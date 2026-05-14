Boomi und Guru gehen eine Partnerschaft ein, um KI-gestütztes Unternehmenswissen bereitzustellen, das um eine Aktivierungsschicht für Echtzeit-Daten bereichert ist

CONSHOHOCKEN, Pennsylvania--(BUSINESS WIRE)--Boomi, das auf Datenaktivierung für KI spezialisierte Unternehmen, und Guru, die KI-gestützte Wissensplattform für Unternehmen, gaben heute eine Technologiepartnerschaft bekannt, die Unternehmen hilft, das Potenzial ihrer Unternehmensdaten für KI-gestützte Entscheidungsprozesse vollständig auszuschöpfen. Die auf der Boomi World 2026 vorgestellte Partnerschaft macht Guru zum Launch-Partner für Boomi Connect, den neuen Managed-Connector-Service von Boomi, und integriert die Wissensagenten von Guru mit Agentstudio und der Boomi MCP Registry, um Wissensarbeitern und KI-Agenten gleichermaßen umfassendere, genauere und instruktivere Erkenntnisse zu liefern.

Guru wurde als Launch-Partner für Boomi Connect ausgewählt, da seine KI-gestützte Wissensplattform eines der wertvollsten Nutzungsmodelle für verwaltete Unternehmensvernetzung darstellt. Wissensagenten sind nur so effektiv wie die Daten, auf die sie zugreifen können, und dank der Fähigkeit von Guru, Erkenntnisse aus unternehmensweiten Systemen zusammenzuführen, eignet es sich ideal als Praxistest für die Breite, Genauigkeit und Echtzeitfähigkeiten, die Boomi Connect bietet.

Die Lücke im Echtzeitwissen schließen

Unternehmensweite Wissensplattformen sind auf umfassende, kuratierte und aktuelle Daten angewiesen, um präzise Erkenntnisse zu liefern. Wichtige Geschäftsinformationen sind jedoch häufig über Dutzende SaaS-Anwendungen, kundenspezifische Systeme und ältere Infrastrukturen verstreut, sodass Wissensarbeiter oft nur unvollständige oder veraltete Antworten erhalten. Verifiziertes Wissen sagt aus, was wahr ist, während Echtzeit-Daten aus dem Betrieb zeigen, was im Augenblick vor sich geht. Vertrauenswürdige, KI-gestützte Entscheidungen benötigen beides.

Durch diese Partnerschaft können Kunden die unternehmensgerechte Datenaktivierungsschicht von Boomi nutzen, wodurch ihre Wissensagenten in die Lage versetzt werden, präzise Echtzeitinformationen aus praktisch jedem Unternehmenssystem abzurufen. Die Knowledge Agents von Guru können nun auf von Boomi verwaltete Tools zurückgreifen, um bei jeder Anfrage verifiziertes Unternehmenswissen mit aktuellen Kundendaten, Betriebskennzahlen und Anwendungsdaten zu verknüpfen und so kontrollierte Erkenntnisse in Echtzeit zu liefern.

Unterstützt durch Boomi Connect und MCP Registry

Die Integration nutzt zwei wichtige neue Funktionen von Boomi, die auf der Boomi World 2026 vorgestellt wurden:

Boomi Connect ist ein Managed Service, der schnellen Zugriff auf mehr als 1.000 Unternehmensanwendungen bietet, die speziell für die Nutzung in KI-Systemen entwickelt wurden. Aufbauend auf Boomis zwanzigjähriger Erfahrung mit Konnektoren in den Bereichen Integration, Automatisierung und Datenintegration übernimmt Boomi Connect das Lebenszyklusmanagement von Anmeldedaten, die Identitätszuordnung und die sichere Ausführung von Tools. Dadurch können Plattformen wie Guru Unternehmensdaten aus neuen Quellen schnell einlesen, ohne dass eine individuelle Entwicklung erforderlich ist. Als Launch-Partner gehört Guru zu den ersten Plattformen, die Boomi Connect in großem Umfang einsetzen, um das seinen Agenten zur Verfügung stehende Unternehmenswissen sowohl in der Breite als auch in der Tiefe zu erweitern.

Die Boomi MCP-Registry bietet einen zentralisierten, regulierten Katalog von MCP-Servern (Model Context Protocol), dem aufkommenden Standard für die Anbindung von KI-Agenten an Unternehmensanwendungen. Die Registry fasst MCP-Server zusammen, die von der Boomi-Plattform generiert, von Benutzern manuell registriert oder aus öffentlichen Registern ermittelt wurden, und bietet Unternehmen so eine zentrale Anlaufstelle, um KI-fähige Tools zu finden, zu verwalten und zu nutzen. Guru selbst kann im MCP-Register als MCP-Server eingetragen werden, wodurch seine Wissensfunktionen für jedes kompatible Agenten-Framework auffindbar und nutzbar werden.

