PIF、FIFAワールドカップ2026™の公式トーナメント・サポーターに選出

チューリッヒ＆サウジアラビア、リヤド--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- PIFとFIFAは、PIFが北米およびアジア地域におけるFIFAワールドカップ2026™の公式トーナメント・サポーターに就任したことを発表しました。このパートナーシップは、草の根レベルからトップレベルの競技まで、あらゆるレベルでサッカーの発展を促進するとともに、新たな機会を創出することでスポーツへの参加拡大を後押しするという共通の取り組みを反映しています。

今回のPIFパートナーシップには、PIF傘下企業として、サウジアラビアのゲームおよびeスポーツ分野を国内外で牽引するグローバルなリーディング企業であるSavvy Games Groupと、サウジアラビアの未来のエンターテインメント、スポーツ、文化の中心地であるキディヤ・シティが含まれます。大会期間中、PIFおよびその傘下企業は、忘れがたい体験を提供するとともに、革新的なファン・エンゲージメント施策を推進し、世界最大のスポーツの舞台でサッカーコミュニティーとのつながりを強化します。

今年のFIFAワールドカップ™は、48チームが参加し、3つの開催国で実施される史上最大規模の大会となり、あらゆる大陸のファンに届けられ、サッカーを通じて世界を一つにします。

FIFAの最高ビジネス責任者であるロミー・ガイは、次のように述べました。「今年の画期的なFIFAワールドカップにおいて、PIFをトーナメント・サポーターとして迎えられることを大変うれしく思います。PIFとともに、世界中のファンに感動を与え、一体感を生み出す歴史的な大会を実現できることを楽しみにしています。

PIFとのパートナーシップは、新たな機会の創出、イノベーションの促進、若者の参画促進を通じて、世界全体におけるサッカーの発展を後押しし、何百万人もの若者がサッカーをプレーし、その多くの恩恵を享受できる機会を確保するものです。」

PIFのコーポレートブランド責任者であるモハメド・アルサイヤドは、次のように述べました。「PIFは、スポーツ分野における世界的な存在感を継続的に高めており、その成長の中心にサッカーがあります。このパートナーシップは、昨年のFIFAクラブワールドカップにおけるFIFAとの既存の関係、およびCONCACAF（北中米カリブ海サッカー連盟）との取り組みを基盤として、ポジティブで持続的なインパクトをもたらすものです。」

「PIFは、サッカーへのアクセス拡大と、選手、ファン、より広範なサッカー・エコシステム全体に利益をもたらす機会の創出を通じて、世界的なサッカーの発展を引き続き加速させています。」

サッカーは、サウジアラビアで進行中の変革において重要な役割を果たしており、FIFAワールドカップ2034™の開催国であることは、サッカーを世界的に発展させ、すべての人に新たな機会を創出し、その恩恵をサウジアラビアおよび世界各地に今後何世代にもわたり広げていくという同国の意欲をさらに強化するものです。

今回のパートナーシップは、サッカーの長期的な発展をさらに促進し、その未来を積極的に形作っていくため、サウジアラビアの若者に向けたFIFAの知識移転および能力開発の促進を目指しています。

これは、PIFが最近発表した2026～2030年戦略において、観光・レジャー、エンターテインメントのエコシステムに位置付けられるスポーツ分野へのPIFの継続的なコミットメントに沿ったものです。

FIFAの使命は、211の各加盟協会においてサッカーの成長と発展を促進することです。PIFとのパートナーシップは、草の根プログラム、青少年、女子サッカー、教育に関するイニシアチブに加え、世界各地でインフラを強化し、技術的専門性の向上を図るプロジェクトなど、FIFAによるさまざまな取り組みの継続的な推進を支援します。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。