IQMとリアル・アセット・アクイジション、Form F-4による登録届出書のSECへの公開提出を発表

ニュージャージー州プリンストン&フィンランド、エスポー--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- フルスタック超伝導量子コンピューターの世界的リーダーであるIQM Finland Oy（「IQM」、「IQMクオンタム・コンピューターズ」または「同社」）と、特別買収目的会社であるリアル・アセット・アクイジション（Real Asset Acquisition Corp.）（Nasdaq：RAAQ）（以下「RAAQ」）は本日、2026年2月23日に発表された提案中の事業統合契約に関連して、暫定委任状説明書を含むForm F-4による登録届出書（「登録届出書」）を米国証券取引委員会（SEC）に公開提出したことを発表しました。

IQM最高経営責任者（CEO）兼共同創業者のヤン・ゲッツ氏は次のように述べています。「今回の提出は、当社が到達に向けて尽力してきた重要なマイルストーンであり、新たなレベルで事業を展開する準備が整ったことを示すものです。公開市場は、大規模な耐故障性量子コンピューティングの実現に向けて取り組む当社に、あらゆる取り組みを加速するための基盤と資本をもたらします。当社は、円滑な上場に向けた道筋に全面的に注力しながら、着実にプロセスを進めています」

リアル・アセット・アクイジションの主要執行役員兼共同会長であるピーター・オルト氏は次のように述べています。「この重要なマイルストーンを迎えるにあたり、IQMのパートナーとして取り組んでこられたことを誇りに思います。当社は本取引の完了と、量子コンピューティングの未来に向けた同社のビジョンの実現を支援していくことを楽しみにしています」

登録届出書はいまだ有効と宣言されておらず、記載情報は未確定であり変更される可能性がありますが、RAAQおよびその証券、IQMの財務状況・技術・成長戦略、ならびに提案されている事業統合の条件に関する重要な情報が含まれています。

既報のとおり、IQMとRAAQは最終的な事業統合契約を締結しており、これによりIQMは上場企業となります。IQMは、米国預託株式（ADS）をティッカーシンボル「IQMX」でナスダック・グローバル取引所に上場する予定です。本取引により調達される資金は、耐故障性量子コンピューティングの実現に向けたIQMの技術・商業開発の加速を目的としており、量子コンピューター分野における同社の主要プロバイダーとしての地位をさらに強固なものとします。

フィンランドに本社を置くIQMは、本取引の完了後、ティッカーシンボル「IQMX」のもと同社株式のナスダック・ヘルシンキへの株式上場を申請する意向です。

取引のハイライト：

本取引の完了後、IQMのプレマネー株式評価額は約18億米ドルとなります。本取引において、IQMの既存株主による株式売却は行われず、現金対価の受領もありません。また、IQMの主要株主全員が、本取引のクロージング時に一般的なロックアップ契約を締結することを確約しています。

本取引のクロージング時に、IQMは、RAAQの信託口座に保有されている約1億7500万米ドルの現金を利用できる見込みです（信託口座の現在額に基づき、償還がないことを前提としています）。また、一定の通常のクロージング条件の充足を前提に、事業統合と同時にクロージングされる、主要な新規投資家、既存投資家および機関投資家からの1株当たり10.00米ドルでのPIPEファイナンスによる約1億3400万米ドルの手取金、クロージング前の未行使IQMワラントの現金行使による見込み手取金2400万米ドル、ならびにIQMの貸借対照表上の既存現金1億7200万米ドル3 または1億4600万ユーロ超を利用できると見込んでいます。

IQMおよびRAAQの各取締役会は、提案されている事業統合をそれぞれ全会一致で承認しました。提案されている事業統合のクロージングは、RAAQおよびIQMの株主による事業統合契約の承認、ならびにその他の通常のクロージング条件の充足などを条件としています。

提案されている事業統合に関する追加情報は、事業統合契約の写しを含め、RAAQがSECに提出したForm 8-Kによる臨時報告書で提供されています。

本発表は、証券の売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘を構成するものではありません。また、いかなる州またはその他の法域においても、当該州または法域の証券法に基づく登録または資格付与に先立ち、かかる申込み、勧誘または売付けが違法となる場合には、当該証券の売付けは行われません。

