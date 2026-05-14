Boomi y Guru se asocian para potenciar el conocimiento empresarial con IA y datos en tiempo real

CONSHOHOCKEN, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--Boomi, la empresa de activación de datos para inteligencia artificial, y Guru, la plataforma empresarial de conocimiento impulsada por IA, anunciaron hoy una alianza tecnológica para ayudar a las organizaciones a aprovechar al máximo sus datos empresariales en la toma de decisiones impulsadas por inteligencia artificial. Presentada en el marco de Boomi World 2026, la alianza convierte a Guru en socio de lanzamiento de Boomi Connect, el nuevo servicio administrado de conectores de Boomi, e integra los agentes de conocimiento de Guru con Agentstudio y el MCP Registry de Boomi para ofrecer información más precisa, contextual y accionable tanto a los equipos de trabajo como a los agentes de IA.

Guru fue elegido como socio de lanzamiento de Boomi Connect porque su plataforma de conocimiento impulsada por IA representa uno de los casos de uso más valiosos para la conectividad empresarial administrada. Los agentes de conocimiento dependen de la calidad y disponibilidad de los datos a los que acceden, y la capacidad de Guru para reunir información de distintos sistemas empresariales lo convierte en un entorno ideal para demostrar el alcance y las capacidades en tiempo real de Boomi Connect.

Cerrar la brecha del conocimiento en tiempo real

Las plataformas empresariales de conocimiento necesitan datos completos, confiables y actualizados para ofrecer respuestas precisas. Sin embargo, gran parte de la información crítica de las organizaciones permanece dispersa entre aplicaciones SaaS, sistemas personalizados e infraestructuras heredadas, lo que muchas veces deja a los trabajadores del conocimiento con información incompleta o desactualizada. El conocimiento verificado permite saber qué es cierto; los datos operativos en tiempo real muestran qué está pasando en ese momento. Para que la IA genere decisiones confiables, necesita ambas cosas.

A través de esta alianza, los clientes tendrán acceso a la infraestructura de activación de datos empresariales de Boomi, lo que permitirá que sus agentes de conocimiento consulten información en tiempo real y de alta calidad desde prácticamente cualquier sistema corporativo. Los Knowledge Agents de Guru ahora pueden utilizar herramientas administradas por Boomi para combinar conocimiento empresarial verificado con registros de clientes en vivo, métricas operativas y datos de aplicaciones al momento de cada consulta, para ofrecer respuestas más precisas, contextualizadas y actualizadas.

Impulsado por Boomi Connect y el MCP Registry

La integración incorpora dos nuevas capacidades de Boomi presentadas durante Boomi World 2026:

Boomi Connect es un servicio administrado que brinda acceso rápido a más de 1000 herramientas empresariales diseñadas para entornos de IA. Con más de veinte años de experiencia en integración, automatización y conectividad de datos, Boomi desarrolla Boomi Connect para administrar credenciales, mapear identidades y garantizar una ejecución segura de herramientas, además de facilitar la incorporación de nuevas fuentes de datos sin necesidad de desarrollos a medida. Como socio de lanzamiento, Guru se encuentra entre las primeras plataformas en adoptar Boomi Connect a gran escala, lo que amplía la cantidad y profundidad del conocimiento disponible para sus agentes.

El MCP Registry de Boomi ofrece un catálogo centralizado de servidores MCP (Model Context Protocol), el estándar emergente para conectar agentes de IA con herramientas empresariales. La plataforma reúne servidores generados por Boomi, incorporados manualmente por usuarios y detectados en registros públicos, y ofrece a las organizaciones un único espacio para descubrir y gestionar herramientas preparadas para IA. Guru también puede integrarse al MCP Registry como servidor MCP, lo que permite que sus capacidades de conocimiento sean detectadas y utilizadas por cualquier marco agéntico compatible.

Del conocimiento a la acción

La alianza no solo mejora el acceso al conocimiento, sino que también impulsa la automatización de acciones. Cuando Guru detecta un problema o una oportunidad de negocio, las capacidades de orquestación agéntica de Boomi pueden activar flujos de trabajo, actualizar registros, enviar alertas y ejecutar acciones correctivas en distintos sistemas empresariales. Este proceso, que conecta el análisis con la ejecución, puede gestionarse mediante agentes desarrollados en Agentstudio de Boomi, procesos de integración con múltiples agentes o marcos agénticos de terceros, lo que ofrece a las organizaciones mayor flexibilidad para incorporar IA a sus operaciones.

“La IA empresarial es tan buena como los datos que la alimentan. Nuestra alianza con Guru demuestra el potencial de la plataforma de Boomi como infraestructura de activación de datos para la empresa agéntica”, afirmó Ed Macosky, director de Producto y Tecnología de Boomi. “Con Boomi Connect y el MCP Registry, facilitamos el acceso a datos empresariales seguros y en tiempo real provenientes de más de mil fuentes. Guru representa exactamente el tipo de socio estratégico para el que diseñamos Boomi Connect y demuestra el potencial de combinar integración avanzada con distribución inteligente del conocimiento”.

“Los sistemas de IA no fallan por falta de inteligencia, sino por conocimiento inconsistente o desactualizado”, señaló Rick Nucci, director ejecutivo y cofundador de Guru. “Guru funciona como una fuente confiable de conocimiento para IA y garantiza que la información empresarial esté verificada, gestionada y actualizada. Nuestra alianza con Boomi en el lanzamiento de Boomi Connect lleva ese conocimiento confiable a los sistemas donde se desarrolla el trabajo diario y brinda a los agentes de IA contexto confiable y acceso a datos empresariales en tiempo real”.

Guru Knowledge Agent ya está disponible en la tienda de aplicaciones de Boomi.

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Acerca de Boomi

Boomi, la empresa de activación de datos para la IA, impulsa la empresa agéntica al hacer que los datos cobren vida en toda la organización. La Boomi Enterprise Platform es la base de datos activos que proporciona la infraestructura agéntica esencial para impulsar la transformación basada en agentes. Al unificar el diseño y la gobernanza de agentes, la gestión de API y protocolo MCP, la integración y la automatización, así como la gestión de datos en una única plataforma, Boomi permite a las organizaciones aprovechar el poder de la IA con una conectividad segura y escalable. Con la confianza de más de 30 000 clientes y el respaldo de una red con más de 800 socios, Boomi ayuda a organizaciones de todos los tamaños a lograr agilidad, eficiencia e innovación a gran escala. Descubra más en boomi.com.

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Acerca de Guru

Guru es la fuente confiable de conocimiento para IA en el ámbito empresarial. Los Knowledge Agents de Guru conectan, verifican y gestionan el conocimiento corporativo en todos los sistemas para ofrecer respuestas confiables tanto a personas como a agentes de IA. Gracias a sus capacidades de autoaprendizaje y gestión de permisos, Guru proporciona a las herramientas de IA empresariales un contexto preciso, explicable y alineado con las políticas de cada organización. Más información en getguru.com.

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