Von der Erkenntnis zum Handeln

Die Partnerschaft geht über die Erweiterung des Wissens hinaus und reicht bis hin zum eigenständigen Handeln. Wenn Guru ein geschäftliches Problem oder eine gute Gelegenheit identifiziert, können die agentenbasierten Orchestrierungsfunktionen von Boomi den Verbesserungszyklus schließen: Sie lösen Workflows aus, aktualisieren Datensätze, benachrichtigen die Beteiligten und ergreifen Korrekturmaßnahmen in allen Unternehmenssystemen. Diese Pipeline von der Erkenntnis zur Umsetzung lässt sich über in Boomis Agentstudio entwickelte Agenten, über Integrationsprozesse, die mehrere Agenten kombinieren, oder über Agent-Frameworks von Drittanbietern steuern, wodurch Unternehmen Flexibilität bei der operativen Umsetzung KI-gestützter Erkenntnisse erhalten.

„Unternehmens-KI ist nur so gut wie die Daten, mit denen sie gefüttert wird. Unsere Partnerschaft mit Guru verdeutlicht die Leistungsfähigkeit der Boomi-Plattform als Datenaktivierungsschicht für agentische Unternehmen“, sagte Ed Macosky, Chief Product and Technology Officer bei Boomi. „Mit Boomi Connect und der MCP-Registry vereinfachen wir für Wissensplattformen und KI-Agenten den Zugriff auf kontrollierte Unternehmensdaten in Echtzeit aus über tausend Quellen. Guru ist genau die Art von hochkarätigem Partner, für den wir Boomi Connect entwickelt haben, und gemeinsam zeigen wir, was möglich ist, wenn man fundiertes Integrations-Know-how mit intelligenter Wissensvermittlung verbindet.“

„KI-Systeme versagen nicht wegen mangelnder Intelligenz – sie versagen wegen inkonsistenter, veralteter Informationen“, sagte Rick Nucci, CEO und Mitbegründer von Guru. „Guru fungiert als KI-Quelle der Wahrheit und stellt sicher, dass das Unternehmenswissen verifiziert, verwaltet und auf dem neuesten Stand ist. Durch unsere Partnerschaft mit Boomi anlässlich der Einführung von Boomi Connect übertragen wir dieses gesicherte Wissen auf die Systeme, in denen die eigentliche Arbeit stattfindet – und verschaffen KI-Agenten so einen verlässlichen Kontext sowie Zugriff auf aktuelle Geschäftsdaten im gesamten Unternehmen.“

Guru Knowledge Agent ist ab sofort im Boomi Marketplace erhältlich.

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Über Boomi

Boomi, das Datenaktivierungsunternehmen für KI, unterstützt das agentebasierte Unternehmen, indem es Daten im gesamten Unternehmen zum Leben erweckt. Die Boomi Enterprise Platform ist die aktive Datengrundlage, die die für die agentenbasierte Transformation notwendige agentenbasierte Infrastruktur bereitstellt. Durch die Vereinheitlichung von Agentendesign und Governance, API- und MCP-Management, Integration und Automatisierung sowie Datenmanagement auf einer einzigen Plattform versetzt Boomi Unternehmen in die Lage, die Möglichkeiten, die KI eröffnet, mit sicherer, skalierbarer Konnektivität zu nutzen. Boomi genießt das Vertrauen von über 30.000 Kunden, wird von einem aus über 800 Partnern bestehenden Netzwerk unterstützt und hilft Unternehmen jeder Größe dabei, Agilität, Effizienz und Innovation in großem Maßstab zu erreichen. Erfahren Sie mehr unter boomi.com.

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Über Guru

Guru ist die KI-basierte Quelle der Wahrheit für Unternehmenswissen. Die Knowledge Agents von Guru verknüpfen, verifizieren und verwalten das Unternehmenswissen systemübergreifend und liefern sowohl Menschen als auch KI-Agenten zuverlässige Antworten. Guru ist selbstoptimierend und berechtigungsorientiert und verankert jedes KI-Tool im Unternehmen in einem präzisen, nachvollziehbaren und richtliniengesteuerten Kontext. Weitere Informationen finden Sie unter: getguru.com

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