Experian collabora con ServiceNow per portare il potere decisionale affidabile nell'AI agentica

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Experian, azienda globale specializzata in dati e tecnologia, e ServiceNow (NYSE: NOW), la piattaforma di controllo basata sull'AI dedicata alla trasformazione aziendale, oggi annuncia una nuova collaborazione mondiale pluriennale che sfrutta la potenza degli agenti AI autonomi su diverse piattaforme per aiutare le aziende a rendere più intelligenti e a velocizzare su larga scala i processi decisionali.

Grazie a questa partnership, gli agenti AI autonomi potranno acquisire la capacità di agire più rapidamente e in modo più omogeneo, a partire dai casi d'uso in materia di inserimento di nuovi dipendenti, di gestione del rischio di terzi e di governance del ciclo di vita dei modelli.

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