アドバイザー

JPモルガンSE（J.P. Morgan SE）は、IQMの財務アドバイザーおよび資本市場アドバイザーを務めています。J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（J.P. Morgan Securities LLC）およびTDコーウェン（TD Cowen）は、IQMのPIPEのプレースメント・エージェントを務めています。ロスチャイルド・アンド・コー（Rothschild & Co.）は、IQMおよび同社取締役会の財務アドバイザーおよび資本市場アドバイザーを務めています。TDコーウェン（TD Cowen）は、RAAQの財務アドバイザーおよび資本市場アドバイザーを務めています。コーエン・アンド・カンパニ（Cohen & Company Capital Markets）は、RAAQの資本市場アドバイザーを務めています。クーリー・エルエルピー（Cooley LLP）およびBorenius Attorneys LtdはIQMの法律顧問を務め、パーキンス・クイ法律事務所（Perkins Coie LLP）、Krogerus Attorneys LtdおよびConyers Dill & Pearman LLPはRAAQの法律顧問を務めています。DLA Piper LLP（米国）は、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（J.P. Morgan Securities LLC）およびTDコーウェン（TD Cowen）の法律顧問を務めています。The Blueshirt Groupは、IQMのインベスター・リレーションズ・アドバイザーを務めています。

IQMクオンタム・コンピューターズについて

IQM Finland Oy（以下「IQM」、「IQMクオンタム・コンピューターズ」または「同社」）は、超伝導量子コンピューター分野におけるグローバルリーダーであり、研究機関、大学、高性能コンピューティングセンター、国立研究機関などに対して、フルスタックの量子システムおよびクラウド・プラットフォームへのアクセスを世界中で提供しています。IQMのオンプレミス導入モデルは、顧客が量子インフラを直接所有し、管理できることを可能にしています。2018年に設立、フィンランドに本社を置き、350人超の従業員を擁しています。IQMは欧州、アジア、北米で事業を展開しております。

リアル・アセット・アクイジションについて

米ニュージャージー州プリンストンに本社を置くリアル・アセット・アクイジション（Real Asset Acquisition Corp.）は、ナスダック上場（Nasdaq：RAAQ）の特別買収目的会社（SPAC）であり、1社または複数社との合併、株式交換、資産取得、株式取得、組織再編、またはこれらに類する企業統合を実行することを目的として設立されました。RAAQのチームには、深い技術的知見および業界経験を有する経験豊富な量子コンピューティングの専門家が含まれます。

1IBM、D-Wave、Pasqal、Rigetti、IonQ、OQC、Quandela、Anyon Systems、QuEra、Atom Computing、Quantinuum各社が公表しているオンプレミス納入実績に基づく。 2 F-4の「未監査プロフォーマ要約結合財務情報」を参照。https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0002113060/000119312526222654/d900375df4.htm 32025年12月31日時点の欧州中央銀行（ECB）基準為替レート（EUR/USD＝1.175）に基づく。 Expand

提案されている取引に関する追加情報および入手先

登録届出書には、RAAQの予備的委任状説明書およびIQMの予備的目論見書が含まれます。登録届出書がSECにより有効であると宣言された後、RAAQは、株主臨時総会（以下「臨時株主総会」）における議決のために設定される基準日現在の株主に対し、提案されている企業結合に関する最終版の委任状説明書／目論見書を郵送します。登録届出書（これに含まれる委任状説明書／目論見書を含む）には、提案されている企業結合および臨時株主総会で議決されるその他の事項に関する重要な情報が記載されます。本資料は、提案されている企業結合に関して検討すべき情報のすべてを含むものではなく、投資判断または当該事項に関するその他の判断の根拠を提供することを目的とするものではありません。RAAQおよびIQMは、提案されている企業結合に関連して、その他の書類をSECに提出する場合があります。RAAQの株主およびその他の関係者には、入手可能となり次第、登録届出書（これに含まれる予備的委任状説明書／目論見書を含む）、その修正書類、最終版の委任状説明書／目論見書、ならびに提案されている企業結合に関連して提出されるその他の書類をお読みいただくよう推奨します。これらの資料には、RAAQ、IQMおよび提案されている企業結合に関する重要な情報が含まれます。株主は、入手可能となり次第、登録届出書（これに含まれる予備的または最終版の委任状説明書／目論見書を含む）およびRAAQとIQMがSECに提出した、または提出する予定のその他の書類の写しを、SECのウェブサイト（www.sec.gov）にて無料で入手できます。

