PIF nominata tra gli sponsor ufficiali della Coppa del mondo FIFA 2026™

ZURIGO e RIYADH, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--PIF e FIFA hanno annunciato che PIF figurerà tra gli sponsor ufficiali della Coppa del Mondo FIFA 2026™ per l'America settentrionale e l'Asia. La collaborazione riflette l'impegno condiviso che punta a espandere la maggior diffusione del calcio a tutti i livelli, dalle categorie giovanili alle competizioni d'élite, oltre che a sbloccare nuove opportunità per consentire una maggiore partecipazione a questo sport.

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