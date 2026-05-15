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Experian collabora con ServiceNow per portare il potere decisionale affidabile nell'AI agentica

La nuova partnership globale a lungo termine incorpora le capacità di Ascend di Experian direttamente nei flussi di lavoro di ServiceNow, per trasformare le operazioni dei clienti

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Experian, azienda globale specializzata in dati e tecnologia, e ServiceNow (NYSE: NOW), la piattaforma di controllo basata sull'AI dedicata alla trasformazione aziendale, oggi annuncia una nuova collaborazione mondiale pluriennale che sfrutta la potenza degli agenti AI autonomi su diverse piattaforme per aiutare le aziende a rendere più intelligenti e a velocizzare su larga scala i processi decisionali.

Grazie a questa partnership, gli agenti AI autonomi potranno acquisire la capacità di agire più rapidamente e in modo più omogeneo, a partire dai casi d'uso in materia di inserimento di nuovi dipendenti, di gestione del rischio di terzi e di governance del ciclo di vita dei modelli.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Contatto con i media:
Vicki Cook, responsabile comunicazioni aziendali e B2B PR, Experian UK&I
Tel.: +44 7977 798 173 / Email: vicki.cook@experian.com

Per ServiceNow: press@servicenow.com

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