PIF nominata tra gli sponsor ufficiali della Coppa del mondo FIFA 2026™
PIF nominata tra gli sponsor ufficiali della Coppa del mondo FIFA 2026™
- In occasione della Coppa del mondo FIFA 2026™, PIF consolida la partnership con la FIFA ed entra a far parte degli sponsor ufficiali del torneo tramite le sue società Savvy Games Group e Qiddiya City
- L'annuncio si basa sulla riuscita partnership per la Coppa del mondo FIFA 2025™ e riflette l'impegno condiviso di PIF e FIFA per promuovere la crescita e il coinvolgimento nel calcio
- La partnership rafforza il costante impegno di PIF nei confronti dello sport come settore prioritario
14 May, 2026: Front row (L-R), Romy Gai, Chief Business Officer, FIFA and Kevin Foster, Managing Director and Head of Corporate Affairs, PIF, back row (L-R), H.R.H Prince Faisal Bin Bandar Bin Sultan Al Saud, Vice Chairman, Savvy Games Group, Gianni Infantino, President, FIFA, H.E. Yasir Othman Al-Rumayyan, Governor, PIF and Muhannad AlDawood, Chief Strategy Officer, Qiddiya Investment Company witnessed the signing of the partnership of PIF as Official Tournament Supporter of FIFA World Cup 2026™, incorporating PIF companies, Savvy Games Group and Qiddiya City (Photo by PIF)
ZURIGO e RIYADH, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--PIF e FIFA hanno annunciato che PIF figurerà tra gli sponsor ufficiali della Coppa del Mondo FIFA 2026™ per l'America settentrionale e l'Asia. La collaborazione riflette l'impegno condiviso che punta a espandere la maggior diffusione del calcio a tutti i livelli, dalle categorie giovanili alle competizioni d'élite, oltre che a sbloccare nuove opportunità per consentire una maggiore partecipazione a questo sport.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
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