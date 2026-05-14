PIF es nombrado patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

ZÚRICH Y RIAD, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--PIF y la FIFA anunciaron que PIF será patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en Norteamérica y Asia. La alianza refleja un compromiso compartido con el desarrollo del fútbol en todos los niveles, desde el deporte formativo hasta la alta competencia, además de promover una mayor participación deportiva a través de nuevas oportunidades.

La alianza incorpora a empresas de la cartera de PIF como Savvy Games Group, referente nacional e internacional de Arabia Saudita en videojuegos y deportes electrónicos, y Qiddiya City, la futura capital saudita del entretenimiento, el deporte y la cultura. Durante el torneo, PIF y sus empresas ofrecerán experiencias memorables e impulsarán iniciativas innovadoras para acercar a los aficionados a la comunidad futbolística en el escenario más importante del deporte mundial.

La edición de este año de la Copa Mundial de la FIFA™ será la más grande de la historia: reunirá a 48 selecciones, se disputará en tres países anfitriones y llegará a aficionados de todos los continentes para unir al mundo a través del fútbol.

Romy Gai, director comercial de la FIFA, afirmó: “Estamos encantados de contar con PIF como patrocinador oficial de esta edición histórica de la Copa Mundial de la FIFA. Juntos, esperamos ofrecer un torneo que inspire y reúna a aficionados de todo el mundo.

La alianza con PIF contribuirá al crecimiento global de nuestro deporte mediante la creación de nuevas oportunidades, el impulso de la innovación y una mayor participación de los jóvenes, para que millones de personas puedan jugar al fútbol y disfrutar de todos sus beneficios”.

Mohamed AlSayyad, responsable de Marca Corporativa de PIF, señaló: “PIF sigue expandiendo su presencia global en el deporte, con el fútbol como eje central de este crecimiento. Esta alianza profundiza nuestra relación con la FIFA, iniciada el año pasado durante la Copa Mundial de Clubes FIFA, y también nuestro trabajo junto con Concacaf para generar un impacto positivo y duradero.

“PIF sigue impulsando el crecimiento del fútbol a nivel mundial al ampliar el acceso al deporte y crear oportunidades que benefician a jugadores, aficionados y a todo el ecosistema futbolístico”.

El fútbol ocupa un lugar central en la transformación que atraviesa Arabia Saudita, y la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2034™ refuerza la ambición del país de expandir el alcance global de este deporte, abrir nuevas oportunidades para todos y extender sus beneficios en Arabia Saudita y en el resto del mundo para las próximas generaciones.

La alianza también busca impulsar el intercambio de conocimientos con la FIFA y fortalecer capacidades entre los jóvenes sauditas, con el objetivo de contribuir activamente al desarrollo y al futuro de largo plazo de este deporte.

Esta iniciativa se alinea con el compromiso sostenido de PIF con el sector deportivo, integrado en el ecosistema de turismo, recreación y entretenimiento contemplado en la estrategia 2026-2030 anunciada recientemente por PIF.

La misión de la FIFA es impulsar el crecimiento y el desarrollo del fútbol en cada una de sus 211 federaciones miembro. La alianza con PIF respaldará diversas iniciativas de la FIFA, entre ellas programas de fútbol formativo, proyectos educativos y de desarrollo del fútbol juvenil y femenino, además de acciones orientadas a mejorar la infraestructura y fortalecer las capacidades técnicas en todo el mundo.

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