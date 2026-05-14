SEKO Logistics annonce un partenariat stratégique pour renforcer ses capacités dans les secteurs gouvernemental, spatial et de la défense en EMEA

SCHAUMBURG, Illinois--(BUSINESS WIRE)--SEKO Logistics (SEKO), leader de la logistique mondiale de bout en bout, a annoncé avoir conclu aujourd'hui un partenariat stratégique avec StratDef Logistics (StratDef), un fournisseur européen indépendant de services logistiques de défense, afin de renforcer davantage les capacités de SEKO dans les secteurs gouvernemental, spatial et de la défense dans la région EMEA et accompagner les clients régionaux opérant dans des environnements hautement réglementés et sensibles en matière de sécurité.

Ce partenariat constitue une démarche proactive dans la stratégie à long terme de SEKO en matière de gouvernement, d’espace et de défense, qui permettra à l’entreprise de soutenir des programmes nécessitant des autorisations de sécurité européennes localisées et un contrôle opérationnel sur le terrain, tout en restant pleinement intégrée au réseau mondial de SEKO.

« Les clients ont besoin d’une exécution irréprochable dans des environnements où les exigences sont strictes et la conformité primordiale », a déclaré Brian Bourke, CCO mondial de SEKO. « Ce partenariat témoigne de l’investissement continu de SEKO dans les secteurs public, spatial et de la défense, garantissant ainsi à ses clients un accompagnement local solide soutenu par la plateforme mondiale de SEKO. »

StratDef est dirigée par Jeremy ‘t Hart, managing director, qui cumule plus de 24 ans d’expérience en logistique, notamment grâce à sa longue carrière à des postes de direction au sein de SEKO Government, Space & Defense. StratDef intervient de manière indépendante tout en collaborant étroitement avec SEKO afin de répondre aux exigences réglementaires spécifiques nécessitant des capacités d'autorisations locales.

« Mon parcours chez SEKO indique que nous partageons les mêmes normes opérationnelles », a déclaré M. Hart. « Ce partenariat permet à StratDef de répondre aux besoins spécifiques en matière d'autorisation de sécurité en Europe, tout en maintenant une collaboration étroite avec SEKO, afin de toujours avoir au cœur de nos préoccupations la sécurité et la fiabilité du service pour chaque client. »

Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de longue date de SEKO, qui consiste à travailler avec des partenaires spécialisés et des chefs d'entreprise pour développer ses capacités permettant de mieux accompagner ses clients, tout en restant attentifs à l’exécution et à la stabilité à long terme.

La logistique gouvernementale, spatiale et de défense reste une priorité pour SEKO, qui, pour ce faire, poursuit ses investissements et recrute activement aux États-Unis et dans la région EMEA. Pour en savoir plus sur les activités de SEKO Government, Space & Defense, rendez-vous sur www.sekologistics.com.

À propos de SEKO Logistics

Forte de près de 50 ans d'expertise en logistique, SEKO Logistics est un partenaire logistique mondial de bout en bout, de l'expéditeur au client. SEKO propose un service orienté client, une fiabilité éprouvée et des solutions d'expédition innovantes qui transforment les chaînes d'approvisionnement en un atout concurrentiel. Avec plus de 150 bureaux répartis dans plus de 60 pays, SEKO vous accompagne au rythme du commerce international. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sekologistics.com

À propos de StratDef Logistics

StratDef Logistics est un prestataire spécialisé dans les solutions de transport et de logistique dans les domaines des secteurs public, du spatial et de la défense. Opérant à la croisée d'environnements réglementaires complexes et de chaînes d'approvisionnement critiques, nous accompagnons les gouvernements, les maîtres d'œuvre et les partenaires industriels du monde entier. Notre équipe est composée de professionnels chevronnés possédant une profonde expertise en matière de défense et de logistique stratégique. Forts de nombreuses années d'expérience pratique, nous comprenons les exigences spécifiques liées au transport de marchandises sensibles, de grande valeur et soumises à des contrôles. Chez StratDef Logistics, nous allions excellence opérationnelle et rigueur en matière de conformité. Ainsi, chaque expédition est traitée de manière sécurisée et efficace, en parfaite conformité avec toutes les réglementations et normes applicables. Nous nous engageons à fournir des solutions logistiques fiables, discrètes et sur mesure qui permettent à nos clients d'exercer leurs activités en toute sérénité, même dans les environnements les plus exigeants.

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