C3ntro y Telconet anuncian CSN-2, una nueva ruta submarina en la región del Golfo de México

Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--C3ntro Telecom y Telconet anunciaron hoy una alianza estratégica para desarrollar CSN-2, una red de fibra óptica submarina y terrestre de nueva generación diseñada para conectar los nuevos hubs de centros de datos de Norteamérica y México.

El segmento submarino de CSN-2 conectará Veracruz, México, con Apalachee Beach, Florida, e incluirá una derivación estratégica hacia Galveston, Texas, con dirección a Houston, así como una potencial conexión adicional hacia Bonita Beach para interconectarse con CSN-1. Esta integración creará una nueva ruta submarina a través de la región del Golfo de México, fortaleciendo la conectividad entre México, Estados Unidos y América Latina. En conjunto con un nuevo tramo terrestre entre Querétaro y Veracruz totalmente integrado con la red TIKVA de C3ntro que se extiende de Querétaro a Phoenix, CSN-2 conformará un corredor continuo de alta capacidad a través de las principales rutas de infraestructura digital de la región.

Esta nueva red integrada ha sido diseñada para soportar el crecimiento acelerado de la demanda constante de inteligencia artificial, servicios en la nube e hiperescaladores, conectando directamente ecosistemas estratégicos de centros de datos en América, incluyendo Phoenix, Texas, Georgia, Virginia, Florida y Querétaro. Con esta iniciativa, C3ntro y Telconet refuerzan un compromiso conjunto para ofrecer conectividad escalable, resiliente y geográficamente diversa entre Estados Unidos y México.

Gracias a la exitosa ejecución de ambas empresas en sus ambiciosos proyectos recientes, el sistema submarino CSN-1 de Telconet y la red terrestre Tikva de C3ntro, listos para entrega durante el cuarto trimestre de 2026. Sobre esa base, CSN-2 representa la siguiente etapa de innovación para ambas compañías, integrando experiencia comprobada en infraestructura submarina y terrestre dentro de una iniciativa unificada enfocada en diversidad de rutas, resiliencia, escalabilidad e interconexión estratégica.

Al combinar el liderazgo de Telconet en sistemas submarinos con la experiencia de C3ntro en infraestructura de fibra óptica para hiperescaladores e interconexión de centros de datos en México y Estados Unidos, la alianza presenta un modelo diferenciado: una red submarina y terrestre completamente diseñada como un sistema unificado y no como despliegues independientes.

CSN-2 fue concebido específicamente para responder a la necesidad de los hiperescaladores y el crecimiento de inteligencia artificial, ofreciendo menor latencia, mayor diversidad de rutas e interconexión directa entre los principales hubs digitales, además de introducir una nueva alternativa de conectividad en la región del Golfo de México y la costa sur de Estados Unidos.

Tomislav Topic, CEO de Telconet:

“CSN-2 refleja nuestra visión de largo plazo para construir infraestructura escalable y de alta capacidad en América. Después del impulso generado por CSN-1, esta alianza con C3ntro nos permite integrar redes submarinas y terrestres en una solución que conecta uno de los ecosistemas de infraestructura digital de mayor crecimiento en el mundo.”

Simón Masri, Presidente de C3ntro Telecom:

“El éxito de Tikva confirmó la creciente demanda de nuevas rutas de infraestructura alineadas con el crecimiento de inteligencia artificial e hiperescaladores. Al integrar CSN-2 con Tikva y aprovechar la experiencia comprobada de Telconet en infraestructura submarina, estamos construyendo una red que conecta directamente los nuevos mercados de centros de datos para inteligencia artificial en Norteamérica, con la diversidad, resiliencia y escalabilidad que requiere la próxima generación de infraestructura digital.”

Sobre C3ntro Telecom

C3ntro Telecom es un carrier internacional de infraestructura digital, telecomunicaciones integradas y servicios de TI con sede en México. La compañía opera una red de fibra óptica de última generación de aproximadamente 2,500 km, incluyendo 700 km de metro rings de fibra e infraestructura de interconexión entre centros de datos en Querétaro, conectando todos los Data Centers de la región y las principales zonas estratégicas de México. A través de esta infraestructura, C3ntro ofrece servicios de conectividad de alta capacidad, transporte, IP y soluciones especializadas para hiperescaladores y carriers internacionales.

Sobre Telconet Group

Telconet Group es uno de los principales proveedores de infraestructura digital y telecomunicaciones en Ecuador, atendiendo a más de un millón de suscriptores residenciales y miles de clientes corporativos. La compañía ofrece servicios de internet de banda ancha, transmisión de datos y video, VoIP, Data Centers, servicios de nube, conectividad y servicios tecnológicos administrados, respaldados por una red nacional de fibra óptica de más de 40,000 kilómetros.

Como parte de su estrategia de expansión regional, Telconet Group desarrolla Carnival Submarine Networks One (CSN-1), un sistema submarino de fibra óptica de última generación y baja latencia que conectará Ecuador, Panamá, Colombia y la costa oeste de Florida, Estados Unidos.