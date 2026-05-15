Xsolla und Skich geben strategische Partnerschaft bekannt, um Zahlungen über einen Merchant of Record auf einen alternativen Marktplatz für Handyspiele zu bringen

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Videospiel-E-Commerce, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Skich bekannt, einem alternativen Marktplatz für Handyspiele, der in der EU unter den Bestimmungen des Digital Markets Act von Apple auf iOS und weltweit auf Android betrieben wird. Im Rahmen der Vereinbarung wird Xsolla als Merchant of Record für In-App-Käufe und den Verkauf kostenpflichtiger Spiele fungieren, die über den Skich Store vertrieben werden.

Skich stellt eine Alternative zu herkömmlichen mobilen App-Stores dar und bietet Entwicklern die Möglichkeit, Spieler außerhalb der von den Plattformen kontrollierten Vertriebskanäle zu erreichen. Die Partnerschaft mit Xsolla ermöglicht es Skich, eine vollständig konforme Zahlungs- und Handelsplattform anzubieten, wobei Xsolla im Auftrag der Entwickler die Zahlungsabwicklung, die Steuererhebung, Rückerstattungen und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften übernimmt und damit eine erhebliche operative und rechtliche Hürde für Studios beseitigt, die ihre Produkte über alternative Kanäle vertreiben möchten.

Entwickler, die ihre Apps über den Skich Store vertreiben, erhalten Zugang zum Mobile SDK und zum Publisher-Konto von Xsolla. Dadurch erhalten sie direkten Einblick in Transaktionsberichte und Umsatzdaten sowie in die gesamte Bandbreite der globalen Zahlungsinfrastruktur von Xsolla. Die Partnerschaft ist Teil des umfassenden Ökosystems von Xsolla, einem Netzwerk aus geprüften Drittanbietern und Diensten, die direkt über das Xsolla-Publisher-Konto verfügbar sind und darauf ausgelegt sind, Entwickler in jeder Phase des Spielentwicklungszyklus mit bewährten Lösungen zu verbinden. Die Partnerschaft unterstützt sowohl Spiele mit In-App-Käufen als auch bald erscheinende kostenpflichtige Premium-Titel.

„Das Ökosystem der alternativen App-Stores entwickelt sich rasant weiter, und Entwickler benötigen eine Zahlungsinfrastruktur, die damit Schritt hält“, sagte Chris Hewish, President bei Xsolla. „Unsere Partnerschaft mit Skich bietet Entwicklern eine konforme und skalierbare Möglichkeit, über neue Vertriebskanäle Einnahmen zu generieren – und das mit derselben umfassenden Zahlungsabwicklung und globalen Reichweite, die sie von Xsolla gewohnt sind.“

„Die Zusammenarbeit mit Xsolla als unserem Merchant of Record bietet Skich und den Entwicklern auf unserer Plattform eine solide Grundlage in Bezug auf Geschäftsabläufe und Compliance“, sagte Sergey Budkovski, CEO von Skich. „Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, uns auf die Erschließung neuer Märkte und den Vertrieb zu konzentrieren, während Xsolla die komplexen Abläufe der Zahlungsinfrastruktur auf globaler Ebene übernimmt.“

Die Partnerschaft kommt zu einem Zeitpunkt, an dem alternative Vertriebswege im Mobilfunkbereich zunehmend an regulatorischer Bedeutung gewinnen. Das EU-Gesetz über digitale Märkte hat iOS für Marktplätze von Drittanbietern in ganz Europa geöffnet, und das Gesetz über den Wettbewerb bei mobiler Software hat in Japan ähnliche kartellrechtliche Auflagen eingeführt.

Auch für Android sind wesentliche Änderungen im Bereich der alternativen Vertriebswege geplant. Bis Mitte 2026 muss Google Play in den USA für alternative App-Stores geöffnet werden, und Android hat weltweit einen vereinfachten Installationsprozess für alternative App-Stores angekündigt, der 2026 umgesetzt werden soll. Zusammengenommen eröffnen diese Veränderungen neue Vertriebsmöglichkeiten für Entwickler, die nach Alternativen zu den herkömmlichen Plattform-Stores suchen.

Entwickler können über das Publisher-Konto von Xsolla unter publisher.xsolla.com mit Skich loslegen. Um das umfassende Partnernetzwerk von Xsolla kennenzulernen, besuchen Sie bitte xsolla.com/ecosystem.

Weitere Informationen zur Partnerschaft zwischen Xsolla und Skich finden Sie unter: https://xsolla.pro/Skich

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen, das alles entwickelt und bereitstellt, was Entwickler für die Einführung, das Wachstum und die Monetarisierung von Videospielen benötigen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, unterstützt Studios jeder Größe – von Indie- bis hin zu AAA-Studios – mit Lösungen in den Bereichen Direct-to-Consumer-Handel, intelligente Zahlungsabwicklung, unterhaltungsbasierte IP sowie Produkte für die Spielerbindung. Xsolla hilft Entwicklern bei der Finanzierung, Verbreitung, Vermarktung und Monetarisierung ihrer Spiele in großem Maßstab. Xsolla genießt das Vertrauen von über 60 % der 100 erfolgreichsten Spiele und agiert als Merchant of Record in mehr als 200 Regionen mit Zugang zu über 1.000 lokalen Zahlungsmethoden weltweit. Xsolla glaubt fest an die Zukunft des Gaming und ist fest entschlossen, Chancen zusammenzuführen und Wachstum für Entwickler überall auf der Welt zu ermöglichen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte xsolla.com

Über Skich

Skich (skich.app) ist ein alternativer Marktplatz für Handyspiele, der in der EU auf iOS und weltweit auf Android verfügbar ist. Skich bietet Entwicklern einen nicht-exklusiven Vertriebskanal außerhalb der traditionellen Plattform-Stores, wobei der Schwerpunkt auf der Entdeckung von Spielen und der direkten Einbindung der Spieler liegt.

Weitere Informationen finden Sie unter skich.app/for-developers

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