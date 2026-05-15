IQM 与 Real Asset Acquisition Corp. 宣布已向美国证券交易委员会公开提交 Form F-4 注册声明

美国新泽西州普林斯顿 / 芬兰埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球全栈超导量子计算机领域领导者 IQM Finland Oy （以下简称“IQM”、“IQM Quantum Computers”或“公司”）与特殊目的收购公司 Real Asset Acquisition Corp.（纳斯达克代码：RAAQ，以下简称“RAAQ”）今日联合宣布，双方已就此前于 2026 年 2 月 23 日公布的拟议业务合并协议，向美国证券交易委员会（SEC）公开提交 Form F-4 注册声明（以下简称“注册声明”）。该注册声明中包含一份初步委托书声明。

IQM 首席执行官兼联合创始人 Jan Goetz 表示：“此次注册声明的提交，是公司发展历程中的一项重要里程碑，也标志着 IQM 已准备好迈向新的发展阶段。登陆资本市场将为 IQM 提供更广阔的发展平台与资金支持，进一步加速我们各项战略布局的推进，助力公司朝着实现大规模容错量子计算的目标不断前行。我们将以审慎且高度专注的态度推进整个上市进程，确保顺利完成挂牌。”

Real Asset Acquisition Corp. 首席执行官兼联席董事长 Peter Ort 表示：“能够在这一重要阶段与 IQM 携手合作，我们深感荣幸。我们期待顺利完成本次交易，并持续支持 IQM 推进其量子计算未来发展的宏伟愿景。”

尽管该注册声明目前尚未正式生效，且其中披露的信息仍有待完善并可能作出调整，但文件已载明有关 RAAQ 及其证券的重要信息，同时涵盖 IQM 的财务表现、技术能力及增长战略，以及本次拟议业务合并交易的主要条款和相关条件。

如先前所宣布，IQM 与 RAAQ 已签署最终业务合并协议。交易完成后，IQM 将正式成为一家上市公司。IQM 计划以美国存托股份（ADS）的形式于纳斯达克全球市场挂牌交易，股票代码为 “IQMX”。本次交易所获得的资金支持，旨在加速 IQM 朝向容错量子计算方向推进技术研发与商业化布局，进一步强化其作为全球领先量子计算机提供商的行业地位。

总部位于芬兰的 IQM 计划在本次交易完成后，申请其股份于纳斯达克赫尔辛基证券交易所挂牌交易，拟使用股票代码 “IQMX”。

交易亮点：

本次交易完成后，IQM 的交易前股权估值预计约为 18 亿美元。IQM 现有股东不会因本次交易出售任何股份，亦不会获得任何现金对价。同时，所有主要 IQM 股东均已承诺，在交易交割完成后遵守符合市场惯例的股份锁定安排。

交易完成后，IQM 预计将获得多渠道资金支持，包括：RAAQ 信托账户中约 1.75 亿美元现金（基于当前信托账户余额，并假设不存在股东赎回情形）；来自领先的新晋投资者、现有股东及机构投资者的 PIPE 私募融资预计约 1.34 亿美元，发行价格为每股 10.00 美元，该融资预计将在业务合并完成的同时交割，但仍需满足若干惯常交割条件；IQM 未偿认股权证于交易完成前以现金方式行权所带来的预计约 2,400 万美元收益；以及 IQM 资产负债表中现有约 1.72 亿美元现金储备3 （约合逾 1.46 亿欧元）。

IQM 与 RAAQ 双方董事会已一致批准本次拟议业务合并交易。该交易的最终完成仍需满足若干条件，包括获得 RAAQ 与 IQM 股东对业务合并协议的批准，以及满足其他惯常交割条件。

有关本次拟议业务合并交易的更多详情（包括业务合并协议副本），已在 RAAQ 向美国证券交易委员会（SEC）提交的 Form 8-K 当前报告中披露。

本公告不构成任何证券的出售要约或购买要约邀请。在任何州或其他司法辖区，如相关证券在依据当地证券法律完成注册、备案或取得相应资格前进行发售、招揽或出售属于违法行为，则不得在该等州或司法辖区内进行任何相关证券交易。

