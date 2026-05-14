Boomi與Guru合作，透過即時資料啟用提供AI驅動的企業知識強化方案

美國賓夕法尼亞州康舍霍肯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Boomi，一家AI資料活化公司，與AI驅動的企業知識平台Guru今日宣布建立技術合作夥伴關係，協助企業釋放其企業資料的完整價值，以支援AI驅動的決策制定。這項合作於Boomi World 2026正式發表，Guru成為Boomi Connect (即Boomi全新受管連接器服務)的首批合作夥伴，並將Guru的Knowledge Agent與Agentstudio及Boomi MCP Registry整合，為知識工作者與AI代理提供更豐富、更精準且更具可執行性的洞察資訊。

Guru之所以被選為Boomi Connect的首批合作夥伴，是因為其AI驅動的知識平台代表了受管企業連接中最具價值的應用模式之一。Knowledge Agent的效能取決於其可存取的資料，而Guru整合企業系統洞察資訊的能力，使其成為驗證Boomi Connect在資料廣度、精確度與即時能力方面表現的理想平台。

彌補即時知識落差

企業知識平台仰賴完整、經過整理且即時的資料，才能提供準確的洞察資訊。然而，關鍵業務資訊往往分散於數十種SaaS應用程式、自訂系統與舊有基礎架構中，導致知識工作者獲得的答案不完整或已過時。經驗證的知識能告訴您哪些資訊是真實的；即時營運資料則能反映當下正在發生的情況。值得信賴的AI驅動決策需要兼具這兩者。

透過此次合作，客戶可運用Boomi的企業級資料啟用層，使其Knowledge Agent能從幾乎任何企業系統中擷取高精確度的即時資訊。Guru的Knowledge Agent如今可運用Boomi管理的工具，將經驗證的企業知識與即時客戶紀錄、營運指標及應用程式資料結合，在查詢當下提供兼具治理能力與即時性的洞察資訊。

由Boomi Connect與MCP Registry驅動

此整合運用了Boomi於Boomi World 2026宣布的兩項重要新功能：

Boomi Connect是一項受管服務，可快速存取超過1,000種專為AI使用而打造的企業工具。Boomi Connect憑藉Boomi在整合、自動化與資料整合領域累積20年的連接器專業技術，負責處理憑證生命週期管理、身分對應與安全工具執行，讓Guru等平台無需自訂開發，即可快速匯入來自新來源的企業資料。作為首批合作夥伴，Guru是首批大規模採用Boomi Connect的平台之一，進一步提升其代理可運用的企業知識廣度與深度。

Boomi MCP Registry提供集中化且具治理能力的MCP (模型上下文協定)伺服器目錄，該協定是連接AI代理與企業工具的新興標準。該Registry整合了由Boomi平台產生、使用者手動註冊，以及從公開Registry中發現的MCP伺服器，讓企業能在單一平台上探索、治理並使用適用於AI的工具。Guru本身也可作為MCP伺服器列入MCP Registry，使其知識能力可被任何相容的代理式框架探索並使用。

從洞察到行動

此次合作不僅強化知識內容，更進一步拓展至自主化行動。當Guru識別出業務問題或機會時，Boomi的代理式協調能力可完成修復閉環流程，包括觸發工作流程、更新紀錄、通知利害關係人，以及在企業系統間執行修正措施。這套從洞察到行動的流程，可透過Boomi Agentstudio建立的代理、整合多個代理的流程，或第三方代理框架進行協調，讓企業能更靈活地將AI驅動的智慧資訊落實於實際營運中。

「企業AI的效能取決於輸入資料的品質。我們與Guru的合作，展現了Boomi平台作為代理式企業資料啟用層的強大能力。」Boomi首席產品與技術長Ed Macosky表示，「透過Boomi Connect與MCP Registry，我們讓知識平台與AI代理能更輕鬆地存取來自超過1,000個來源、具治理能力且即時的企業資料。Guru正是我們打造Boomi Connect時所期待的高價值合作夥伴，我們正共同展現深度整合專業技術與智慧知識傳遞結合後所能實現的可能性。」

Guru執行長暨共同創辦人Rick Nucci表示：「AI系統的失敗並非因為不夠聰明，而是因為知識不一致與過時。Guru作為AI的真實來源，確保企業知識經過驗證、具備治理機制且保持最新狀態。透過在Boomi Connect推出之際與Boomi合作，我們將這些可信知識延伸至實際業務運作的系統中，為AI代理提供可靠的上下文資訊，以及跨企業的即時業務資料存取能力。」

Guru Knowledge Agent現已在Boomi Marketplace上架。

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關於 Boomi

Boomi是服務AI領域的資料活化公司，透過在企業全域業務中活化資料，為代理驅動型企業提供支撐。Boomi企業平台是主動式的資料基礎架構，可為推動代理式轉型提供必要的代理式基礎設施。透過將代理設計和治理、API和MCP管理、整合和自動化以及資料管理統一整合至單一平台，Boomi使企業能夠憑藉安全、可擴充的連結能力，充分釋放AI的價值。Boomi得到了超過3萬家客戶的信任以及由800多家合作夥伴組成的網路的支援，協助各種規模的企業實現規模化的敏捷性、效率和創新。如欲瞭解更多資訊，請造訪 boomi.com。

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關於Guru

Guru是企業知識的AI單一可信來源。Guru的Knowledge Agent可跨所有系統連接、驗證並治理企業知識，為使用者與AI代理提供可信答案。該系統具備自我優化與權限感知能力，並為企業中的所有AI工具提供準確、可解釋且符合政策規範的上下文基礎。更多資訊請造訪：getguru.com。

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