、メーカーは弾性材を精密に配置し、接合強度・品質を高め、一貫した製品性能を実現できます。さらに、ホットメルト接着剤特有のばらつきも解消できます。

ザ・ライクラ・カンパニーの製品担当エグゼクティブ・バイスプレジデントであるダグ・ケリハー氏は次のように述べています。「衛生用品業界で超音波接合が勢いを増すなか、デュケインとの長年にわたる協業では、商業規模への拡大を見据えながら、技術的な可能性を広げることに注力しています。パーソナルケア向けLYCRA FUSION™繊維を紹介できることを大変うれしく思います。この繊維は、超音波接合工程において破断箇所を減らし、接合部の完全性を高めることで、優れた性能を発揮します」

両社は、イノベーションへの共通のコミットメントを土台として、繊維開発と超音波プロセスエンジニアリングを連携させ、不織布分野における接着剤フリーの弾性材接合の普及を後押ししています。

デュケインの不織布担当グローバル製品開発マネージャー、ジャスティン・ラファーティ氏は次のように述べています。「当社の技術は、超音波ラミネーションから高精度シール、切断に至るまで、 一貫した品質、グローバルな拡張性、サステナブルな生産を実現すべく設計されています。LYCRA FUSION™繊維によって超音波接合を進化させることで、当社はお客様の製品性能向上を支援するとともに、より効率的な生産の実現を支援します」

INDEX™ 26にて、ザ・ライクラ・カンパニーのブース（2151）およびデュケインのブース（1568）で、衛生用品・不織布向けの各種ソリューションをぜひご体験ください。

ザ・ライクラ・カンパニーについて

ザ・ライクラ・カンパニーは、アパレルおよびパーソナルケア業界向けに繊維および技術ソリューションの開発・製造を行う企業で、主要なコンシューマーブランドとしてLYCRA®、LYCRA HyFit®、LYCRA® T400®、COOLMAX®、THERMOLITE®、ELASPAN®、SUPPLEX®、TACTEL® を展開しています。米国デラウェア州ウィルミントンに本社を置き、持続可能な製品、技術的専門性、マーケティング支援で世界的に知られています。同社は、快適性と持続的な性能に対する消費者ニーズに応える独自のイノベーションを開発し、顧客製品の付加価値向上に注力しています。詳しくは thelycracompany.com をご覧ください。

デュケインについて

セントチャールズに本社を置くDUKANE（デュケイン）は、衛生用品およびパーソナルケア業界向け超音波接合技術の世界的リーダーです。一種類の接合方式しか持たないシステムとは異なり、デュケインは、衛生用品・パーソナルケア製品の製造における接着剤工程を代替するための、多様な超音波接合モジュールを提供しています。メーカーは、製品設計、生産速度、長期的な運用方針に合わせて、最適な接合技術を選択できます。デュケインの柔軟なプラットフォームは、間欠式・連続式の接合や、ブレード式・ロータリー式といった多様な技術方式に対応しており、メーカーを特定の技術に縛りません。詳しくはdukane.com/nonwovenをご覧ください。

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