将来見通しに関する記述

本資料には、米国連邦証券法における「将来見通しに関する記述」および米国外の適用される証券法における「将来予想情報」（以下総称して「将来見通しに関する記述」）が含まれています。将来見通しに関する記述は、「見積もる」「計画する」「見込む」「予想する」「意図する」「～する予定である」「期待する」「予期する」「考える」「目指す」「目標とする」「継続する」「～する可能性がある」「～する場合がある」「～かもしれない」「可能性のある」「潜在的な」「予測する」などの語、または将来の出来事もしくは傾向を予測もしくは示唆する類似の表現、あるいは過去の事実に関する記述ではない表現によって特定される場合があります。これらの将来見通しに関する記述は、IQMおよびその経営陣、ならびにRAAQおよびその経営陣がそれぞれ合理的であると考える現在の見積りおよび前提に基づいていますが、本質的に不確実性を伴います。これらの記述には、市場機会および市場シェアに関する予測、顧客の採用率および利用動向に関する見積り、ならびに同社の新製品および新技術の商業化能力に関する予測、開発および商業化に係る費用ならびにスケジュールに関する予測、同社の事業モデルを遂行する能力および当該モデルから期待される財務上の利益に関する見通し、同社が顧客基盤を獲得、維持および拡大する能力に関する見通し、同社による資本調達取引の資金の充当計画、戦略的パートナー、サプライヤー、政府、国家資金による機関、規制当局その他の第三者との関係に関する同社の見通し、同社が知的財産を維持、保護および強化する能力、ならびに企業、製品、サービスまたは技術に対する将来の事業展開または投資、同社の市場に影響を及ぼす有利な規制の整備、提案されている企業結合の完了およびその潜在的な利益、ならびにその条件および実施時期に関する見通し、統合後の会社の有価証券が上場すると見込まれる証券取引所、企業結合および関連するPIPEによる資金、ならびにRAAQの信託口座から統合後の会社が受領する資金およびRAAQの公開株主による償還、同社がハードウエアおよびソフトウエアを商業化する能力、量子エコシステムの成長を可能にするソブリン（国家主権）に関わるインフラを同社が構築しているとの見通し、ならびに同社の企業価値が向上する可能性が含まれます。

これらの将来見通しに関する記述は、説明目的のみに提供されるものであり、保証、確約、予測または事実または確率（蓋然性）に関する最終的な表明として機能することを意図するものではなく、そのように依拠すべきものではありません。実際の事象および状況は予測が困難または不可能であり、前提とは異なるものとなります。これらの前提の多くは、同社およびRAAQの管理の及ばない要因によるものです。

これらの将来見通しに関する記述は、既知および未知のリスク、不確実性ならびに前提の影響を受けるものであり、これらにより、提案されている取引後の統合会社の実際の業績、活動水準、パフォーマンスまたは成果が、当該記述において明示または黙示された将来の業績、活動水準、パフォーマンスまたは成果と重要な点で異なる可能性があります。当該リスクおよび不確実性には、同社が重大な技術的課題に直面している新興技術を追求しており、商業化または市場での受容を達成できない可能性があること、ならびに同社がこれまで純損失を計上してきたことおよび営業実績が限定的であること、同社の将来の財務業績、資本需要およびユニットエコノミクスに関する見通し、同社による事業および業務指標の利用および報告、ならびに同社を取り巻く競争環境、同社が上級経営陣のメンバーに依存していることおよび有能な人材を確保し維持する能力、将来的に追加の資金調達が必要となる可能性、ならびに政府または国家資金による機関との契約に収益が集中していること、同社が成長を管理し事業を拡大する能力、企業、製品、サービスまたは技術に対する将来の買収または投資の可能性、ならびに同社が戦略的パートナーおよびその他の第三者に依存していること、同社が知的財産権を維持、保護および防御する能力、プライバシー、データ保護またはサイバーセキュリティに関する事案および関連規制に伴うリスク、ならびに人工知能および機械学習の利用、普及率および規制、法令に関する不確実性または変更、税制、貿易条件およびマクロ経済環境に関する不確実性または変更、ならびに統合会社が財務報告に係る内部統制を維持し、上場会社として運営する能力、提案されている取引に必要な株主および規制当局の承認が遅延する、または取得できない可能性があり、その結果、統合会社または当該取引から期待される利益に悪影響を及ぼす可能性があること、RAAQの株主が株式の償還を選択することにより、統合会社が事業計画を遂行するために十分な現金を確保できなくなるリスク、ならびに企業結合契約の解除事由となり得る事象、変更またはその他の状況の発生、同社またはRAAQに対して開始される可能性のある訴訟手続または政府による調査の結果、ならびに提案されている取引から期待される利益を実現できない可能性、提案されている取引に関連して、または将来において、IQMまたは統合会社が株式もしくは株式連動証券を発行する能力、ならびにRAAQおよび同社がSECに提出した書類に記載されているその他の要因が含まれます。これらの将来見通しに関する記述は、上記で特定されたリスクのいずれも顕在化しないこと、経済および市場環境に予期せぬ変化が生じないこと、ならびに通常の事業活動の範囲外で重大な事象が発生しないことなど、一定の前提に基づいています。これらの将来見通しに関する記述に影響を及ぼし得るこれらおよびその他の要因に関する追加情報は、同社、RAAQ、または提案されている企業結合により設立される統合会社がSECに提出した、または今後提出する可能性のある書類（「Risk Factors」の項目を含む）に記載されています。これらのリスクのいずれかが顕在化した場合、または前提が誤りであることが判明した場合、実際の結果は、これらの将来見通しに関する記述により示唆された結果と重要な点で異なる可能性があります。さらに、これらの記述は、本資料の日付時点における同社およびRAAQの経営陣の見通し、計画および予測を反映したものです。その後の事象および進展により、これらの評価が変更される可能性があります。同社およびRAAQは、将来のいずれかの時点でこれらの将来見通しに関する記述を更新することを選択する場合がありますが、適用される証券法により求められる場合を除き、これを行う義務を明確に否認します。したがって、これらの記述に過度に依拠すべきではありません。

