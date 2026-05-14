Boomi en Guru bundelen hun krachten voor AI-gestuurde kennis voor bedrijven, verrijkt met realtime data-activering

Guru wordt een lanceringspartner voor Boomi Connect en integreert met Boomi's managed connector-service en MCP Registry om gefragmenteerde bedrijfsdata om te zetten in beheerde, bruikbare informatie voor AI-agents

CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Boomi, het bedrijf voor data-activering voor AI, en Guru, het AI-gestuurde kennisplatform voor bedrijven, hebben vandaag een technologiepartnerschap aangekondigd om organisaties te helpen de volledige waarde van hun bedrijfsgegevens te ontsluiten voor AI-gestuurde besluitvorming. Het samenwerkingsverband, dat werd onthuld tijdens Boomi World 2026, maakt Guru tot een lanceringspartner voor Boomi Connect, de nieuwe managed connector-service van Boomi, en integreert de kennis-agents van Guru met Agentstudio en de Boomi MCP Registry om rijkere, nauwkeurigere en bruikbare inzichten te leveren aan zowel kenniswerkers als AI-agents.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Contactpersoon voor de media:
Kristen Walker
Global Communications
kristenwalker@boomi.com