顾问团队

J.P. Morgan SE 担任 IQM 的财务顾问及资本市场顾问；J.P. Morgan Securities LLC 与 TD Cowen 担任 IQM PIPE 私募融资的配售代理。Rothschild & Co. 担任 IQM 及其董事会的财务顾问和资本市场顾问；TD Cowen 同时担任 RAAQ 的财务顾问及资本市场顾问，Cohen & Company Capital Markets 则担任 RAAQ 的资本市场顾问。在法律顾问方面，Cooley LLP 与 Borenius Attorneys Ltd 担任 IQM 的法律顾问；Perkins Coie LLP、Krogerus Attorneys Ltd 以及 Conyers Dill & Pearman LLP 担任 RAAQ 的法律顾问。此外，DLA Piper LLP (US) 担任 J.P. Morgan Securities LLC 与 TD Cowen 的法律顾问；The Blueshirt Group 担任 IQM 的投资者关系顾问。

关于 IQM Quantum Computers

IQM Finland Oy（以下简称“IQM”、“IQM Quantum Computers”或“公司”）是全球领先的超导量子计算企业，专注于为全球科研机构、高校、高性能计算中心及国家实验室提供全栈量子计算系统与云平台接入服务。IQM 采用本地部署模式，使客户能够直接拥有并自主掌控其量子计算基础设施。公司成立于 2018 年，总部位于芬兰，目前拥有超过 350 名员工，业务布局覆盖欧洲、亚洲及北美。

关于 Real Asset Acquisition Corp.

总部位于美国新泽西州普林斯顿的 Real Asset Acquisition Corp. 是一家于纳斯达克上市的特殊目的收购公司（SPAC）（纳斯达克代码：RAAQ），成立宗旨是通过与一家或多家企业开展合并、股份交换、资产收购、股权收购、重组或其他类似业务整合交易，实现业务组合。RAAQ 团队由资深量子计算专家组成，拥有深厚的技术背景及丰富的行业经验。

1 基于 IBM、D-Wave、Pasqal、Rigetti、IonQ、OQC、Quandela、Anyon Systems、QuEra、Atom Computing 及 Quantinuum 等公司公开披露的本地部署量子系统交付数据 2 详见 Form F-4 文件中“未经审计的备考简明合并财务信息（UNAUDITED PRO FORMA CONDENSED COMBINED FINANCIAL INFORMATION）”章节：https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0002113060/000119312526222654/d900375df4.htm 3 按欧洲中央银行（ECB）截至 2025 年 12 月 31 日公布的欧元兑美元参考汇率 1.175 计算 Expand

关于拟议交易的补充信息及查阅方式

注册声明（包括其中所载的委托书／招股说明书）包含有关本次拟议业务合并交易以及将在特别股东大会上提请表决的其他事项的重要信息。本公告并未涵盖评估本次拟议业务合并交易所需考虑的全部信息，亦无意作为任何投资决定或其他相关决策的依据。RAAQ 与 IQM 亦可能就本次拟议业务合并交易，向美国证券交易委员会（SEC）提交其他相关文件。建议 RAAQ 股东及其他相关人士在相关文件可获取后，认真阅读注册声明（包括其中所载的初步委托书／招股说明书）、其后续修订文件、最终版委托书／招股说明书，以及与本次拟议业务合并相关的其他文件，因为上述材料将载有关于 RAAQ、IQM 及本次拟议业务合并的重要信息。在相关文件发布后，股东可通过美国证券交易委员会（SEC）官方网站，免费获取注册声明（包括其中所载的初步或最终版委托书／招股说明书），以及 RAAQ 与 IQM 已提交或未来将提交的其他相关文件：www.sec.gov。

