SEKO Logistics kondigt strategisch partnerschap aan ter versterking van capaciteiten voor overheid, ruimtevaart en defensie in EMEA

SCHAUMBURG, Ill.--(BUSINESS WIRE)--SEKO Logistics (SEKO), de leider in end-to-end wereldwijde logistiek, heeft vandaag een strategisch samenwerkingsverband aangekondigd met StratDef Logistics (StratDef), een onafhankelijke Europese logistieke dienstverlener voor de defensiesector. Deze samenwerking versterkt de capaciteiten van SEKO voor overheid, ruimtevaart en defensie in EMEA en ondersteunt regionale klanten die actief zijn in sterk gereguleerde en veiligheidsgevoelige omgevingen.

Het partnerschap is een proactieve stap in de langetermijnstrategie van SEKO voor overheid, ruimtevaart en defensie. Het stelt het bedrijf in staat programma's te ondersteunen die lokale Europese veiligheidsgoedkeuringen en operationele controle ter plaatse vereisen, terwijl het volledig geïntegreerd blijft in het wereldwijde netwerk van SEKO.

"Klanten hebben behoefte aan een gegarandeerde uitvoering in omgevingen waar de eisen hoog zijn en naleving van het grootste belang is," aldus Brian Bourke, Global Chief Commercial Officer bij SEKO. "Dit partnerschap weerspiegelt onze voortdurende investeringen in overheid, ruimtevaart en defensie, waardoor klanten kunnen rekenen op sterke lokale ondersteuning met behulp van het wereldwijde platform van SEKO."

StratDef wordt geleid door Managing Director Jeremy ‘t Hart, die meer dan 24 jaar ervaring in de logistiek heeft, waaronder een lange leiderschapsrol binnen SEKO Government, Space & Defense. StratDef opereert zelfstandig, maar werkt nauw samen met SEKO om te voldoen aan specifieke wettelijke vereisten waar lokale inklaringscapaciteit nodig is.

"Mijn ervaring bij SEKO betekent dat we dezelfde operationele standaarden hanteren," stelde ‘t Hart. "Dankzij deze samenwerking kan StratDef specifieke, van inklaring afhankelijke behoeften in Europa ondersteunen, in nauwe samenwerking met SEKO, waarbij veiligheid en betrouwbare service centraal staan voor elke klant."

De samenwerking weerspiegelt SEKO's aloude aanpak om samen te werken met gespecialiseerde partners en ondernemende leiders om de capaciteiten uit te breiden en klanten optimaal van dienst te zijn, met een focus op uitvoering en stabiliteit op lange termijn.

Logistiek voor overheid, ruimtevaart en defensie blijft een prioriteit voor SEKO, met voortdurende investeringen en actieve werving in de VS en EMEA. Meer informatie over SEKO Government, Space & Defense vindt u op www.sekologistics.com.

Over SEKO Logistics

SEKO Logistics, gebouwd op bijna 50 jaar logistieke expertise, is een complete wereldwijde end-to-end logistieke partner – van verzender tot consument. SEKO levert klantgerichte service, deskundige betrouwbaarheid en technologisch geavanceerde verzendoplossingen die van supply chains een concurrentievoordeel maken. Met meer dan 150 vestigingen in meer dan 60 landen helpt SEKO u mee te bewegen met de snelheid van de wereldwijde handel. Meer informatie vindt u op www.sekologistics.com

Over StratDef Logistics

StratDef Logistics is een gespecialiseerde aanbieder van transport- en logistieke oplossingen voor de overheids-, ruimtevaart- en defensiesectoren. Opererend op het snijvlak van complexe regelgeving en missiekritische supply chains, ondersteunen wij overheden, hoofdaannemers en industriële partners wereldwijd. Ons team bestaat uit ervaren professionals met diepgaande expertise in defensie en strategische logistiek. Met jarenlange praktijkervaring begrijpen we de unieke eisen die gesteld worden aan het transport van gevoelige, waardevolle en gecontroleerde goederen. Bij StratDef Logistics combineren we operationele excellentie met een sterke focus op naleving. Dit garandeert dat elke zending veilig, efficiënt en volledig in overeenstemming met alle geldende wet- en regelgeving wordt afgehandeld. We streven ernaar betrouwbare, discrete en op maat gemaakte logistieke oplossingen te leveren, zodat onze klanten met vertrouwen kunnen opereren, zelfs in de meest veeleisende omgevingen.