さらに、「考える」などの表現を用いた記述は、当該事項に関する当社およびRAAQの信念および見解を反映したものです。これらの記述は、本資料の日付時点で当社が入手可能な情報に基づいています。当社は当該情報がこれらの記述の合理的な根拠を構成していると考えていますが、当該情報は限定的または不完全である可能性があり、また、当社が関連する可能性のあるすべての情報について網羅的な調査または検討を実施したことを示唆するものとして解釈されるべきではありません。これらの記述は本質的に不確実性を伴うものであり、投資家の皆様はこれらの記述に過度に依拠しないようご注意ください。RAAQへの投資は、RAAQの創業者またはスポンサーによる過去の投資、投資先企業または関連ファンドへの投資を意味するものではありません。これらの投資の過去の実績は、RAAQの将来の業績を示唆するものではなく、RAAQの創業者またはスポンサーによる過去の投資の実績と重要な点で異なる可能性があります。

委任状勧誘の参加者

SECの規則に基づき、RAAQ、同社（IQM）および両社の取締役、執行役員、その他の経営陣および従業員の一部は、提案されている取引に関連して、RAAQの株主からの委任状の勧誘における参加者とみなされる場合があります。SECの規則に基づき、提案されている取引に関連してRAAQの株主からの委任状の勧誘における参加者とみなされる可能性のある者に関する情報は、SECに提出される登録届出書（これに含まれる委任状説明書／目論見書を含む）に記載されます。RAAQの取締役および執行役員に関する詳細は、2025年5月15日にSECに提出された新規株式公開に関するRAAQの最終目論見書ならびにその後RAAQがSECに提出したForm 10-Qによる四半期報告書に記載されています。株主、潜在的投資家およびその他の関係者は、議決または投資に関する判断を行う前に、入手可能となり次第、登録届出書（これに含まれる委任状説明書／目論見書を含む）を注意深くお読みください。これらの書類は、上記に記載した入手先から無料で入手できます。

募集または勧誘の不存在

本資料は、有価証券の売付けの申込みもしくは買付けの申込みの勧誘、または投票（議決）もしくは承認の勧誘を構成するものではありません。また、欧州経済領域（EEA）加盟国または英国を含め、当該法域の証券法に基づく登録または適格性の認定が行われる前に、当該申込み、勧誘または販売が違法となる法域においては、有価証券の販売は行われません。本資料は、米国またはその他のいかなる法域においても、本プレスリリースに記載される有価証券に関する目論見書、広告または公募として解釈されるべきものではありません。有価証券の募集または売出しは、1933年米国証券法（改正を含む）第10条の要件を満たす目論見書、またはその免除に基づく場合を除き、行われません。本プレスリリースで言及されているIQMの普通株式のヘルシンキ証券取引所（Nasdaq Helsinki）における二重上場が行われる場合には、EU目論見書規則（Prospectus Regulation（EU）2017/1129）に基づく目論見書により実施されます。本資料に記載されるいかなる有価証券への投資も、SECまたはその他の規制当局により承認されておらず、また、いかなる当局も、本募集の内容の妥当性を判断し、または本プレスリリースに含まれる情報の正確性もしくは十分性を支持していません。これと異なる表明は刑事犯罪となります。

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