前瞻性声明

本公告包含《美国联邦证券法》所定义的“前瞻性声明”，以及适用的美国境外证券法律所定义的“前瞻性信息”（以下统称“前瞻性声明”）。前瞻性声明通常可通过“预计”、“计划”、“项目”、“预测”、“拟”、“将”、“预期”、“预估”、“相信”、“寻求”、“目标”、“持续”、“可能”、“潜在”、“预测”等词语，或其他类似用于描述未来事件、趋势或非历史事实的表述加以识别。该等前瞻性声明基于 IQM 及其管理层，以及 RAAQ 及其管理层（视情况而定）当前作出的估计与假设。尽管相关估计及假设被认为具有合理依据，但其本质上仍存在不确定性。上述前瞻性声明包括但不限于：对市场机会及市场份额的预测；客户采用率及使用模式的预估；公司新产品及新技术商业化能力的预测；研发及商业化成本与时间进度的预测；对公司执行其商业模式能力及相关预期财务收益的判断；对公司吸引、留存并扩大客户群能力的预期；公司对融资所得资金的使用安排；公司与战略合作伙伴、供应商、政府机构、国家资助实体、监管机构及其他第三方关系的相关预期；公司维护、保护及强化知识产权的能力；未来在企业、产品、服务或技术领域的投资及业务拓展；有利于公司所在市场发展的监管环境变化；拟议业务合并交易的顺利完成及其潜在收益，以及与交易条款和时间安排相关的预期；合并后公司证券预计上市交易的证券交易所；业务合并及相关 PIPE 融资所带来的资金收益；合并后公司从 RAAQ 信托账户获得的资金及 RAAQ 公众股东的赎回情况；公司硬件及软件产品的商业化能力；公司正在构建推动量子生态体系发展的主权基础设施的预期；以及公司未来价值增长潜力等。

该等前瞻性声明仅用于说明之目的，不构成，亦不应被依赖为，对未来结果的保证、承诺、预测或关于事实及可能性的确定性陈述。实际事件及情况往往难以甚至无法准确预测，其发展结果亦可能与相关假设存在差异，而其中诸多因素均超出公司及 RAAQ 的控制范围。

该等前瞻性声明受到已知及未知风险、不确定性及假设因素的影响，可能导致拟议交易完成后合并公司的实际经营结果、业务活动水平、业绩表现或成就，与该等声明中明示或暗示的未来结果、业务活动水平、业绩表现或成就存在重大差异。相关风险及不确定性包括但不限于：公司所处量子计算领域仍属于新兴技术行业，面临重大技术挑战，相关技术未必能够成功实现商业化或获得市场广泛认可；公司历史上持续亏损且经营历史有限；公司对未来财务表现、资本需求及单位经济效益的预期；公司对业务及运营指标的使用与披露；行业竞争格局；公司对高级管理团队成员的依赖，以及吸引和留住优秀人才的能力；未来可能存在额外融资需求；公司收入较集中于政府机构或国家资助实体合同；公司管理增长及扩大运营规模的能力；未来潜在的企业、产品、服务或技术收购及投资；公司对战略合作伙伴及其他第三方的依赖；公司维护、保护及捍卫知识产权的能力；与隐私保护、数据安全或网络安全事件及相关监管要求有关的风险；人工智能及机器学习技术的应用、普及速度及监管环境；法律法规变化带来的不确定性；税务、贸易环境及宏观经济变化带来的不确定性；合并后公司维持财务报告内部控制并作为上市公司运营的能力；拟议交易所需股东及监管审批可能延迟或无法取得，从而对合并后公司或交易预期收益造成不利影响；RAAQ 股东可能选择赎回股份，导致合并后公司现金不足以支持其业务计划；任何可能导致业务合并协议终止的事件、变化或其他情况；针对公司或 RAAQ 发起的法律诉讼或政府调查结果；未能实现本次拟议交易预期收益；IQM 或合并后公司在本次交易相关或未来发行股权或股权挂钩证券的能力；以及 RAAQ 与公司向美国证券交易委员会（SEC）提交文件中所披露的其他因素。该等前瞻性声明基于若干假设，包括上述风险均不会实际发生、经济及市场环境不存在重大不可预见变化，以及不会发生超出正常经营范围的重大事项。有关可能影响前瞻性声明的上述及其他因素的更多信息，可参阅公司、RAAQ 或拟议业务合并完成后合并公司向美国证券交易委员会（SEC）提交或未来可能提交的文件，包括其中“风险因素（Risk Factors）”章节。若上述任何风险实际发生，或相关假设被证明不准确，则实际结果可能与前瞻性声明所明示或暗示的结果存在重大差异。此外，该等声明仅反映截至本公告发布之日公司及 RAAQ 管理层的当前预期、计划及预测，后续事件及发展可能导致相关判断发生变化。尽管公司及 RAAQ 未来可能选择更新相关前瞻性声明，但除适用证券法律另有要求外，双方均明确表示不承担任何更新义务。因此，投资者不应对该等前瞻性声明给予过度依赖。

