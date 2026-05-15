Flick lève 6 millions de dollars lors d'un tour de table initial pour redéfinir la manière dont les films générés par l'IA sont créés

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Flick (flick.art), une plateforme de réalisation cinématographique AI-native fondée par la cinéaste primée Zoey Zhang et Ray Wang, ingénieur fondateur d’Instagram, a annoncé aujourd’hui avoir levé 6 millions de dollars lors d’un tour de table d’amorçage auprès de True Ventures, GV (Google Ventures), Y Combinator, Lightspeed, Formosa Capital, Pioneer Fund, Olive Tree Capital et N1, ainsi que d’investisseurs providentiels.

Flick a été conçue selon un principe simple : l’IA doit améliorer la réalisation cinématographique, et non la remplacer. Loin d’être un simple générateur de vidéos en un clic, Flick offre aux cinéastes un contrôle cinématographique grâce à un flux de travail créatif basé sur l’IA, conçu pour la narration, l’itération et la direction artistique.

Flick utilisera ce financement d’amorçage pour accélérer le développement de ses produits, étendre ses outils créatifs de base pour le contrôle cinématographique et développer la communauté de cinéastes de l’entreprise. L'équipe lance également le programme « Flick Filmmaker Residency », qui débutera avec plus de 10 courts métrages AI-native créés par des cinéastes émergents et présentés au Cinequest Film Festival, au MIT et au festival du film Omni AI. Chaque promotion est dirigée par le cofondateur Zhang, qui offre aux cinéastes un accès à des ressources du secteur, un mentorat et des relations utiles tout au long du processus créatif. Grâce à ce programme, Flick donne les moyens d'agir à des cinéastes talentueux et contribue, à terme, à former le prochain Kubrick à l'ère de l'IA.

Avant de lancer Flick, Wang a contribué à la création de la première version d’Instagram Stories en 2016, faisant passer le produit à plus de 400 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. La cofondatrice Zhang a commencé à réaliser des films en 2013 en utilisant des méthodes traditionnelles, avant de se lancer dans la réalisation cinématographique par IA en 2022. En février 2025, elle a participé au MIT AI Film Hack, où elle a réalisé son premier court-métrage basé sur l’IA et remporté le prix du meilleur visuel. Depuis lors, ses films basés sur l’IA ont été nominés et récompensés dans plus de 30 festivals internationaux.

Lorsque Wang a collaboré au deuxième film IA de Zhang en avril 2025, les deux se sont rapidement retrouvés à discuter de la manière de combiner l’ingénierie produit à grande échelle avec une expertise créative approfondie pour réinventer la façon dont les cinéastes créent. Alors qu’ils expérimentaient les outils vidéo IA disponibles et les pipelines personnalisés, ils se heurtaient fréquemment aux mêmes limites : la plupart des outils étaient soit trop techniques pour les créateurs, soit trop contraignants pour permettre une véritable réalisation.

« Chez Flick, les créateurs ne perdent pas leur authenticité même lorsque l'IA prend de l'ampleur », a déclaré Zhang. « Nous construisons un pont pour que les cinéastes n'aient plus à se soucier des « modèles de prompt » : ils se contenteront de diriger, de composer et de ressentir, tandis que les outils s'effaceront pour s'intégrer à leur processus créatif. »

« Ray et Zoey incarnent la combinaison parfaite entre une exécution technique de classe mondiale et une compréhension créative approfondie. Ils ne se contentent pas de créer des outils d’IA : ils donnent à une nouvelle génération de cinéastes les moyens de se concentrer sur ce qui compte le plus : la narration et l’expression artistique. Leur approche axée sur le savoir-faire et leur engagement sincère envers la communauté créative font d’eux l’équipe idéale pour définir cette nouvelle catégorie de réalisation cinématographique native de l’IA. » – Mike Montano, associé chez True Venture.

« La majorité des vidéos génératives sont brutes, privilégiant le volume au détriment du fond. Flick s’inscrit dans une catégorie entièrement nouvelle, conçue pour les cinéastes sérieux qui souhaitent utiliser l’IA, non pas comme un raccourci, mais comme un outil pour renforcer leur créativité. Le prochain Tarantino, le prochain Spielberg, le prochain Scorsese : je suis convaincu qu’ils feront leurs débuts sur une plateforme comme Flick. » – Sangeen Zeb, associé général chez GV.

À propos de Flick

Fondée par Zoey Zhang et Ray Wang, Flick est une plateforme de réalisation cinématographique AI-native, conçue pour les créateurs soucieux de l'esthétique, du contrôle et de la flexibilité créative. Le produit permet aux cinéastes de réaliser des films générés par l'IA grâce à des flux de travail non linéaires, des commandes cinématographiques et des outils créatifs itératifs, faisant ainsi le pont entre de puissants modèles génératifs et la réalisation cinématographique traditionnelle. Flick gère également le programme « Flick Filmmaker Residency », une initiative visant à former la prochaine génération de cinéastes AI-native.

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