The LYCRA Company en Dukane delmonstreren de vorderingen in ultrasone binding voor vliesstoffen tijdens INDEX™ 26

WILMINGTON, Del.--(BUSINESS WIRE)--The LYCRA Company, een wereldleider in innovatieve en duurzame vezeloplossingen voor de sector van persoonlijke verzorging, en Dukane, een fabrikant van ultrasone bindingstechnologieën voor de markt van hygiëne en vliesstoffen, demonstreren hun nieuwste, gezamenlijk ontwikkelde vorderingen in ultrasone binding tijdens INDEX™ 26, die van 19 tot 22 mei doorgaat in Genève, Zwitserland.

Sinds 2014 werken beide bedrijven samen om oplossingen voor ultrasone binding te bevorderen die fabrikanten van luiers helpen om de zachtheid, de pasvorm en de prestaties van hun producten te verbeteren, terwijl die ook energieverbruik, afval van materialen en onderhoudskosten verminderen.