此外，“我们相信”等类似表述反映的是公司就相关事项所持有的观点与判断。该等声明基于截至本公告发布之日公司已掌握的信息。尽管公司认为相关信息为上述声明提供了合理依据，但该等信息可能存在局限性或并不完整，因此，不应将相关声明解读为公司已对所有可能获取的相关信息进行了全面或充分的调查与审查。该等声明本身具有不确定性，敬请投资者不要对其给予过度依赖。投资 RAAQ 并不等同于投资 RAAQ 发起人或保荐人过往参与的任何投资项目、企业或关联基金。相关历史投资业绩并不代表 RAAQ 未来的表现，而 RAAQ 的实际表现亦可能与其发起人或保荐人过往投资项目的业绩存在重大差异。

委托投票征集相关参与方

根据美国证券交易委员会（SEC）相关规定，RAAQ、公司以及其各自部分董事、高级管理人员、其他管理层成员及员工，均可能被视为在本次拟议交易中向 RAAQ 股东征集委托投票的参与方。有关根据 SEC 规则可能被认定为参与向 RAAQ 股东征集委托投票人士的相关信息，将在提交至 SEC 的注册声明中披露，包括其中所载的委托书／招股说明书。投资者可通过查阅 RAAQ 于 2025 年 5 月 15 日就首次公开募股向 SEC 提交的最终版招股说明书，以及此后向 SEC 提交的 Form 10-Q 季度报告，获取有关 RAAQ 董事及高级管理人员的更多信息。建议股东、潜在投资者及其他相关人士在相关文件可获取后，认真阅读注册声明（包括其中所载的委托书／招股说明书），再作出任何投票或投资决定，因为上述文件将包含有关本次拟议交易的重要信息。相关文件可通过前述渠道免费获取。

非要约或征求声明

本公告不构成任何证券的出售要约、购买要约邀请，亦不构成任何投票或批准意见的征集。在任何司法辖区，如相关证券在依据当地证券法律完成注册、备案或取得相应资格前进行发售、招揽或出售属于违法行为，则不得在该等司法辖区内进行任何相关证券的发售或出售，包括欧洲经济区（EEA）任何成员国及英国。本公告并非，且在任何情况下均不得被解释为，在美国或任何其他司法辖区就本文所述证券发布的招股说明书、广告或公开发行文件。除依据经修订的《1933 年证券法》第 10 条要求编制的招股说明书，或符合相关豁免规定外，不得进行任何证券发售。本公告所提及 IQM 普通股未来可能于赫尔辛基证券交易所进行的双重上市，将依据《欧盟招股说明书条例（EU Prospectus Regulation）》规定，通过正式招股说明书方式实施。本文所述任何证券投资均未获得美国证券交易委员会（SEC）或任何其他监管机构批准，亦未有任何监管机构就相关发行的合法性、信息准确性或充分性作出认可或背书。任何与此相反的陈述均构成刑事违法行为。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。