沙烏地阿拉伯公共投資基金獲選為2026年國際足總世界盃官方賽事贊助商

蘇黎世和沙烏地阿拉伯利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）和國際足總（FIFA）宣布，PIF將成為2026年國際足總世界盃（FIFA World Cup 2026™）北美和亞洲地區的官方賽事贊助商。此次合作體現了雙方共同致力於推動足球運動在從基層到精英賽事的各個層級的發展，並透過開拓新機會，促進更多人參與這項運動。

合作涵蓋了PIF旗下企業，包括沙烏地阿拉伯國內及全球遊戲與電競領域的冠軍企業Savvy Games Group，以及沙烏地阿拉伯未來的娛樂、體育與文化之都——奇地亞（Qiddiya City）。在整個賽事期間，PIF及其旗下企業將帶來難忘的體驗，並推出創新球迷互動活動，在這個世界最大的舞台上與足球社群建立連結。

今年的世界盃將是史上規模最大的一屆，共有48支球隊參賽，在三個主辦國舉行，並將透過足球的力量，讓世界各地的球迷團結起來。

FIFA商務長Romy Gai表示：「我們非常高興PIF能成為今年具有里程碑意義的世界盃賽事贊助商。我們期待著攜手打造一屆歷史性的賽事，激勵並團結世界各地的球迷。

與PIF的合作將透過開拓新機會、促進創新以及吸引青少年參與，助力足球運動在全球範圍內發展，確保數百萬青少年有機會參與足球運動並享受其帶來的諸多益處。」

PIF企業品牌主管Mohamed AlSayyad表示：「PIF持續拓展其在全球體育領域的影響力，而足球正是這一成長的核心。此次合作基於我們自去年世界盃以來與FIFA的既有合作關係，以及我們與中北美洲及加勒比海足球協會（Concacaf）的合作，旨在創造積極且長遠的影響。

PIF將繼續透過擴大足球運動的參與度並創造惠及球員、球迷和更廣泛足球生態系統的機會，加速足球運動在全球的發展。」

足球在沙烏地阿拉伯的持續轉型中扮演著至關重要的角色，而作為2034年國際足總世界盃的東道主，沙烏地阿拉伯進一步鞏固了其在全球範圍內推廣足球運動、為所有人創造新機會、並將足球的益處惠及沙烏地阿拉伯乃至世界各地、子孫後代的雄心壯志。

此次合作旨在促進FIFA的知識傳承與沙烏地青年的能力建設，以進一步提升並積極塑造這項運動的長期未來。

此舉符合PIF對體育產業的持續承諾，而體育正是PIF近期發布的2026-2030年策略中旅遊、休閒和娛樂生態系統的重要組成部分。

FIFA的使命是推動足球運動在其211個會員協會中發展壯大。與PIF的合作將助力FIFA持續推行各項舉措，包括基層足球計畫、青年及女子足球與教育計畫，以及旨在改善全球基礎設施並提升技術水平的各項專案。

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