Le PIF désigné partenaire officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

ZURICH et RIYAD, Arabie saoudite--(BUSINESS WIRE)--Le PIF et la FIFA ont annoncé que le PIF est un partenaire officiel de la compétition en Amérique du Nord et en Asie pour la Coupe du Monde de la FIFA, 2026™. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre d'un engagement commun à développer le football à tous les niveaux, en partant des compétitions amateurs jusqu'aux compétitions de haut niveau, et à favoriser une plus grande participation sportive en créant de nouvelles opportunités.

Le partenariat avec le PIF regroupe les sociétés du PIF, Savvy Games Group, champion national et international des jeux vidéo et de l’e-sport en Arabie saoudite, et Qiddiya City, future capitale saoudienne du divertissement, du sport et de la culture. Tout au long de la compétition, le PIF et ses sociétés proposeront des expériences inoubliables et mettront en œuvre des initiatives innovantes pour fidéliser les supporters et créer des liens avec la communauté du football sur la plus grande scène mondiale.

La Coupe du Monde de la FIFA™ de cette année sera la plus grande édition de tous les temps, réunissant 48 équipes et organisée dans trois pays hôtes. Les supporters de tous les continents seront sensibilisés et rassembleront le monde grâce au football.

Romy Gai, CBO à la FIFA, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir le PIF comme partenaire de cette Coupe du Monde de la FIFA qui va révolutionner le paysage du sport. Ensemble, nous nous réjouissons d’organiser une compétition historique qui inspirera et rassemblera les supporters du monde entier.

Ce partenariat avec le PIF contribuera à promouvoir notre sport dans le monde et permettra de créer de nouvelles opportunités, de favoriser l'innovation et d'impliquer les jeunes, donnant ainsi à des millions d'entre eux la possibilité de jouer au football et de profiter de ses nombreux bienfaits. »

Mohamed AlSayyad, responsable de l'image de marque du PIF, a déclaré : « Le PIF poursuit son expansion mondiale dans le sport, le football étant au cœur de cette croissance. Ce partenariat s’appuie sur la relation entretenue avec la FIFA depuis la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA de l’année dernière, et sur notre collaboration avec la Concacaf, afin d’avoir un impact positif et durable.

Le PIF continue d’accélérer le développement du football à l’échelle mondiale en élargissant l’accès à ce sport et en créant des opportunités qui profitent aux joueurs, aux supporters et à l’ensemble de l’écosystème du football. »

Le football joue un rôle crucial dans la transformation qui s'opère en Arabie saoudite. L'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2034™ intensifie l'ambition du pays pour développer ce sport à l'échelle mondiale, créer de nouvelles opportunités accessibles à tous et élargir ses bienfaits dans le pays et dans le monde entier pour les générations à venir.

Ce partenariat vise à favoriser le transfert de connaissances et le renforcement des capacités de la FIFA auprès des jeunes Saoudiens afin de contribuer activement à l'essor et au développement de ce sport sur le long terme.

Cette initiative correspond à l’engagement continu du PIF en faveur du secteur du sport, qui s'inscrit dans l’écosystème du tourisme, des loisirs et du divertissement de la stratégie 2026-2030 récemment annoncée par le PIF.

La mission de la FIFA est de promouvoir et de développer le football dans chacune de ses 211 associations membres. Ce partenariat avec le PIF permettra à la FIFA de poursuivre la mise en œuvre de nombreuses initiatives, notamment des programmes de base, des actions de soutien au football des jeunes et au football féminin, ainsi que des projets visant à améliorer les infrastructures et à renforcer l'expertise technique à l'échelle mondiale.

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