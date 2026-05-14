Boomi en Guru bundelen hun krachten voor AI-gestuurde kennis voor bedrijven, verrijkt met realtime data-activering

CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Boomi, het bedrijf voor data-activering voor AI, en Guru, het AI-gestuurde kennisplatform voor bedrijven, hebben vandaag een technologiepartnerschap aangekondigd om organisaties te helpen de volledige waarde van hun bedrijfsgegevens te ontsluiten voor AI-gestuurde besluitvorming. Het samenwerkingsverband, dat werd onthuld tijdens Boomi World 2026, maakt Guru tot een lanceringspartner voor Boomi Connect, de nieuwe managed connector-service van Boomi, en integreert de kennis-agents van Guru met Agentstudio en de Boomi MCP Registry om rijkere, nauwkeurigere en bruikbare inzichten te leveren aan zowel kenniswerkers als AI-agents.

